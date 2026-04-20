Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 08:00

Για δεκαετίες, στην αμερικανική κοινή γνώμη η Κίνα θεωρούνταν κυρίως ένας ισχυρός και απειλητικός ανταγωνιστής, ταυτισμένος με οικονομικό φόβο, πολιτική καχυποψία και πολιτισμική απόσταση

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξαπολύει πραγματικό πόλεμο εναντίον των αντιπάλων της και εμπορικούς πολέμους εναντίον των φίλων της, οι Αμερικανοί αλλάζουν στάση απέναντι στον μεγαλύτερο αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κίνα, σύμφωνα με μια νέα έρευνα. 

Σύμφωνα με το CNN πρόκειται για μια έντονη διαφορά σε σχέση με πριν από λίγα μόλις χρόνια, όταν η σινοφοβία και τα εγκλήματα μίσους κατά των Ασιατών στις ΗΠΑ είχαν σημειώσει απότομη αύξηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid.  

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών είχαν ενταθεί μετά από μια εμπορική μάχη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και μέχρι το 2023, μόνο το 14% των Αμερικανών είχε θετική άποψη για την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη από το Pew Research Center. 

Τώρα, ο αριθμός αυτός έχει σχεδόν διπλασιαστεί στο 27% – αντανακλώντας μια ευρεία αλλαγή στη στάση του αμερικανικού κοινού, ειδικά μεταξύ των Δημοκρατικών και των νέων.  

Αυτό αντανακλά μια μεγαλύτερη περιέργεια για την κινεζική κουλτούρα και ψυχαγωγία στα δυτικά κοινωνικά μέσα, κάτι που είναι εμφανές σε πρόσφατες τάσεις όπως το «Chinamaxxing». 

Λιγότεροι ερωτηθέντες χαρακτήρισαν την Κίνα ως εχθρό σε σύγκριση με πέρυσι, αν και οι περισσότεροι Αμερικανοί εξακολουθούν να την βλέπουν ως σημαντικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 8.500 ενήλικες σε εθνικό επίπεδο τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο. 

Από τον Τραμπ στο Σι  

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης μια χαλάρωση των στάσεων απέναντι στον αυταρχικό ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και έναν αυξημένο σκεπτικισμό για την ηγεσία του Τραμπ. 

Περισσότεροι από διπλάσιοι (17%) Αμερικανοί εκφράζουν πλέον εμπιστοσύνη στον Σι ότι θα πράξει το σωστό όσον αφορά τις παγκόσμιες υποθέσεις, σε σύγκριση με το 2023. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι χάνουν την πίστη τους ότι ο Τραμπ θα λάβει σωστές πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την Κίνα – με το ποσοστό αποδοχής να πέφτει στο 39%, σημειώνοντας πτώση έξι ποσοστιαίων μονάδων από πέρυσι. 

Αυτό συμβαίνει καθώς ο Τραμπ και ο Σι προετοιμάζονται να συναντηθούν στο Πεκίνο τον Μάιο, και καθώς η Κίνα έχει επιδιώξει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως μια σταθερή, υπεύθυνη παγκόσμια δύναμη – σε αντίθεση με την συχνά απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική του Τραμπ, που κυμαίνεται από βαριά παγκόσμια δασμολογικά μέτρα έως τον πόλεμο με το Ιράν. 

Σε δηλώσεις του προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ την Τρίτη, ο Σι δήλωσε ότι «ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτος χάος, καθώς αντιμετωπίζει μια αναμέτρηση μεταξύ δικαιοσύνης και εξουσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. 

«Ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα αντιμετωπίζει το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή τάξη αντανακλά την κοσμοθεωρία της, την αντίληψή της για την τάξη, τις αξίες της και το αίσθημα ευθύνης της», είπε ο Σι. 

Ορισμένοι Αμερικανοί μοιράζονται παρόμοιες απόψεις. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αξιολόγησαν την ικανότητα του Τραμπ να χαράξει καλή πολιτική έναντι της Κίνας παρόμοια με την ικανότητά του στην εξωτερική πολιτική έναντι άλλων χωρών – συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Κορέας, της Κούβας και της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Pew. 

Η κοινή γνώμη σε άλλες χώρες κλίνει επίσης προς την Κίνα. 

Σχεδόν τρεις φορές περισσότεροι Καναδοί έχουν πλέον θετική άποψη για την Κίνα σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση το περασμένο φθινόπωρο.  

