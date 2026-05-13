Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει

Η αποστολή των ΗΠΑ για την Κίνα είναι πολύ μεγάλη. Εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, θα τον συνοδεύσουν μια σειρά από επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων. Και μεταξύ αυτών θα είναι ο Έλον Μασκ και άλλοι μεγιστάνες της υψηλής τεχνολογίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνει στην Κίνα κρατώντας την επανεκκίνηση της σύγκρουσης με το Ιράν «εν αναμονή». Δεν θα ήθελε να βρεθεί στο Πεκίνο εν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, προφανώς συνειδητοποιώντας ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου δεν ήταν ούτε γρήγορος ούτε εύκολος, ελπίζει να πείσει το Πεκίνο να τον βοηθήσει. Θα ήθελε πολύ η Κίνα να ασκήσει πίεση στο Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά με τους δικούς του όρους. Ή έστω να πετύχει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Μεγάλο διακύβευμα

Αν δεν το καταφέρει, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Με τις όποιες συνέπειες για την ήδη πληγείσα διεθνή οικονομία. Και με τους Αμερικανούς να μειώνουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του.

Πριν μπει στο αεροπλάνο, ο Τραμπ μόνο επαίνους είχε για την Κίνα. «Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις», είπε. Και ο πρόεδρος Σι «ήταν πολύ καλός με τον πόλεμο στο Ιράν».

BREAKING: President Trump says Chinese President Xi has been "relatively good" with the Iran war, as Trump departs the White House for his trip to China to meet with Xi. "We're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look…

Business πάνω από όλα

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει το Ιράν να επισκιάσει την επίσκεψή του στην Κίνα. Τα θέματα που έχει να επιλύσει με το Πεκίνο είναι πολλά και σοβαρά. Και ο ίδιος έχει μεγάλη ανάγκη να γυρίσει τροπαιούχος στην Ουάσιγκτον. Αυτά περιλαμβάνουν το εμπόριο έως τον αποκλεισμό των εξαγωγών προδρόμων φαιντανύλης.

«Δεν θέλουμε αυτό (σ.σ. ο πόλεμος στο Ιράν) να είναι κάτι που θα εκτροχιάσει την ευρύτερη σχέση ή τις συμφωνίες που μπορεί να προκύψουν από τη συνάντησή μας στο Πεκίνο», δήλωσε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, στο Bloomberg.

Σύμφωνα με αναλυτές, όπως και ο Τραμπ, έτσι και ο Κινέζος πρόεδρος δεν θέλει να αφήσει τις διαφορές για το Ιράν να επηρεάσουν άλλες πτυχές της σινο-αμερικανικής σχέσης. Η Κίνα εισάγει περίπου το ήμισυ του πετρελαίου της και σχεδόν ένα τρίτο του LNG από χώρες της Μέσης Ανατολής. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ την επηρεάζει άμεσα. Επίσης, δεν θα ήθελε έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, που θα μπορούσε να πλήξει την κινεζική οικονομία.

Κατά τον Κρεγκ Σίνγκλετον, του Ιδρύματος για την Υπεράσπιση των Δημοκρατικών, ο Σι Τζινπίνγκ «θέλει η σύνοδος κορυφής να επικυρώσει το καθεστώς της Κίνας ως υπερδύναμης». Επίσης, «να διατηρήσει την προβλεψιμότητα των δασμών και να επιβεβαιώσει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να συναλλάσσεται με το Πεκίνο με τους όρους του Πεκίνου».

Αλλά, ο πόλεμος στο Ιράν, σύμμαχο της Κίνας, έχει απειλήσει να υπονομεύσει την όποια πρόοδο.

Η επίθεση πριν από το ταξίδι στην Κίνα

Κατά την πάγια διαπραγματευτική τακτική του, με στόχο το μέγιστο κέρδος, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε το ταξίδι του έχοντας ήδη κάνει μια ανοίκεια επίθεση στην Κίνα. Επέβαλε κυρώσεις στα κινεζικά πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και στα διυλιστήρια που το επεξεργάζονται και το πωλούν.

Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών κυρώσεις σε τέσσερις οντότητες, συμπεριλαμβανομένων τριών εταιρειών με έδρα την Κίνα. Τις κατηγορεί για παροχή ευαίσθητων δορυφορικών εικόνων που επιτρέπουν τις ιρανικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 50% στην Κίνα. Αφορμή, αναφορές ότι το Πεκίνο ετοιμαζόταν να παραδώσει συστήματα αεράμυνας στο Ιράν. Αργότερα απέσυρε την απειλή, ισχυριζόμενος ότι είχε λάβει γραπτή διαβεβαίωση από τον Σι Τζινπίνγκ ότι δεν θα παρείχε όπλα στην Τεχεράνη.

Το Πεκίνο, πάντως, τον διέψευσε πανηγυρικά. «Αυτά είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν τα διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, χαρακτήρισε τις κυρώσεις «παράνομη μονομερή πίεση». Και θέσπισε νόμο που απαγορεύει σε οποιαδήποτε κινεζική οντότητα να αναγνωρίζει ή να συμμορφώνεται με τις κυρώσεις.

