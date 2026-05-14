Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα

Παρά την θερμή και εντυπωσιακή υποδοχή του Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και το καλό κλίμα, στην πρώτη συνάντησή τους στο Παλάτι του Λαού, το πρωί της Πέμπτης, ο πρόεδρος της Κίνας προειδοποίησε τον ομόλογό του των ΗΠΑ ότι εάν το ζήτημα της Ταϊβάν «δεν αντιμετωπιστεί σωστά», οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, ωθώντας τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ σε «πολύ επικίνδυνο σημείο», ανέφερε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

President Xi Jinping shook hands with US President Donald Trump @realDonaldTrump during Thursday morning’s welcoming ceremony outside the Great Hall of the People in Beijing. #XiJinping #XiGuests #ChinaUS pic.twitter.com/Pth0Ih0YCk — Xi’s Moments (@XisMoments) May 14, 2026

«Η διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν αποτελεί τον μεγαλύτερο κοινό παρονομαστή μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Σι. «Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο κ. Σι, τονίζοντας ότι η «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και η ειρήνη στο Στενό της Ταϊβάν είναι τόσο ασυμβίβαστες όσο η φωτιά και το νερό.

Η Ταϊβάν είναι αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί τμήμα της κινεζικής επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επανένωσης ακόμη και διά της βίας. Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει εντείνει τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί –συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων αποκλεισμού– προκαλώντας ανησυχία τόσο στις Αρχές της Ταϊβάν όσο και στους συμμάχους της. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ ενέκρινε πακέτο εξοπλισμών ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην παράδοσή του.

Ο Τραμπ ελπίζει να επικεντρώσει τις συνομιλίες με τον Σι, στο εμπόριο και σε συμφωνίες για την αγορά περισσότερων αγροτικών προϊόντων και επιβατικών αεροσκαφών από την Κίνα, δημιουργώντας παράλληλα ένα συμβούλιο για τη διαχείριση των διαφορών τους και την αποφυγή επανάληψης του εμπορικού πολέμου που ξέσπασε πέρυσι μετά τις αυξήσεις δασμών από τον Τραμπ, όπως μεταδίδει το AP.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη περίοδο για την προεδρία του Τραμπ, καθώς η δημοτικότητά του στο εσωτερικό έχει πληγεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και από την αυξανόμενη πληθωριστική πίεση ως συνέπεια αυτής της σύγκρουσης.

Οι αβρότητες και η «παγίδα του Θουκυδίδη»

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντησή τους στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ο Τραμπ είπε για τον Σι: «Είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης. Μερικές φορές δεν αρέσει στους ανθρώπους να το λέω, αλλά το λέω ούτως ή άλλως, επειδή είναι αλήθεια». «Είναι τιμή μου να είμαι μαζί σου. Είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου», είπε ο Τραμπ προτού υποσχεθεί ότι «η σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ θα είναι καλύτερη από ποτέ» και ότι «μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον».

“It’s an honor to be with you, it’s an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.” – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/WZkoGeVqhv — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Ο Σι Τζινπίνγκ από την πλευρά του είπε στον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πρέπει να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχει… και να βρούμε τον σωστό τρόπο για να συνυπάρχουν οι μεγάλες χώρες».

China and the United States must jointly answer the questions of our times, said President Xi Jinping on Thursday. He made the remarks when holding talks with US President Donald Trump @realDonaldTrump in Beijing. #XiJinping #XiGuests #ChinaUS pic.twitter.com/Xzww9S6319 — Xi’s Moments (@XisMoments) May 14, 2026

Στις παρατηρήσεις του, ο Σι ανέφερε επίσης ότι η ιστορία και ο κόσμος ρωτούσαν «αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν την «Παγίδα του Θουκυδίδη» και να σφυρηλατήσουν ένα νέο μοντέλο για τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Η αναφορά στην «παγίδα του Θουκυδίδη» είναι αγαπημένη για τον Σι. Είναι μια θεωρία διεθνών σχέσεων, η οποία περιγράφει την αναπόφευκτη τάση για σύγκρουση όταν μια αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Ο όρος, που επινοήθηκε από τον Graham Allison, βασίζεται στην παρατήρηση του Θουκυδίδη ότι ο φόβος της Σπάρτης για την άνοδο της Αθήνας κατέστησε τον Πελοποννησιακό Πόλεμο αναπόφευκτο.

Το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ανταλλάξαν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο Τραμπ και ο Σι μίλησαν επίσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πρόσθεσε.

Όπως σχολιάζει το CNN, ένα ερώτημα που αιωρείται είναι εάν ο Τραμπ μπορεί να πείσει τον Σι να τον βοηθήσει να τερματίσει τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Η Κίνα είναι σύμμαχος του Ιράν και έχει επιρροή στη χώρα ως ο κύριος αγοραστής του πετρελαίου της.

Σι: Η πόρτα της Κίνας προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίγει όλο και περισσότερο

Σύμφωνα με το Xinhua, ο Σι δήλωσε ότι η πόρτα της Κίνας προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίγει «όλο και περισσότερο». Ο Σι ανέφερε ότι οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν βαθιά στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας, με αμοιβαία οφέλη και για τις δύο πλευρές. Πρόσθεσε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις ΗΠΑ να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την Κίνα και πιστεύει πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επιχειρηματικοί ηγέτες που τον συνόδευσαν σέβονται και εκτιμούν την Κίνα και ότι τους ενθαρρύνει να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τη χώρα. Παράλληλα παρουσίασε έναν προς έναν τους CEO, που τον συνοδεύουν, στον Σι. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κινεζική αγορά, ότι ελπίζουν να εμβαθύνουν τη δραστηριότητά τους στην Κίνα και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τη χώρα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στην Κίνα συμμετέχουν περίπου 17 διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η επίσκεψη στον Ναό του Ουρανού

Μετά τη δίωρη συνάντηση, ο Τραμπ και ο Σι επισκέφθηκαν τον ιστορικό Ναό του Ουρανού, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους της κινεζικής πρωτεύουσας. Οι δύο ηγέτες έφτασαν εκεί λίγο μετά τις 13:00 τοπική ώρα ( 8 το πρωί ώρα Ελλάδος) , με τον Τραμπ να δηλώνει μπροστά στις κάμερες ότι «η Κίνα είναι πανέμορφη».

.@POTUS in China: “It’s great — a great place. Incredible. China is beautiful.” pic.twitter.com/Xiu7KSCvpL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump visited the Temple of Heaven in Beijing on Thursday.

Xi greeted Trump outside the Hall of Prayer for Good Harvests. The leaders had a photo taken in front of the Hall and took a tour of the Hall. pic.twitter.com/tS7PxIUcyD — China Xinhua News (@XHNews) May 14, 2026

.@POTUS walks the grounds of the Temple of Heaven with President Xi in Beijing pic.twitter.com/Foijq0uCIW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

Το βράδυ, ο Σι θα παραθέσει κρατικό δείπνο για τον Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται από τον γιο του Έρικ ενώ αύριο Παρασκευή (15/5) ο Τραμπ αναμένεται επίσης να πιει τσάι με τον Κινέζο ηγέτη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής του στις ΗΠΑ.

Εντυπωσιακή υποδοχή

Εντυπωσιακή ήταν η τελετή υποδοχής του Τραμπ. Ο Σι τον υποδέχτηκε με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους.

