Τραμπ-Σι «ζυγίζουν» τη μείωση δασμών αξίας 30 δισ. δολ.
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 06:00

Τραμπ-Σι «ζυγίζουν» τη μείωση δασμών αξίας 30 δισ. δολ.

ΗΠΑ και Τραμπ αποφεύγουν να πιέσουν τον Σι στο να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της Κίνας – Στροφή σε ποσοτικούς εμπορικούς στόχους

Δημήτρης Σταμούλης
Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να προχωρήσουν σταδιακά προς τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελεγχόμενου εμπορίου για μη ευαίσθητα προϊόντα αυτή την εβδομάδα, με κάθε πλευρά να προσδιορίζει πιθανώς προϊόντα αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν τους δασμούς και να τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους χωρίς να παραβιάζουν τα όρια εθνικής ασφάλειας.

Η προσπάθεια προσέγγισης ΗΠΑ-Κίνας επικεντρώνεται σε ποσοτικούς εμπορικούς στόχους σε μη στρατηγικούς τομείς

Το λεγόμενο «Board of Trade» (Εμπορικό Συμβούλιο) αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον αμερικανό εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ τον Μάρτιο ως βασική συμφωνία «με απτά αποτελέσματα» για τη σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος αυτής της εβδομάδας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ

Τα βασικά σημεία του σχεδίου παραμένουν ασαφή, αλλά μια βασική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενους διαλόγους είναι σαφής, καθώς σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσιγκτον δεν απαιτεί πλέον από το Πεκίνο να αλλάξει το κρατικά κατευθυνόμενο, εξαγωγικό οικονομικό μοντέλο του, ώστε να μοιάζει περισσότερο με το αμερικανικό μοντέλο που βασίζεται στην κατανάλωση και είναι προσανατολισμένο στην αγορά.

Αντίθετα, η προσπάθεια επικεντρώνεται σε ποσοτικούς εμπορικούς στόχους σε μη στρατηγικούς τομείς, διατηρώντας παράλληλα γενικούς δασμούς και ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών ευαίσθητων από άποψη εθνικής ασφάλειας.

Η προσέγγιση «προσαρμογής»

«Δεν είναι πραγματικά μια κατάσταση όπου πηγαίνουμε και κάνουμε την Κίνα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομία της», δήλωσε ο Greer στο Fox Business Network την περασμένη εβδομάδα. «Όλα αυτά είναι ενσωματωμένα στο σύστημά τους, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε πού μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το εμπόριο μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ισορροπία».

Παρέβαλε τον μηχανισμό με έναν «αντάπτορα» που μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση δύο ασυμβίβαστων οικονομικών συστημάτων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ συναντήθηκαν την Τετάρτη για τρεις ώρες στο Ίντσεον της Νότιας Κορέας, προκειμένου να θέσουν τις τελικές βάσεις για τις οικονομικές προτάσεις που θα συζητήσουν ο Τραμπ και ο Σι στο Πεκίνο. Ωστόσο, οι δύο κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι δεν εξέδωσαν καμία δήλωση σχετικά με την προκαταρκτική συνάντησή τους.

Τέσσερα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στο Reuters ότι αναμένουν μια συμφωνία-πλαίσιο για τη μείωση των εμπορικών φραγμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν θα καθοριστούν συγκεκριμένα προϊόντα από τον Τραμπ και τον Σι ή εάν αυτό θα επιτευχθεί σε επόμενες συναντήσεις.

Η Wendy Cutler, πρώην διαπραγματεύτρια του USTR που διευθύνει το Asia Society Policy Center στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «συμφωνούν» για ένα καλάθι προϊόντων αξίας 30 έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μείωση των δασμών ή άλλων φραγμών.

«Το καλάθι των μη ευαίσθητων προϊόντων αποτελεί πλέον ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού εμπορίου μας με την Κίνα. Ίσως λοιπόν αυτό το Εμπορικό Συμβούλιο να ξεκινήσει από εκεί» και να επεκταθεί στο μέλλον, δήλωσε ο Cutler σε ένα διαδικτυακό φόρουμ της Asia Society την Τρίτη.

Το διμερές εμπόριο αγαθών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας συρρικνώθηκε κατά 29% σε 415 δισεκατομμύρια δολάρια από 582 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ να μειώνεται κατά σχεδόν 32% σε 202 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής.

