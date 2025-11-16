newspaper
«Η Κίνα είναι πολύ κουλ»: Η υπερδύναμη της Ανατολής αποκτά «φαν κλαμπ» στη Δύση
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

«Η Κίνα είναι πολύ κουλ»: Η υπερδύναμη της Ανατολής αποκτά «φαν κλαμπ» στη Δύση

Η Αμερική πέφτει, η Κίνα ανεβαίνει. Πλησιάζουμε στο τέλος της Δύσης;

Η Κίνα φαίνεται «όλο και πιο κουλ», δήλωσε νωρίτερα φέτος ο Τζιν Λιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών χώρας.

Για να υποστηρίξει την άποψή του, αναφέρθηκε στην επιτυχία των καταναλωτικών προϊόντων και στην πρωτοποριακή τεχνολογία.

Άλλωστε, φέτος η Κίνα γιόρτασε την επιτυχία του «άσχημου-χαριτωμένου» παιχνιδιού Labubu και του DeepSeek, και πειραματίστηκε με ιπτάμενα αυτοκίνητα. Και τι πιο κουλ απ’ αυτό;

«Οι ξένοι φίλοι», είπε ο Τζιν, « βγήκαν από το γνωστικό τους κουκούλι».

Οι νίκες της ήπιας δύναμης έχουν σημασία τόσο για την Κίνα όσο και για τον πρόεδρό της, Σι Ζιπίνγκ, στην προσπάθεια της χώρας να γίνει υπερδύναμη.

Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει κι άλλες επιτυχίες στον Κινέζο ομόλογό του.

Η χαοτική πολιτική του σημαίνει ότι πολλοί βλέπουν τώρα την Κίνα ως μια σταθεροποιητική παρουσία.

Στα μάτια του κόσμου, φαίνεται να εξελίσσεται σε έναν φοβερό αντίπαλο της Αμερικής.

Τι λένε οι αριθμοί;

Για να ελέγξει αυτή τη θέση, το The Economist, σε συνεργασία με την GlobeScan, μια εταιρεία συμβούλων και δημοσκοπήσεων, ρώτησε 32.000 άτομα σε 32 χώρες για τις απόψεις τους σχετικά με την Κίνα και την Αμερική μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά.

Από την τελευταία φορά που τέθηκε το ερώτημα πριν από ένα χρόνο, η Κίνα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο ως η προτιμώμενη «ηγετική δύναμη» του κόσμου.

Διάγραμμα: The Economist

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που προτιμούν την Κίνα αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας σε μέσο όρο το 33%.

Εν τω μεταξύ, η υποστήριξη προς τις ΗΠΑ υποχώρησε κάτω από το 50% παγκοσμίως, στο 46%.

Η Κίνα θέλει να θεωρείται ισότιμη με τις ΗΠΑ.

Η προτίμηση για την Κίνα ως ηγετική δύναμη στον κόσμο έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα της GlobeScan.

Ίσως το πιο εκπληκτικό είναι ότι αυτό περιλαμβάνει και τις ΗΠΑ, όπου η υποστήριξη για την ηγεσία της Κίνας διπλασιάστηκε στο (ακόμα χαμηλό) 6%.

Εν τω μεταξύ, δύο στους πέντε Αμερικανούς θεωρούσαν ότι η επιρροή της Κίνας στον κόσμο ήταν «κυρίως θετική», σε σύγκριση με το ένα τέταρτο κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Η προτίμηση για την Κίνα συσχετίζεται έντονα με την ηλικία: όσο νεότεροι είναι οι ερωτηθέντες, τόσο πιο πιθανό είναι να υποστηρίζουν την ηγεσία της Κίνας.

Μεταξύ των 18-24 ετών, η Αμερική και η Κίνα είναι σχεδόν ισόπαλες σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, με 41% και 39% αντίστοιχα.

Μεταξύ των άνω των 65 ετών, η Αμερική έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 30 μονάδων.

Ένας λόγος είναι πώς οι νέοι χρησιμοποιούν κινεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως το δημοφιλές TikTok, ή ακολουθούν influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν επισκεφθεί την Κίνα.

Διάγραμμα: The Economist

Το παγκόσμιο «φαν κλαμπ»

Όσον αφορά την επιλογή της Κίνας ως ηγετικής δύναμης, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε περιφερειακό επίπεδο σημειώθηκαν στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη.

Στη Βραζιλία, τον Καναδά, το Μεξικό, τη Νότια Αφρική και την Ισπανία, η προτίμηση για την Κίνα αυξήθηκε (και η υποστήριξη για την Αμερική μειώθηκε) κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου η υποστήριξη για την Κίνα αυξήθηκε κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 62%, καθιστώντας τη χώρα τη δεύτερη πιο φιλοκινεζική, μετά την Αίγυπτο.

Στις γειτονικές χώρες της Κίνας σημειώθηκαν μόνο μικρές αυξήσεις.

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε VI και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ περπατούν κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, Κίνα, 12 Νοεμβρίου 2025.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια κυριαρχούν στις απόψεις για την Κίνα στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπου όχι περισσότερο από το 5% των ερωτηθέντων προτίμησε την Κίνα.

Ίσως για πρώτη φορά, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή επέλεξαν την Κίνα.

Πολλοί σε αυτές τις περιοχές της αφρικανικής ηπείρου, έτρεφαν ήδη συμπάθια για τη χώρα, κάτι που μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας.

Την τελευταία δεκαετία, το πρόγραμμα έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτές τις περιοχές.

Ωστόσο, αυτή η πρόσφατη άνοδος κατά εννέα μονάδες φέρνει την Κίνα πάνω από το όριο της πλειοψηφίας, προσδίδοντας έτσι κάποια αξιοπιστία στις αξιώσεις της Κίνας να ηγηθεί του παγκόσμιου Νότου.

Η Κίνα ανεβαίνει, η Αμερική πέφτει

Η συνολική προτίμηση για την Κίνα είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας.

Ο κατάλογος των υποστηρικτών της Κίνας μοιάζει επίσης με κατάλογο των δυσαρεστημένων της Αμερικής.

Ο Τραμπ έχει εμπλακεί σε διαμάχες με τη Νότια Αφρική λόγω ψευδών ισχυρισμών για «γενοκτονία των λευκών» και με τη Βραζιλία λόγω της δίωξης του πρώην προέδρου της και συμμάχου του MAGA, Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Οι γείτονες της Αμερικής, ο Καναδάς και το Μεξικό, έχουν πληγεί από δασμούς και απειλές εισβολής.

Η λάμψη της Αμερικής τείνει να ξεθωριάζει υπό τους Ρεπουμπλικάνους προέδρους και να αναζωογονείται υπό τους Δημοκρατικούς, αλλά το νέο είναι ότι η πτώση της αγάπης για την Αμερική ωφελεί τόσο ξεκάθαρα τον μεγαλύτερο αντίπαλό της.

