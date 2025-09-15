science
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Τεχνολογία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:11

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή

Ως αναφορά στο TikTok ερμηνεύεται από τα διεθνή μέσα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία «για μια ‘συγκεκριμένη’ εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν».

Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη

Το Πεκίνο αντιμετώπιζε προθεσμία έως τις 17 Σεπτεμβρίου είτε για να εκποιήσει την επιχείρηση του TikTok στις ΗΠΑ είτε για να κλείσει την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Η μεγάλη Εμπορική Συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Θα ολοκληρωθεί σύντομα», έγραψε ο Τραμπ.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!».

Τι έχει προηγηθεί

Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Μαδρίτη για να συζητήσουν εμπορικά και άλλα θέματα. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, επικεφαλής του τελευταίου γύρου εμπορικών συνομιλιών με την Κίνα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δηλώσει ότι το TikTok ήταν ένα από τα θέματα που πιθανότατα θα συζητηθούν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει μια προθεσμία που ο ίδιος επέβαλε για την επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα για την πώληση τουλάχιστον ενός μέρους της αμερικανικής επιχείρησης TikTok σε έναν ιδιοκτήτη που υποστηρίζεται από τους Αμερικανούς.

Ένα διακομματικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν απαγόρευσε το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του, με έδρα την Κίνα, εκποιήσει το μερίδιό του στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ot.gr

15.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Gen Z: Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ των νέων
14.09.25

Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ της GenZ

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και η συνέπεια με τα «θέλω» και τις προσωπικές αξίες στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Gen Z, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ σε συνεργασία με τη Young China Group

Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
13.09.25

Εξηγώντας το χρώμα των ματιών

Το χρώμα καθορίζεται στην ίριδα από τη χρωστική μελανίνη και τον τρόπο που το φως σκεδάζεται μέσα στον ιστό

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
15.09.25

Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

