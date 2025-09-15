Ως αναφορά στο TikTok ερμηνεύεται από τα διεθνή μέσα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία «για μια ‘συγκεκριμένη’ εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν».

Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη

Το Πεκίνο αντιμετώπιζε προθεσμία έως τις 17 Σεπτεμβρίου είτε για να εκποιήσει την επιχείρηση του TikTok στις ΗΠΑ είτε για να κλείσει την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Η μεγάλη Εμπορική Συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Θα ολοκληρωθεί σύντομα», έγραψε ο Τραμπ.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!».

Τι έχει προηγηθεί

Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη για να συζητήσουν εμπορικά και άλλα θέματα. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, επικεφαλής του τελευταίου γύρου εμπορικών συνομιλιών με την Κίνα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δηλώσει ότι το TikTok ήταν ένα από τα θέματα που πιθανότατα θα συζητηθούν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει μια προθεσμία που ο ίδιος επέβαλε για την επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα για την πώληση τουλάχιστον ενός μέρους της αμερικανικής επιχείρησης TikTok σε έναν ιδιοκτήτη που υποστηρίζεται από τους Αμερικανούς.

Ένα διακομματικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν απαγόρευσε το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του, με έδρα την Κίνα, εκποιήσει το μερίδιό του στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ot.gr