Ο «πόλεμος» των εταιρειών τεχνολογίας μαίνεται αμείωτος. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει άλματα. Η κινέζικη εταιρεία DeepSeek, που έφερε πανικό στις ΗΠΑ, γκρεμίζοντας τις μετοχές των big tech με το πρώτο της μοντέλο, το R1, επιστρέφει και είναι έτοιμη να «κοιτάξει στα μάτια» το GPT-5.

Ανακοινώθηκε χωρίς τυμπανοκρουσίες το DeepSeek V3.1

Δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του αναβαθμισμένου μοντέλου της OpenAI η κινέζικη εταιρεία ανακοίνωσε το νέο μοντέλο της, το DeepSeek V3.1, που σύμφωνα με τους ειδικούς, ανταγωνίζεται στα ίσα το GPT-5 και έχει αρκετά χαμηλότερη τιμή αποδεικνύοντας ότι τα γλωσσικά μοντέλα ανοικτού κώδικα είναι οικονομικά αποδοτικά και εξαιρετικά ικανά.

Βασίζεται στην αρχιτεκτονική του DeepSeek-V3, προσθέτοντας σημαντικές βελτιώσεις στη συλλογιστική, τη χρήση εργαλείων και την απόδοση της κωδικοποίησης.

Ανακοίνωση της DeepSeek με ένα μήνυμα στο WeChat

Η DeepSeek ανακοίνωσε την κυκλοφορία του μοντέλου V3.1 σε ένα σύντομο μήνυμα σε μία από τις ομάδες χρηστών του WeChat. Το Aider Benchmark, το οποίο αξιολογεί τις δυνατότητες κωδικοποίησης AI των μοντέλων, κατέταξε το DeepSeek V3.1 ως το καλύτερο μεταξύ των κινεζικών συστημάτων. Στην Κίνα κυκλοφορούν επίσης μοντέλα όπως το Qwen της Alibaba, το Kimi της Moonshot AI και το Ernie της Baidu.

Σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές, το V3.1 έμεινε πίσω από το Claude Opus 4, το οποίο αναγνωρίζεται ως ένα από τα κορυφαία μοντέλα κωδικοποίησης AI.

Το ο DeepSeek V3.1 είναι σχεδιασμένο για να αποδίδει άριστα σε κινεζικά chips, όπως αυτά της Huawei.