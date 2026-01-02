newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 02 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Spotlight

Το Fundéu (Ίδρυμα Ισπανικής Γλώσσας) επέλεξε πρόσφατα τη λέξη της χρονιάς στα ισπανικά: «aranceles», δηλαδή δασμοί. Δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή. Είναι, άλλωστε, και η αγαπημένη λέξη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Αν έπρεπε να συνοψίσει κανείς το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο της χρονιάς, ίσως θα ήταν πιο εύστοχο να ξεκινήσει όχι από μια λέξη, αλλά από ένα όνομα: εκείνο του Τραμπ, του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, γράφει η Elba Astorga, Συντάκτρια Οικονομικών, σε άρθρο της στο The Conversation.

Κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέτρεψε την παγκόσμια οικονομική τάξη, επιβάλλοντας εκτεταμένους δασμούς σε διεθνές επίπεδο.

Ήδη από την επανεκλογή του τον Νοέμβριο του 2024, ήταν σαφές ότι οι δασμοί θα βρίσκονταν στο επίκεντρο της οικονομικής του πολιτικής.

Η Κίνα βρέθηκε στο βασικό στόχαστρο, ενώ το Μεξικό –νότιος γείτονας και εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ μαζί με τον Καναδά στο πλαίσιο της συμφωνίας USMCA– προετοιμαζόταν για αυξημένους δασμούς, εντατικότερους ελέγχους και μεγαλύτερο κρατικό παρεμβατισμό.

Η «Ημέρα της Απελευθέρωσης» και το τέλος του ελεύθερου εμπορίου

Στις 2 Απριλίου, στους κήπους του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ γιόρτασε την αποκαλούμενη «Ημέρα της Απελευθέρωσης», παρουσιάζοντας τους νέους δασμούς που θα επιβάλλονταν σε «όλους τους αθέμιτους εταίρους». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χώρες αυτές ευθύνονταν για δεκαετίες για το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ και για την απώλεια «αμέτρητων αμερικανικών θέσεων εργασίας».

Με την απόφαση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν ουσιαστικά τέλος στην πολιτική του ελεύθερου εμπορίου που χαρακτήριζε την αμερικανική ηγεσία από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιστορική εμπειρία, ωστόσο, δείχνει ότι ο προστατευτισμός και οι δασμοί οδηγούν συνήθως σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, απώλεια θέσεων εργασίας και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, λόγω της συρρίκνωσης του διεθνούς εμπορίου.

Τεχνολογικός πόλεμος, τεχνητή νοημοσύνη και νέες φούσκες

Στις αρχές του 2025, η Κίνα σημείωσε μια σημαντική νίκη στον τεχνολογικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ. Παρά τον αποκλεισμό της από τα προηγμένα τσιπ της Nvidia, η κινεζική εταιρεία DeepSeek κατάφερε να αναπτύξει ένα ταχύ και ισχυρό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους από τους δυτικούς ανταγωνιστές της.

Πέρα από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνολογία, η οικονομική ιστορία υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες αναταραχές εξελίσσονται συνήθως σε δύο φάσεις: την εγκατάσταση και την ανάπτυξη. Η πρώτη είναι συχνά γρήγορη και έντονη, δημιουργώντας φούσκες – όπως εκείνη των dot-com στις αρχές της δεκαετίας του 2000 – που αργά ή γρήγορα σπάνε. Δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχές του 2025 πολλοί αναλυτές αναρωτιούνταν αν η αγορά των μικροτσίπ αποτελούσε την επόμενη τεχνολογική φούσκα.

Ωστόσο, η ανοδική πορεία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι μετοχές της Nvidia έχουν δεκατριπλασιαστεί από τις αρχές του 2023, ενώ οι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο ανόδου. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτείται από τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και τα χαμηλά επιτόκια, που ωθούν τους επενδυτές σε αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων. Παρ’ όλα αυτά, η υπερβολική άνοδος συχνά ακολουθείται από διόρθωση – ήπια ή βίαιη – όταν γίνει αντιληπτό ότι πολλά περιουσιακά στοιχεία είναι υπερτιμημένα.

