Ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης του αμερικανικού TikTok; Τα ονόματα στο τραπέζι
Τεχνολογία 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:41

Ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης του αμερικανικού TikTok; Τα ονόματα στο τραπέζι

Η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα δημιουργήσει μια αμερικανική έκδοση του TikTok.

Σύνταξη
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Από κοινοπραξία επενδυτών που περιλαμβάνει την Oracle, την Andreessen Horowitz και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake Management, θα εξαγοραστούν οι αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok προκειμένου να παραμείνει «ζωντανή» η πλατφόρμα στις ΗΠΑ, βάσει της προκαταρκτικής συμφωνίας που θα συζητήσουν Τραμπ και Σι την Παρασκευή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η συμφωνία-πλαίσιο, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα από ανώτερους Αμερικανούς και Κινέζους αξιωματούχους μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στη Μαδρίτη, θα δημιουργήσει μια αμερικανική έκδοση της δημοφιλούς εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, με την Oracle, την Andreessen και την Silver Lake να κατέχουν όλες μερίδια στη νέα επιχείρηση, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες σε αυτήν.

Με βάση τη συμφωνία, το μερίδιο της ByteDance στο TikTok θα μειωθεί σε κάτω από 20% για να προσαρμοστεί στον νόμο περί εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ που ψηφίστηκε το 2024 και απαιτεί από την εταιρεία με έδρα το Πεκίνο να εκποιήσει τις επενδύσεις της προκειμένου να μην «εξωστρακιστεί» από την αμερικανική αγορά. Εάν ολοκληρωθεί, με την ευλογία του Τραμπ και του Σι, η συναλλαγή θα επιτρέψει στην πλατφόρμα να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ αίροντας ένα σημείο τριβής στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Oracle θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες cloud για το TikTok στις ΗΠΑ, μια επιχείρηση που έχει γίνει σταθερή πηγή εσόδων για την εταιρεία με έδρα το Οστιν. Η Oracle συνεργάζεται ήδη με την TikTok για τη φιλοξενία δεδομένων χρηστών στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που η TikTok έχει ονομάσει Project Texas.

Δεν είναι σαφές πόσα θα αποκτήσει κάθε υποψήφιος επενδυτής στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η Oracle, για παράδειγμα, σχεδιάζει να αποκτήσει ένα μικρό μερίδιο στη νέα επιχείρηση, σύμφωνα με μία από τις πηγές που μίλησαν στο Bloomberg.

Για να κερδίσει χρόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Τραμπ την Τρίτη έδωσε μια τέταρτη παράταση της προθεσμίας στην ByteDance να εκποιήσει τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ, έως τις 16 Δεκεμβρίου.

Η τύχη του επικερδούς λογισμικού συστάσεων του TikTok — το οποίο κατευθύνει βίντεο στους χρήστες με βάση τις προτιμήσεις προβολής τους — παραμένει ασαφής. Ένας κινέζος αξιωματούχος δήλωσε μετά τις συνομιλίες στη Μαδρίτη ότι η ByteDance θα παραχωρήσει με άδεια τον αλγόριθμό της στην αμερικανική επιχείρηση, ενώ η αμερικανική πλευρά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. Ο νόμος ορίζει ότι η ByteDance δεν μπορεί να έχει κανέναν επιχειρησιακό ρόλο, συμπεριλαμβανομένου του αλγορίθμου, μόλις ολοκληρωθεί η πώληση.

Οι 4 παρατάσεις

Ο Τραμπ χορήγησε άλλη μια αναστολή, παρόλο που ο νόμος για την εθνική ασφάλεια του 2024 επιτρέπει μόνο μία παράταση 90 ημερών της προθεσμίας, περιφρονώντςα τη διακομματική συναίνεση πίσω από τη διάταξη περί εκποίησης ή απαγόρευσης — και έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν οι επανειλημμένες παρατάσεις του προέδρου είναι νομικά ορθές.

Οι όροι μιας νέας πιθανής συμφωνίας, και το κατά πόσον θα ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, παραμένουν ασαφείς, αλλά η βούληση να αμφισβητηθεί ο Τραμπ νομικά ή πολιτικά για την προσέγγισή του στο TikTok έχει μειωθεί. Ο πρόεδρος έχει πιστώσει στην εφαρμογή την αύξηση της δημοτικότητάς του μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων και την εξασφάλιση της εκλογικής του νίκης τον Νοέμβριο.

Η παράταση της Τρίτης σημαίνει ότι το TikTok μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ, και συνεργάτες όπως η Apple και η Google της Alphabet μπορούν να συνεχίσουν να φιλοξενούν τη δημοφιλή εφαρμογή βίντεο στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα, ενώ η κυβέρνηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κλείσει μια συμφωνία με την ByteDance για μια «ειδική εκποίηση» σε έναν μη κινέζο ιδιοκτήτη.

Πηγή: OT.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
