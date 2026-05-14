Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές σήμερα Πέμπτη στο Πεκίνο τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του ρεπουμπλικάνου στον ασιατικό γίγαντα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι του κ. Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών (φωτογραφία, επάνω, του Kenny Holston via Reuters).

Κρίσιμη συγκυρία

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, χώρας που διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα από το 2017, με τις συνομιλίες να αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν.

Σι σε Τραμπ: Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι

Ο Σι δήλωσε «ευτυχής» που υποδέχθηκε τον αμερικανό πρόεδρο, στον οποίο τόνισε ότι οι δυο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρ’ όλες τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο κ. Σι στον κ. Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».