Νιγηρία: Φονικές επιθέσεις σε σχολεία και απαγωγές δεκάδων μαθητών στον βορρά και τον νότο
Φονικές επιθέσεις και απαγωγές δεκάδων μαθητών και μελών του προσωπικού σημειώθηκαν σε σχολεία στον βορρά και τον νότο της Νιγηρίας.
Αλλεπάλληλες επιθέσεις σε σχολεία και απαγωγές μαθητών σημειώθηκαν χθες Παρασκευή στη Νιγηρία (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).
Ενοπλοι επιτέθηκαν σε τρία σχολεία στην Πολιτεία Ογιο της νότιας Νιγηρίας, σκοτώνοντας έναν εκπαιδευτικό και παίρνοντας ομήρους αδιευκρίνιστο αριθμό μαθητών, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Ολαγίνκα Αλαγιάντε.
Οι επιθέσεις σε σχολεία στη νότια Νιγηρία είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, σε αντίθεση με τον βορρά της χώρας.
Η αστυνομία έκανε λόγο για «συντονισμένη επιχείρηση». Οι δράστες επιτέθηκαν ταυτόχρονα στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο των Βαπτιστών του Γιαουότα και σε δύο άλλα σχολεία στο Εσιέλ.
Οι αρχές δεν έχουν επιρρίψει επισήμως ευθύνες σε κάποια οργάνωση, με την αστυνομία της Πολιτείας Ογιο να κάνει λόγο για «ένοπλους κακοποιούς».
Απήγαγαν «μαθητές, σπουδαστές και μέλη του προσωπικού», μεταξύ των οποίων ήταν και ο υποδιευθυντής του σχολείου, ανέφερε ο Αλαγιάντε, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.
Ο οδηγός ενός μοτοταξί δολοφονήθηκε επίσης επειδή αρνήθηκε να δώσει το μηχανάκι του στους δράστες.
Ο ακριβής αριθμός των μαθητών που απήχθησαν δεν είναι προς το παρόν γνωστός. Οι εκπαιδευτικές αρχές της Πολιτείας διέταξαν να κλείσουν προσωρινά όλα τα γύρω σχολεία «ώστε οι δυνάμεις ασφαλείας να σταθεροποιήσουν τη ζώνη». Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα.
Απαγωγές και στον βορρά
Δεκάδες μαθητές απήχθησαν από ενόπλους, που πιθανολογείται ότι ήταν τζιχαντιστές, και στην Πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως έγινε γνωστό από τοπικές πηγές και από τις οικογένειες των παιδιών.
Γονείς και κάτοικοι της περιοχής Ασκίρα Ούμπα, που βρίσκεται κοντά στο δάσος της Σαμπίσα, έναν δρυμό που αποτελεί καταφύγιο των τζιχαντιστών, εκτιμούν ότι 35-43 μαθητές απήχθησαν από το δημοτικό σχολείο του χωριού Μούσα.
Πηγή: ΑΠΕ