Και στη Νοτιοανατολική Ασία, μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι μια μικρή πλειοψηφία των ερωτηθέντων θα επέλεγε την Κίνα αντί των ΗΠΑ, αν η περιοχή έπρεπε να ευθυγραμμιστεί με μία από τις δύο. 

Η γενιά του «Chinamaxxing» 

Τα αποτελέσματα του Pew έδειξαν ορισμένες διαφορές σε συγκεκριμένα κομματικά και δημογραφικά επίπεδα.  

Αν και οι ερωτηθέντες και από τα δύο κόμματα δείχνουν μεγαλύτερη συμπάθεια προς την Κίνα, αυτή η μετατόπιση είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των Δημοκρατικών. 

Ομοίως, πολύ μεγαλύτερος αριθμός Ρεπουμπλικάνων σε σχέση με τους Δημοκρατικούς θεωρούσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να λάβει σωστές αποφάσεις σχετικά με την Κίνα – αν και αυτή η εμπιστοσύνη έχει μειωθεί και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων. 

Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των γενεών. 

Οι Αμερικανοί άνω των 50 ετών είναι πολύ πιο πιθανό να δηλώσουν ότι η Κίνα είναι εχθρός των ΗΠΑ, ενώ οι νεότεροι Αμερικανοί έχουν μια πολύ πιο θετική άποψη, όπως έδειξε η έκθεση.  

Οι νεότεροι είχαν επίσης λιγότερη εμπιστοσύνη στον Τραμπ σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ομολόγους τους. 

Αυτή η μεταβολή της κοινής γνώμης είναι ιδιαίτερα ορατή στο διαδίκτυο. 

Η τάση «Chinamaxxing» στις αρχές του έτους, κατά την οποία δημιουργοί περιεχομένου δοκίμασαν κοινές κινεζικές πρακτικές – όπως το να πίνουν ζεστό νερό, να παρασκευάζουν τσάι φρούτων, να κάνουν παραδοσιακές σωματικές ασκήσεις – έδειξε το αυξανόμενο ενδιαφέρον απέναντι στη κινέζικη κουλτούρα. 

Πριν από αυτό, η τρέλα γύρω από τα Labubus – τα κινεζικής κατασκευής φιγούρες με αφράτο εξωτερικό και αιχμηρά, χαμογελαστά δόντια – που σάρωσαν τον κόσμο πέρυσι, συμβάλλοντας στην τροφοδότηση μιας επιχείρησης δισεκατομμυρίων δολαρίων, έδωσε στην Κίνα ένα προβάδισμα στην κοινή γνώμη. 

Και υπάρχει το Xiaohongshu, ή RedNote – η εξαιρετικά δημοφιλής κινεζική εφαρμογή κοινωνικών μέσων, στην οποία συρρέυσαν εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί χρήστες πέρυσι, καθώς φοβούνταν μια πιθανή απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ. 

Ήταν ίσως η πρώτη φορά που Κινέζοι και Αμερικανοί χρήστες κοινωνικών μέσων – που συνήθως χωρίζονται από το «Μεγάλο Τείχος Προστασίας» της Κίνας – συγκεντρώθηκαν σε τόσο μεγάλο αριθμό σε μια κοινή πλατφόρμα, δημιουργώντας μια σπάνια ευκαιρία για ανθρώπους και από τις δύο χώρες να μοιραστούν αστεία και να καλλιεργήσουν διαδικτυακή συντροφικότητα. 

Επιφανειακά, αυτές μπορεί να είναι βραχύβιες τάσεις στο διαδίκτυο. 

Ωστόσο, αυτή η ολόψυχη αποδοχή των κινεζικών προϊόντων και η πολιτιστική ανταλλαγή θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πριν από λίγα χρόνια, όταν ο αντι-ασιατικός ρατσισμός κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της εποχής του Covid. 

Πίσω από τα memes και τα viral θέματα κρύβεται μια μετατόπιση της κοινής γνώμης, η οποίακατέχει πραγματική δύναμη. 

Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του Σι, καθώς ο ίδιος τοποθετείται στη διεθνή σκηνή. 

 

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Αντίποινα για αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει
Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Δημογραφικό: Πόσοι θα είναι οι Έλληνες το 2100 – Η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού
Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει
Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
ΕΣΥ: Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

