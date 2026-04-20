Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξαπολύει πραγματικό πόλεμο εναντίον των αντιπάλων της και εμπορικούς πολέμους εναντίον των φίλων της, οι Αμερικανοί αλλάζουν στάση απέναντι στον μεγαλύτερο αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κίνα, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.

Σύμφωνα με το CNN πρόκειται για μια έντονη διαφορά σε σχέση με πριν από λίγα μόλις χρόνια, όταν η σινοφοβία και τα εγκλήματα μίσους κατά των Ασιατών στις ΗΠΑ είχαν σημειώσει απότομη αύξηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών είχαν ενταθεί μετά από μια εμπορική μάχη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και μέχρι το 2023, μόνο το 14% των Αμερικανών είχε θετική άποψη για την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη από το Pew Research Center.

Τώρα, ο αριθμός αυτός έχει σχεδόν διπλασιαστεί στο 27% – αντανακλώντας μια ευρεία αλλαγή στη στάση του αμερικανικού κοινού, ειδικά μεταξύ των Δημοκρατικών και των νέων.

Αυτό αντανακλά μια μεγαλύτερη περιέργεια για την κινεζική κουλτούρα και ψυχαγωγία στα δυτικά κοινωνικά μέσα, κάτι που είναι εμφανές σε πρόσφατες τάσεις όπως το «Chinamaxxing».

Λιγότεροι ερωτηθέντες χαρακτήρισαν την Κίνα ως εχθρό σε σύγκριση με πέρυσι, αν και οι περισσότεροι Αμερικανοί εξακολουθούν να την βλέπουν ως σημαντικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 8.500 ενήλικες σε εθνικό επίπεδο τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο.

Hoy, con el presidente Xi Jinping he constatado que el vínculo entre España y China sale reforzado tras este viaje oficial. En un mundo cada vez más incierto, España apuesta por una relación UE-China basada en la confianza, el diálogo y la estabilidad. Debemos seguir avanzando… pic.twitter.com/3nhZ0AWYcA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

Από τον Τραμπ στο Σι

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης μια χαλάρωση των στάσεων απέναντι στον αυταρχικό ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και έναν αυξημένο σκεπτικισμό για την ηγεσία του Τραμπ.

Περισσότεροι από διπλάσιοι (17%) Αμερικανοί εκφράζουν πλέον εμπιστοσύνη στον Σι ότι θα πράξει το σωστό όσον αφορά τις παγκόσμιες υποθέσεις, σε σύγκριση με το 2023. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι χάνουν την πίστη τους ότι ο Τραμπ θα λάβει σωστές πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την Κίνα – με το ποσοστό αποδοχής να πέφτει στο 39%, σημειώνοντας πτώση έξι ποσοστιαίων μονάδων από πέρυσι.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο Τραμπ και ο Σι προετοιμάζονται να συναντηθούν στο Πεκίνο τον Μάιο, και καθώς η Κίνα έχει επιδιώξει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως μια σταθερή, υπεύθυνη παγκόσμια δύναμη – σε αντίθεση με την συχνά απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική του Τραμπ, που κυμαίνεται από βαριά παγκόσμια δασμολογικά μέτρα έως τον πόλεμο με το Ιράν.

Σε δηλώσεις του προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ την Τρίτη, ο Σι δήλωσε ότι «ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτος χάος, καθώς αντιμετωπίζει μια αναμέτρηση μεταξύ δικαιοσύνης και εξουσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα αντιμετωπίζει το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή τάξη αντανακλά την κοσμοθεωρία της, την αντίληψή της για την τάξη, τις αξίες της και το αίσθημα ευθύνης της», είπε ο Σι.

Ορισμένοι Αμερικανοί μοιράζονται παρόμοιες απόψεις. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αξιολόγησαν την ικανότητα του Τραμπ να χαράξει καλή πολιτική έναντι της Κίνας παρόμοια με την ικανότητά του στην εξωτερική πολιτική έναντι άλλων χωρών – συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Κορέας, της Κούβας και της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Pew.

Η κοινή γνώμη σε άλλες χώρες κλίνει επίσης προς την Κίνα.

Σχεδόν τρεις φορές περισσότεροι Καναδοί έχουν πλέον θετική άποψη για την Κίνα σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση το περασμένο φθινόπωρο.

