Τραμπ-Σι «ζυγίζουν» τη μείωση δασμών αξίας 30 δισ. δολ.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να προχωρήσουν σταδιακά προς τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελεγχόμενου εμπορίου για μη ευαίσθητα προϊόντα αυτή την εβδομάδα, με κάθε πλευρά να προσδιορίζει πιθανώς προϊόντα αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν τους δασμούς και να τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους χωρίς να παραβιάζουν τα όρια εθνικής ασφάλειας.

Η προσπάθεια προσέγγισης ΗΠΑ-Κίνας επικεντρώνεται σε ποσοτικούς εμπορικούς στόχους σε μη στρατηγικούς τομείς

Το λεγόμενο «Board of Trade» (Εμπορικό Συμβούλιο) αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον αμερικανό εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ τον Μάρτιο ως βασική συμφωνία «με απτά αποτελέσματα» για τη σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος αυτής της εβδομάδας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ

Τα βασικά σημεία του σχεδίου παραμένουν ασαφή, αλλά μια βασική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενους διαλόγους είναι σαφής, καθώς σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσιγκτον δεν απαιτεί πλέον από το Πεκίνο να αλλάξει το κρατικά κατευθυνόμενο, εξαγωγικό οικονομικό μοντέλο του, ώστε να μοιάζει περισσότερο με το αμερικανικό μοντέλο που βασίζεται στην κατανάλωση και είναι προσανατολισμένο στην αγορά.

Αντίθετα, η προσπάθεια επικεντρώνεται σε ποσοτικούς εμπορικούς στόχους σε μη στρατηγικούς τομείς, διατηρώντας παράλληλα γενικούς δασμούς και ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών ευαίσθητων από άποψη εθνικής ασφάλειας.

Η προσέγγιση «προσαρμογής»

«Δεν είναι πραγματικά μια κατάσταση όπου πηγαίνουμε και κάνουμε την Κίνα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομία της», δήλωσε ο Greer στο Fox Business Network την περασμένη εβδομάδα. «Όλα αυτά είναι ενσωματωμένα στο σύστημά τους, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε πού μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το εμπόριο μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ισορροπία».

Παρέβαλε τον μηχανισμό με έναν «αντάπτορα» που μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση δύο ασυμβίβαστων οικονομικών συστημάτων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ συναντήθηκαν την Τετάρτη για τρεις ώρες στο Ίντσεον της Νότιας Κορέας, προκειμένου να θέσουν τις τελικές βάσεις για τις οικονομικές προτάσεις που θα συζητήσουν ο Τραμπ και ο Σι στο Πεκίνο. Ωστόσο, οι δύο κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι δεν εξέδωσαν καμία δήλωση σχετικά με την προκαταρκτική συνάντησή τους.

Τέσσερα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στο Reuters ότι αναμένουν μια συμφωνία-πλαίσιο για τη μείωση των εμπορικών φραγμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν θα καθοριστούν συγκεκριμένα προϊόντα από τον Τραμπ και τον Σι ή εάν αυτό θα επιτευχθεί σε επόμενες συναντήσεις.

Η Wendy Cutler, πρώην διαπραγματεύτρια του USTR που διευθύνει το Asia Society Policy Center στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «συμφωνούν» για ένα καλάθι προϊόντων αξίας 30 έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μείωση των δασμών ή άλλων φραγμών.

«Το καλάθι των μη ευαίσθητων προϊόντων αποτελεί πλέον ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού εμπορίου μας με την Κίνα. Ίσως λοιπόν αυτό το Εμπορικό Συμβούλιο να ξεκινήσει από εκεί» και να επεκταθεί στο μέλλον, δήλωσε ο Cutler σε ένα διαδικτυακό φόρουμ της Asia Society την Τρίτη.

Το διμερές εμπόριο αγαθών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας συρρικνώθηκε κατά 29% σε 415 δισεκατομμύρια δολάρια από 582 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ να μειώνεται κατά σχεδόν 32% σε 202 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής.

Το γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω τον προτεινόμενο μηχανισμό πριν από τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο.

Η Κίνα απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «Εμπορικό Συμβούλιο» και δήλωσε τον Μάρτιο ότι οι δύο πλευρές «συμφώνησαν να διερευνήσουν τη δημιουργία μηχανισμών εργασίας για την επέκταση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο επίκεντρο ενέργεια και γεωργία

Με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν την αύξηση των πωλήσεων ενεργειακών και γεωργικών προϊόντων προς την Κίνα, οι δυσμενείς δασμοί που επιβάλλει το Πεκίνο σε αυτά τα εμπορεύματα αποτελούν ένα ενδεχόμενο.

Η Κίνα διατηρεί έναν γενικό επιπλέον δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, ο οποίος αντιστοιχεί στον ισχύοντα προσωρινό δασμό 10% που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα.

Επιπλέον αυτού και των προϋπαρχόντων δασμών «πλέον ευνοούμενου κράτους», το Πεκίνο επιβάλλει δασμούς αντιποίνων στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ ύψους 10% στο αργό πετρέλαιο, 15% στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, 15% στον άνθρακα και έως 55% στο βόειο κρέας.

Οι ΗΠΑ διατηρούν δασμούς 7,5% σε μια σειρά κινεζικών καταναλωτικών προϊόντων που επιβλήθηκαν το 2019, στο αποκορύφωμα του εμπορικού πολέμου της πρώτης θητείας του Τραμπ με την Κίνα. Αυτά περιλαμβάνουν τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, συσκευές μνήμης flash, έξυπνα ηχεία, ακουστικά Bluetooth, κλινοσκεπάσματα, πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και πολλούς τύπους υποδημάτων. Ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός των ΗΠΑ ύψους 10%, ο οποίος πρόκειται να λήξει τον Ιούλιο, προστίθεται σε αυτούς τους δασμούς.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να επαναφέρουν ορισμένες από τις περισσότερες από 2.200 εξαιρέσεις για συγκεκριμένα προϊόντα από τους δασμούς κατά της Κίνας, οι οποίες χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά έχουν έκτοτε λήξει σε μεγάλο βαθμό.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Τραμπ παρέτεινε για ένα έτος τις προσωρινές εξαιρέσεις δασμών για τον εξοπλισμό κατασκευής ηλιακών προϊόντων και 164 κατηγορίες βιομηχανικών και ιατρικών προϊόντων, από πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων έως ηλεκτρικούς κινητήρες και εξοπλισμό παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης. Ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να καταστούν μόνιμες.

Συμβούλιο Επενδύσεων

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να συζητήσουν την ακόμη ασαφή ιδέα ενός «Συμβουλίου Επενδύσεων» για την αντιμετώπιση επενδυτικών ζητημάτων, αλλά ο Γκριρ δήλωσε στο Hudson Institute τον περασμένο μήνα: «Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο στις σχέσεις μας με τους Κινέζους όπου θέλουμε να συζητήσουμε για μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όποια και αν είναι η μορφή τους».

Αμερικανοί νομοθέτες, καθώς και ομάδες από τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της χαλυβουργίας και της τεχνολογίας έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ να μην συνάψει καμία συμφωνία που θα ανοίξει την πόρτα σε κινεζικές επενδύσεις στον αμερικανικό τομέα των οχημάτων, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα υπονομεύσει τον πυρήνα της αμερικανικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Πηγή: ot.gr