Οι ιρανο-σινικές σχέσεις

Τα κλειστά Στενά είναι πρόβλημα που επηρεάζει όλους. Δημοσίως, το Πεκίνο επιμένει δημόσια ότι θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει. Παρασκηνιακά φέρεται να πιέζει, μαζί με το Πακιστάν, προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Και η Ουάσιγκτον, έχει εντείνει τις εκκλήσεις προς το Πεκίνο να παρέμβει.

Λίγα 24ωρα πριν προσγειωθεί το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, είχε αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα ο Αμπάς Αραγτσί. Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, στη συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Σι Τζινπίνγκ, επίσης, έχει επίσης ασκήσει έμμεση κριτική στις ΗΠΑ για τον πόλεμο. Έχει δηλώσει ότι η διασφάλιση του διεθνούς κράτους δικαίου είναι ύψιστης σημασίας. Αλλά, είπε, «δεν πρέπει να εφαρμόζεται ή να αγνοείται επιλεκτικά», ούτε πρέπει να επιτρέπεται στον κόσμο να επιστρέψει «στον νόμο της ζούγκλας».

Επιπλέον, η Κίνα υποστηρίζει εδώ και καιρό το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ αυτό γίνεται με βιομηχανικά εξαρτήματα διπλής χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πυραύλων.

Και η Ουάσιγκτον, έχει εντείνει τις εκκλήσεις προς το Πεκίνο να παρέμβει. Αλλά η Κίνα δεν φαίνεται διατεθειμένη να θεωρηθεί ότι τάσσεται υπέρ της Ουάσιγκτον.

Χαμηλές προσδοκίες

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνει στην Κίνα χωρίς υψηλές προσδοκίες. Θα μπορούσε να αρκεστεί σε μερικές συμφωνίες για εισαγωγές φασολιών, βόειου κρέατος και πωλήσεις Boeing. Εκτιμούν επίσης ότι οι πομπώδεις δηλώσεις του δεν είχαν αποτέλεσμα. Δεν του έδωσαν πλεονέκτημα στη διαπραγμάτευση με το Πεκίνο.

Ο καθηγητής Εξωτερικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, Αλεχάντρο Ρέγες, δήλωσε στο Reuters: «Ο Τραμπ χρειάζεται την Κίνα περισσότερο από ό,τι τον χρειάζεται η Κίνα».

«Χρειάζεται ένα είδος νίκης στην εξωτερική πολιτική. Να δείχνει ότι επιδιώκει να διασφαλίσει τη σταθερότητα στον κόσμο και ότι δεν διαταράσσει απλώς την παγκόσμια πολιτική», λέει ο Ρέγες.

Ύστερα, έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές. Με την τιμή της βενζίνης να προκαλεί οργή και απογοήτευση στους Αμερικανούς. Και τον αντιδημοφιλή του πόλεμο να είναι σε εκκρεμότητα.

Άλλα θέματα που θα συζητήσει είναι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και η υπόθεση του φυλακισμένου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι. Οι οικογένειες δύο Αμερικανών που φυλακίστηκαν στην Κίνα για περισσότερο από μια δεκαετία παροτρύνουν επίσης τον Τραμπ να επιδιώξει την απελευθέρωσή τους.

Η Ταϊβάν

Η Κίνα θα ήθελε να δει ένα αποτέλεσμα που θα αποδυναμώνει την αμερικανική ισχύ. Και για να κάνει υποχωρήσεις θα θέλει κάτι σε αντάλλαγμα. Η Ταϊβάν θα μπορούσε να είναι αυτό.

Πολλοί φοβούνται ότι μια συμφωνία Τραμπ-Σι θα μπορούσε να ενθαρρύνει την Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία. Και εκτιμούν ότι ακόμη και μια λεπτή αλλαγή στη διατύπωση της Ουάσιγκτον θα προκαλούσε ανησυχία σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ταϊπέι.

Ο Γου Σίνμπο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Φουντάν στη Σανγκάη, μέλος του συμβουλίου πολιτικής του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, εξήγησε τι θέλει το Πεκίνο. Ο Τραμπ θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι «δεν θα υποστηρίξει την ανεξαρτησία ούτε θα προβεί σε ενέργειες που ενθαρρύνουν μια αυτονομιστική πολιτική ατζέντα» είπε.

Εμπορικός πόλεμος

Η Κίνα θέλει η κυβέρνηση Τραμπ να δεσμευτεί ότι δεν θα λάβει μελλοντικά αντίποινα στο εμπόριο. Και να καταργήσει τους υπάρχοντες ελέγχους στον εξοπλισμό κατασκευής τσιπ και τα προηγμένα τσιπ μνήμης.

Το Πεκίνο επίσης επεκτείνει τη δική του οικονομική επιρροή. Θεσπίζει νόμους για την τιμωρία ξένων οντοτήτων που απομακρύνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού από την Κίνα και αυστηροποιεί το καθεστώς αδειοδότησης σπάνιων γαιών.

Καθώς πλέον, σύμφωνα με δημοσκόπηση, η πλειοψηφία των Αμερικανών (53%) λένε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν φιλική συνεργασία με την Κίνα, ο Τραμπ μπορεί κάτι να περιμένει. Έστω τη διατήρηση της ισορροπίας των σχέσεων και μια παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο. Έστω και αν αυτό σε βάρος χρόνου είναι περισσότερο επωφελές για την Κίνα.