Το γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω τον προτεινόμενο μηχανισμό πριν από τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο.

Η Κίνα απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «Εμπορικό Συμβούλιο» και δήλωσε τον Μάρτιο ότι οι δύο πλευρές «συμφώνησαν να διερευνήσουν τη δημιουργία μηχανισμών εργασίας για την επέκταση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο επίκεντρο ενέργεια και γεωργία

Με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν την αύξηση των πωλήσεων ενεργειακών και γεωργικών προϊόντων προς την Κίνα, οι δυσμενείς δασμοί που επιβάλλει το Πεκίνο σε αυτά τα εμπορεύματα αποτελούν ένα ενδεχόμενο.

Η Κίνα διατηρεί έναν γενικό επιπλέον δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, ο οποίος αντιστοιχεί στον ισχύοντα προσωρινό δασμό 10% που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα.
Επιπλέον αυτού και των προϋπαρχόντων δασμών «πλέον ευνοούμενου κράτους», το Πεκίνο επιβάλλει δασμούς αντιποίνων στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ ύψους 10% στο αργό πετρέλαιο, 15% στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, 15% στον άνθρακα και έως 55% στο βόειο κρέας.

Οι ΗΠΑ διατηρούν δασμούς 7,5% σε μια σειρά κινεζικών καταναλωτικών προϊόντων που επιβλήθηκαν το 2019, στο αποκορύφωμα του εμπορικού πολέμου της πρώτης θητείας του Τραμπ με την Κίνα. Αυτά περιλαμβάνουν τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, συσκευές μνήμης flash, έξυπνα ηχεία, ακουστικά Bluetooth, κλινοσκεπάσματα, πολυλειτουργικούς εκτυπωτές και πολλούς τύπους υποδημάτων. Ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός των ΗΠΑ ύψους 10%, ο οποίος πρόκειται να λήξει τον Ιούλιο, προστίθεται σε αυτούς τους δασμούς.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να επαναφέρουν ορισμένες από τις περισσότερες από 2.200 εξαιρέσεις για συγκεκριμένα προϊόντα από τους δασμούς κατά της Κίνας, οι οποίες χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά έχουν έκτοτε λήξει σε μεγάλο βαθμό.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Τραμπ παρέτεινε για ένα έτος τις προσωρινές εξαιρέσεις δασμών για τον εξοπλισμό κατασκευής ηλιακών προϊόντων και 164 κατηγορίες βιομηχανικών και ιατρικών προϊόντων, από πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων έως ηλεκτρικούς κινητήρες και εξοπλισμό παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης. Ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να καταστούν μόνιμες.

Συμβούλιο Επενδύσεων

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να συζητήσουν την ακόμη ασαφή ιδέα ενός «Συμβουλίου Επενδύσεων» για την αντιμετώπιση επενδυτικών ζητημάτων, αλλά ο Γκριρ δήλωσε στο Hudson Institute τον περασμένο μήνα: «Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο στις σχέσεις μας με τους Κινέζους όπου θέλουμε να συζητήσουμε για μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όποια και αν είναι η μορφή τους».

Αμερικανοί νομοθέτες, καθώς και ομάδες από τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της χαλυβουργίας και της τεχνολογίας έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ να μην συνάψει καμία συμφωνία που θα ανοίξει την πόρτα σε κινεζικές επενδύσεις στον αμερικανικό τομέα των οχημάτων, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα υπονομεύσει τον πυρήνα της αμερικανικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Πηγή: ot.gr

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Καραντίνα 13.05.26

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Κόσμος 13.05.26

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες
Άμεσα οι αλλαγές 14.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες

Οι «27» συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και τη χρήση του ευρωπαϊκού βιολογικού σήματος με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές

Γεώργιος Μαζιάς
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ερικ Φλέμινγκ 14.05.26

Φυλάκιση και σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Σύνταξη
Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι νερατζούρι «καθάρισαν» το Κύπελλο από το πρώτο ημίχρονο και έκαναν το νταμπλ

H Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας καθώς νίκησε την Λάτσιο στον τελικό και απέδειξε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της καθώς έχει πάρει και το πρωτάθλημα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