Μόδα, Labubus και η δύναμη της άυλης αξίας

Ανάλογη δυναμική παρατηρήθηκε και στον χώρο της μόδας και της πολυτέλειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κούκλες Labubus. Από προϊόν για geeks, μετατράπηκαν σε αντικείμενο πόθου για τους fashionistas. Δημιουργήθηκαν το 2015, αλλά εξελίχθηκαν σε παγκόσμια τάση το 2025. Μεγάλος κερδισμένος αυτής της πορείας ήταν ο Wang Ning, ιδιοκτήτης της PopMart, ο οποίος είδε την καθαρή του περιουσία να αυξάνεται κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον τομέα της πολυτέλειας, το έτος ξεκίνησε με ανησυχία, καθώς καταγράφηκε επιβράδυνση μετά από χρόνια έντονης ανάπτυξης. Οι αιτίες περιλάμβαναν την επιβράδυνση των ασιατικών οικονομιών, αλλά και το φαινόμενο του TikTok, όπου βίντεο αμφισβητούσαν ανοιχτά τη σχέση ποιότητας και τιμής στα πολυτελή προϊόντα.

Κομβικό ρόλο εδώ παίζει η άυλη αξία: η μάρκα, η ιστορία, η προέλευση, οι αξίες και η αισθητική. Πρόκειται για μια αόρατη αλλά ισχυρή δύναμη, που μπορεί να κάνει ένα προϊόν επιθυμητό ακόμη και όταν τα απτά χαρακτηριστικά του δεν είναι εξαιρετικά.

Βραβείο Νόμπελ στην Οικονομία 2025: καινοτομία και δημιουργική καταστροφή

Στις 13 Οκτωβρίου, η Τράπεζα της Σουηδίας απένειμε το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt, για τη συμβολή τους στην κατανόηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας.

Ο Mokyr, καθηγητής οικονομικής ιστορίας, έχει μελετήσει σε βάθος τις συνθήκες που κατέστησαν δυνατή τη Βιομηχανική Επανάσταση, υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος δεν προήλθε μόνο από τις μηχανές, αλλά κυρίως από την περιέργεια, τις ιδέες και την πίστη στην πρόοδο. Οι Aghion και Howitt, επηρεασμένοι από τον J.A. Schumpeter, ανέπτυξαν τη θεωρία της δημιουργικής καταστροφής, σύμφωνα με την οποία η πρόοδος απαιτεί την εγκατάλειψη όσων δεν είναι πλέον χρήσιμα ώστε να αναδυθεί κάτι καλύτερο.

Ο Aghion τονίζει ότι οι οικονομίες που ανταμείβουν την καινοτομία και τον κίνδυνο είναι πιο δυναμικές, ενώ ο Howitt δείχνει πώς αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε μακροπρόθεσμη ευημερία. Το βραβείο ενισχύει την άποψη ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να στηρίζεται ενεργά.

Επιχειρηματικότητα και ρίσκο

Η ίδρυση μιας επιχείρησης απαιτεί δημιουργικότητα, εμπειρία και ανοχή στο ρίσκο.

Η επιτυχία συχνά προκύπτει από μια λεπτή ισορροπία μεταξύ καινοτόμων ιδεών, τεκμηριωμένων αποφάσεων και προθυμίας να αναληφθούν προκλήσεις. Τα κοινωνικά στερεότυπα και το φύλο επηρεάζουν σημαντικά την επιχειρηματικότητα, καθώς αυτή συνδέεται συχνά με χαρακτηριστικά που θεωρούνται «ανδρικά», όπως η ανταγωνιστικότητα και η ανάληψη κινδύνου.

Παρότι το αρχικό ενδιαφέρον μπορεί να είναι παρόμοιο, οι άνδρες καταλήγουν συχνότερα να προχωρούν στην πράξη.

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν πώς να παρουσιάζουν πειστικά τις ιδέες τους, καθώς τα συναισθήματα που μεταδίδουν επηρεάζουν τις αποφάσεις των επενδυτών.

το crowdfunding, ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμπεριφορά των πιο έμπειρων επενδυτών, την οποία συχνά μιμούνται οι μικροεπενδυτές.

Ένα βλέμμα στο μέλλον

Η ελπίδα για το νέο έτος είναι ότι οι ειδήσεις γύρω από τους δασμούς και τους εμπορικούς πολέμους θα είναι πιο καθησυχαστικές από εκείνες του 2025 – και ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία θα επικρατήσουν ως βασικοί μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Economy
Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Εννέα συνεχόμενες χρήσεις με κέρδη, 231 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα από το 2016 και μια στρατηγική που επανεπενδύει κάθε ευρώ σε παίκτες και υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συμβαδίσει με την κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος
«Φιλία» και φιλία 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος

Θυμάστε τον κόσμο πριν από το facebook; Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη; Και τις έννοιες «φίλος» και «σύντροφος» πριν από αυτά; Αν έχετε μπερδευτεί, ο ένοχος είναι εδώ. Στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο