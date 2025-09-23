science
TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa
23 Σεπτεμβρίου 2025

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa

Οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να βρίσκονται σε τροχιά οριστικής συμφωνίας για το μέλλον της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ, ύστερα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Από κοινοπραξία επενδυτών που περιλαμβάνει την Oracle θα εξαγοραστούν οι αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok προκειμένου να παραμείνει «ζωντανή» η πλατφόρμα στις ΗΠΑ.

H αμερικανική έκδοση της πλατφόρμας οδεύει προς την ανεξαρτητοποίησή της από τη μητρική εταιρεία ByteDance και για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιεί ένα αντίγραφο του τρέχοντος αλγορίθμου της πλατφόρμας, τα δεδομένα του οποίου θα είναι απρόσιτα στον κινεζικό όμιλο.

Κοντά σε συμφωνία για TikTok

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η βάση δεδομένων θα ελεγχθεί από την Oracle και θα λειτουργήσει από μια νέα κοινοπραξία με τη συμμετοχή Αμερικανών επενδυτών, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις για την πώληση της εφαρμογής.

To μεγάλο «παζάρι»

Συνολικά, η νέα οντότητα θα κατέχει περίπου το 80% του TikTok, με τη συμμετοχή της ByteDance να πέφτει κάτω από το 20%, ώστε να συμμορφώνεται με τον αμερικανικό νόμο που απαγορεύει κινεζικό έλεγχο.

Οι συνομιλίες κορυφώθηκαν την Παρασκευή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία από τον Ιούνιο, επικεντρωμένη αποκλειστικά στις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Αν και οι δύο πλευρές δεν ανακοίνωσαν κάποιο τελικό αποτέλεσμα, η επικοινωνία χαρακτηρίστηκε «πραγματιστική, θετική και εποικοδομητική» από τον Κινέζο πρέσβη στην Ουάσιγκτον.

Δεν είναι σαφές αν η κινεζική κυβέρνηση έχει εγκρίνει τη συμφωνία αυτή ή αν έχει αρχίσει να λαμβάνει τα ρυθμιστικά μέτρα που απαιτούνται για την υλοποίησή της. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται βέβαιος ότι έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Κίνας.

Τα δεδομένα που ανήκουν στους 170 εκατομμύρια χρήστες που η TikTok λέει ότι έχει στις ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε διακομιστές της Oracle, στο πλαίσιο μιας υφιστάμενης συμφωνίας που ονομάζεται Project Texas.

Η σημασία της συμφωνίας

Η συμφωνία για το TikTok έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Από την πλευρά των ΗΠΑ, θεωρείται νίκη για τα «γεράκια» στο Κογκρέσο και την κυβέρνηση, που εδώ και καιρό προειδοποιούν ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών.

Η πιθανότητα αυτή θα έδινε στο Πεκίνο τη δυνατότητα παρακολούθησης δραστηριοτήτων και άσκησης επιρροής στον δημόσιο διάλογο. Αρχικά ο Τραμπ είχε ταχθεί υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της εφαρμογής, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε μια πιο πραγματιστική προσέγγιση, καθώς το TikTok αποδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας με τους νεότερους ψηφοφόρους κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

Από την άλλη, το Πεκίνο επιδιώκει να παρουσιάσει τη συμφωνία ως κέρδος για τον Σι Τζινπίνγκ. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα θα χάσει τον έλεγχο μιας από τις πιο επιτυχημένες ψηφιακές πλατφόρμες της, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Σι θα αποκτήσει μοχλούς πίεσης σε άλλες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

