Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 10:10

Τραμπ και Σι συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρά την θερμή και εντυπωσιακή υποδοχή του Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και το καλό κλίμα, στην πρώτη συνάντησή τους στο Παλάτι του Λαού,  το πρωί της Πέμπτης, ο πρόεδρος της Κίνας  προειδοποίησε τον ομόλογό του των ΗΠΑ ότι εάν το ζήτημα της Ταϊβάν «δεν αντιμετωπιστεί σωστά», οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, ωθώντας τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ σε «πολύ επικίνδυνο σημείο», ανέφερε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Η διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν αποτελεί τον μεγαλύτερο κοινό παρονομαστή μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Σι.  «Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο κ. Σι, τονίζοντας ότι η «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και η ειρήνη στο Στενό της Ταϊβάν είναι τόσο ασυμβίβαστες όσο η φωτιά και το νερό.

Η Ταϊβάν είναι αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί τμήμα της κινεζικής επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επανένωσης ακόμη και διά της βίας. Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει εντείνει τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί –συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων αποκλεισμού– προκαλώντας ανησυχία τόσο στις Αρχές της Ταϊβάν όσο και στους συμμάχους της. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ ενέκρινε πακέτο εξοπλισμών ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην παράδοσή του.

Ο Τραμπ ελπίζει να επικεντρώσει τις συνομιλίες με τον Σι, στο εμπόριο και σε συμφωνίες για την αγορά περισσότερων αγροτικών προϊόντων και επιβατικών αεροσκαφών από την Κίνα, δημιουργώντας παράλληλα ένα συμβούλιο για τη διαχείριση των διαφορών τους και την αποφυγή επανάληψης του εμπορικού πολέμου που ξέσπασε πέρυσι μετά τις αυξήσεις δασμών από τον Τραμπ, όπως μεταδίδει το AP.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη περίοδο για την προεδρία του Τραμπ, καθώς η δημοτικότητά του στο εσωτερικό έχει πληγεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και από την αυξανόμενη πληθωριστική πίεση ως συνέπεια αυτής της σύγκρουσης.

Οι αβρότητες και η «παγίδα του Θουκυδίδη»

Σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντησή τους στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ο Τραμπ είπε για τον Σι: «Είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης. Μερικές φορές δεν αρέσει στους ανθρώπους να το λέω, αλλά το λέω ούτως ή άλλως, επειδή είναι αλήθεια». «Είναι τιμή μου να είμαι μαζί σου. Είναι τιμή μου να είμαι φίλος σου», είπε ο Τραμπ προτού υποσχεθεί ότι «η σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ θα είναι καλύτερη από ποτέ» και ότι «μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον».

Ο Σι Τζινπίνγκ από την πλευρά του είπε στον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πρέπει να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχει… και να βρούμε τον σωστό τρόπο για να συνυπάρχουν οι μεγάλες χώρες».

Στις παρατηρήσεις του, ο Σι ανέφερε επίσης ότι η ιστορία και ο κόσμος ρωτούσαν «αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν την «Παγίδα του Θουκυδίδη» και να σφυρηλατήσουν ένα νέο μοντέλο για τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Η αναφορά στην «παγίδα του Θουκυδίδη» είναι αγαπημένη για τον Σι. Είναι μια θεωρία διεθνών σχέσεων, η οποία περιγράφει την αναπόφευκτη τάση για σύγκρουση όταν μια αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Ο όρος, που επινοήθηκε από τον Graham Allison, βασίζεται στην παρατήρηση του Θουκυδίδη ότι ο φόβος της Σπάρτης για την άνοδο της Αθήνας κατέστησε τον Πελοποννησιακό Πόλεμο αναπόφευκτο.

Το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ανταλλάξαν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο Τραμπ και ο Σι μίλησαν επίσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πρόσθεσε.

Όπως σχολιάζει το CNN, ένα ερώτημα που αιωρείται είναι εάν ο Τραμπ μπορεί να πείσει τον Σι να τον βοηθήσει να τερματίσει τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Η Κίνα είναι σύμμαχος του Ιράν και έχει επιρροή στη χώρα ως ο κύριος αγοραστής του πετρελαίου της.

