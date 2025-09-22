TikTok: Ο Τραμπ φέρνει Μέρντοχ, Έλισον και Ντελ στο αμερικανικό deal

Ένα νέο επεισόδιο στο σίριαλ γύρω από το μέλλον του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με ονόματα-έκπληξη.

Ο Ρούπερτ και ο Λάχλαν Μέρντοχ, ο Λάρι Έλισον της Oracle και ο Μάικλ Ντελ της Dell εμφανίζονται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο ως οι νέοι «παίκτες» στο αμερικανικό σχέδιο διάσωσης της κινεζικής εφαρμογής, αναφέρει το CNBC.

Οι αποκαλύψεις του Τραμπ για το TikTok

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι «ένας άνδρας με το όνομα Λάχλαν» —αναφερόμενος στον Λάχλαν Μέρντοχ, πρόεδρο της Fox Corp.— θα έχει ενεργό ρόλο στη νέα διοίκηση του TikTok στις ΗΠΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν παρέλειψε να αναφέρει και τον πατέρα του, Ρούπερτ Μέρντοχ, ιδιοκτήτη της News Corp., αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμφότεροι θα ενταχθούν στην ομάδα επενδυτών, επισημαίνει το Bloomberg.

Οι «Αμερικανοί πατριώτες» και η συμφωνία

Πέραν της οικογένειας Μέρντοχ, ο Τραμπ μίλησε και για τη συμμετοχή του Λάρι Έλισον, προέδρου της Oracle, αλλά και του Μάικλ Ντελ, ιδρυτή και CEO της Dell Technologies.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρηματίες αυτοί «είναι πατριώτες που αγαπούν την Αμερική» και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ελεγχόμενου TikTok από αμερικανικά συμφέροντα, αναφέρει το CNBC.

O Τραμπ θέλει «Αμερικανούς πατριώτες» να αναλάβουν το TikTok

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, προβλέπει ότι έξι από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του TikTok στις ΗΠΑ θα είναι Αμερικανοί.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το κρίσιμο ζήτημα του αλγορίθμου θα τεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο, ενώ η Oracle θα αναλάβει ρόλο «φρουρού» στα δεδομένα και στην κυβερνοασφάλεια της εφαρμογής.

Η κινεζική αντίδραση

Παρά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ, η πλευρά του Πεκίνου εμφανίζεται πιο επιφυλακτική.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, η Κίνα ζητά «δίκαιες και μη διακριτικές συνθήκες» για τις κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, ενώ ξεκαθαρίζει ότι οι όποιες αποφάσεις πρέπει να σέβονται το κινεζικό νομικό πλαίσιο.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, συνεπώς, παραμένει σημαντική, αναφέρει το CNBC.

Νέο επιχειρηματικό τοπίο

Η συμφωνία για το TikTok δεν αποτελεί μόνο πολιτικό ζήτημα αλλά και επιχειρηματικό στοίχημα.

Με το ByteDance να διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό κάτω του 20%, το μέλλον της πλατφόρμας στην αμερικανική αγορά θα καθοριστεί από μια ομάδα δισεκατομμυριούχων με ισχυρή επιρροή στα μέσα ενημέρωσης και στην τεχνολογία, τονίζει το Bloomberg.

Το κατά πόσο το σχήμα αυτό θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ελευθερία της πλατφόρμας και στις ανησυχίες ασφαλείας μένει να αποδειχθεί.

Πηγή: ΟΤ.gr