Και στη Νοτιοανατολική Ασία, μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι μια μικρή πλειοψηφία των ερωτηθέντων θα επέλεγε την Κίνα αντί των ΗΠΑ, αν η περιοχή έπρεπε να ευθυγραμμιστεί με μία από τις δύο.

In the wake of #Adidas‘ Chinese-style track jacket’s viral success, the fashion world finds many Western fashion designers “in a very Chinese time of their lives” as they scramble to follow suit. #FunChina #Chinamaxxing https://t.co/erC0esSi25 pic.twitter.com/f9w3HNhjPt — China Daily (@ChinaDaily) April 9, 2026

Η γενιά του «Chinamaxxing»

Τα αποτελέσματα του Pew έδειξαν ορισμένες διαφορές σε συγκεκριμένα κομματικά και δημογραφικά επίπεδα.

Αν και οι ερωτηθέντες και από τα δύο κόμματα δείχνουν μεγαλύτερη συμπάθεια προς την Κίνα, αυτή η μετατόπιση είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των Δημοκρατικών.

Ομοίως, πολύ μεγαλύτερος αριθμός Ρεπουμπλικάνων σε σχέση με τους Δημοκρατικούς θεωρούσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να λάβει σωστές αποφάσεις σχετικά με την Κίνα – αν και αυτή η εμπιστοσύνη έχει μειωθεί και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων.

Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των γενεών.

Οι Αμερικανοί άνω των 50 ετών είναι πολύ πιο πιθανό να δηλώσουν ότι η Κίνα είναι εχθρός των ΗΠΑ, ενώ οι νεότεροι Αμερικανοί έχουν μια πολύ πιο θετική άποψη, όπως έδειξε η έκθεση.

Οι νεότεροι είχαν επίσης λιγότερη εμπιστοσύνη στον Τραμπ σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ομολόγους τους.

Αυτή η μεταβολή της κοινής γνώμης είναι ιδιαίτερα ορατή στο διαδίκτυο.

Η τάση «Chinamaxxing» στις αρχές του έτους, κατά την οποία δημιουργοί περιεχομένου δοκίμασαν κοινές κινεζικές πρακτικές – όπως το να πίνουν ζεστό νερό, να παρασκευάζουν τσάι φρούτων, να κάνουν παραδοσιακές σωματικές ασκήσεις – έδειξε το αυξανόμενο ενδιαφέρον απέναντι στη κινέζικη κουλτούρα.

Πριν από αυτό, η τρέλα γύρω από τα Labubus – τα κινεζικής κατασκευής φιγούρες με αφράτο εξωτερικό και αιχμηρά, χαμογελαστά δόντια – που σάρωσαν τον κόσμο πέρυσι, συμβάλλοντας στην τροφοδότηση μιας επιχείρησης δισεκατομμυρίων δολαρίων, έδωσε στην Κίνα ένα προβάδισμα στην κοινή γνώμη.

TikTokers are ‘Chinamaxxing’ their health – what they’re doing that works https://t.co/LMQEXp2DV1 pic.twitter.com/bPOSBvmvZd — New York Post (@nypost) March 11, 2026

Και υπάρχει το Xiaohongshu, ή RedNote – η εξαιρετικά δημοφιλής κινεζική εφαρμογή κοινωνικών μέσων, στην οποία συρρέυσαν εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί χρήστες πέρυσι, καθώς φοβούνταν μια πιθανή απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ.

Ήταν ίσως η πρώτη φορά που Κινέζοι και Αμερικανοί χρήστες κοινωνικών μέσων – που συνήθως χωρίζονται από το «Μεγάλο Τείχος Προστασίας» της Κίνας – συγκεντρώθηκαν σε τόσο μεγάλο αριθμό σε μια κοινή πλατφόρμα, δημιουργώντας μια σπάνια ευκαιρία για ανθρώπους και από τις δύο χώρες να μοιραστούν αστεία και να καλλιεργήσουν διαδικτυακή συντροφικότητα.

Επιφανειακά, αυτές μπορεί να είναι βραχύβιες τάσεις στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, αυτή η ολόψυχη αποδοχή των κινεζικών προϊόντων και η πολιτιστική ανταλλαγή θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πριν από λίγα χρόνια, όταν ο αντι-ασιατικός ρατσισμός κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της εποχής του Covid.

Πίσω από τα memes και τα viral θέματα κρύβεται μια μετατόπιση της κοινής γνώμης, η οποίακατέχει πραγματική δύναμη.

Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του Σι, καθώς ο ίδιος τοποθετείται στη διεθνή σκηνή.