Σι: Η πόρτα της Κίνας προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίγει όλο και περισσότερο

Σύμφωνα με το Xinhua, ο Σι δήλωσε ότι η πόρτα της Κίνας προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίγει «όλο και περισσότερο». Ο Σι ανέφερε ότι οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν βαθιά στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας, με αμοιβαία οφέλη και για τις δύο πλευρές. Πρόσθεσε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις ΗΠΑ να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την Κίνα και πιστεύει πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επιχειρηματικοί ηγέτες που τον συνόδευσαν σέβονται και εκτιμούν την Κίνα και ότι τους ενθαρρύνει να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τη χώρα. Παράλληλα παρουσίασε έναν προς έναν τους CEO, που τον συνοδεύουν, στον Σι. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κινεζική αγορά, ότι ελπίζουν να εμβαθύνουν τη δραστηριότητά τους στην Κίνα και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τη χώρα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στην Κίνα συμμετέχουν περίπου 17 διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η επίσκεψη στον Ναό του Ουρανού

Μετά τη δίωρη συνάντηση, ο Τραμπ και ο Σι επισκέφθηκαν τον ιστορικό Ναό του Ουρανού, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους της κινεζικής πρωτεύουσας. Οι δύο ηγέτες έφτασαν εκεί λίγο μετά τις 13:00 τοπική ώρα ( 8 το πρωί ώρα Ελλάδος) , με τον Τραμπ να δηλώνει μπροστά στις κάμερες ότι «η Κίνα είναι πανέμορφη».

Το βράδυ, ο Σι θα παραθέσει κρατικό δείπνο για τον Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται από τον γιο του Έρικ ενώ αύριο Παρασκευή (15/5) ο Τραμπ αναμένεται επίσης να πιει τσάι με τον Κινέζο ηγέτη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής του στις ΗΠΑ.

Εντυπωσιακή υποδοχή

Εντυπωσιακή ήταν η τελετή υποδοχής του Τραμπ. Ο Σι τον υποδέχτηκε με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους.

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα
Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά από μια σπάνια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας

Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα – «Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ - «Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, υποδεχόμενος με μεγάλες τιμές τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έτρεχε με 145χλμ
Χειροπέδες σε 29χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έτρεχε με 145χλμ στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την Τροχαία

Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα
Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά από μια σπάνια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Όταν η εκπαίδευση δεν είναι απλή υπόθεση: Οι «δύσκολοι» σκύλοι και οι άνθρωποί τους

Πολλοί σκύλοι κουβαλούν την ταμπέλα του «ανυπάκουου». Όμως, πίσω από κάθε άρνηση «κρύβεται», συνήθως, ένας κόσμος γεμάτος άγχος, φόβο και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα.

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)
NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τη νίκη μέσα στο Ντιτρόιτ επί των Πίστονς στο Game 5 και χρειάζονται μία ακόμη για να περάσουν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας

Ο Στράτος Στρατηγάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μελετά τις Πανελλαδικές ως σύστημα εδώ και δεκαετίες. Κάθε χρόνο «ζυγίζει» μόρια και βάσεις, ενώ είναι σε άμεση επαφή με παιδιά, καθηγητές και γονείς

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου

Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας

Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ – Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών
Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ - Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό στην Ηλιούπολη - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη

Η ικανοποίηση του Μαρτίνεθ για το Final-4: «Τώρα, τι άλλο;»
Η ικανοποίηση του Μαρτίνεθ για το Final-4: «Τώρα, τι άλλο;»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς, η Βαλένθια είναι η έπληξη της χρονιάς και ο Ισπανός τεχνικός αναρωτήθηκε... τι άλλο στόχο μπορεί να έχει η ομάδα του μετά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού.

ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα – Τι ζητούν οι γιατροί
Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα - Τι ζητούν οι γιατροί

«Να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών των παθολογικών κλινικών» ζητεί η ΕΙΝΑΠ, η οποία προχωρά σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας

Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους
Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά – «Είναι καλά στην υγεία του»
Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά - «Είναι καλά στην υγεία του»

Tα ίχνη του ανηλίκου είχαν χαθεί στις 12 Μαΐου, οπότε και ενεργοποιήθηκε Amber Alert για τον εντοπισμό του - Αναγνωρίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις Αρχές

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

