Οι καταναλωτές άνω των 50 ετών, γνωστοί ως «Silver Spenders», αναδύονται ως ζωτική οικονομική δύναμη.

Με την αυξανόμενη αγοραστική δύναμη, αυτή η ηλικιακή ομάδα διαμορφώνει την αγορά, ειδικά στους τομείς των ειδών πολυτελείας, της υγειονομικής περίθαλψης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Αυτοί οι καταναλωτές αναλαμβάνουν τον έλεγχο του πλούτου τους, αναζητώντας συμβουλές για επενδύσεις, φορολογία και οικονομικό σχεδιασμό.

Με λίγα λόγια είναι οι καταναλωτές που κινούν το χρήμα.

Ποιοι είναι οι «Silver Spenders»

Οι «Silver Spenders» (ασημένιοι δαπανητές) είναι όσοι, μετά από δεκαετίες εργασίας, έχουν φτάσει σε ένα σημείο οικονομικής σταθερότητας, συχνά χωρίς χρέη και με διαθέσιμη ταμειακή ροή.

Αυτή η δημογραφική ομάδα, τα μέλη της οποίας ανήκουν στην Gen X, είναι ολοένα και πιο πρόθυμη να ξοδέψει σε πολυτελείς εμπειρίες και προϊόντα, αντανακλώντας μια μετατόπιση στις προτεραιότητες των καταναλωτών.

Ο Dan Coatsworth της AJ Bell σημειώνει ότι αυτοί οι καταναλωτές αισθάνονται ότι δικαιούνται να απολαμβάνουν τους καρπούς της εργασίας τους, είτε μέσω ταξιδιών, εκλεκτής γαστρονομίας είτε προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Το προφίλ των καταναλωτών άνω των 50 ετών

Σύμφωνα με τον Coatsworth, πολλοί από αυτούς που εξακολουθούν να εργάζονται βρίσκονται σε προηγμένες θέσεις εργασίας και απολαμβάνουν μια πιο άνετη οικονομική ζωή.

Από την άλλη πλευρά, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί συχνά επωφελούνται από γενναιόδωρα συνταξιοδοτικά προγράμματα, επιτρέποντας έναν πιο πολυτελή τρόπο ζωής.

Αυτή η μετατόπιση του πλούτου δημιουργεί ένα σαφές χάσμα μεταξύ εκείνων που δυσκολεύονται με την καθημερινή ζωή και εκείνων που ευημερούν, αυξάνοντας τη ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τάσεις καταναλωτών και επενδύσεων

Η Alyx Wood, συνιδρύτρια της Kernow Asset Management, επισημαίνει ότι εντός αυτής της ομάδας υπάρχει αυξανόμενη όρεξη για είδη πολυτελείας και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Οι Silver Spenders απομακρύνονται από τις παθητικές επενδύσεις και αναζητούν εμπειρίες που προσφέρουν έναν σκοπό. Εταιρείες όπως η Hiscox και η Evelyn Partners τοποθετούνται για να καλύψουν αυτήν την αυξανόμενη ζήτηση.

Ο Wood αναφέρει επίσης την Saga plc, μια εταιρεία που απευθύνεται ειδικά σε αυτό το κοινό, προβλέποντας σημαντική αύξηση της αγοραίας αξίας της τα επόμενα χρόνια. Η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί αυξανόμενη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη και συναφείς υπηρεσίες, όπως γηροκομεία και κοινότητες συνταξιοδότησης, οι οποίες αποτελούν πολλά υποσχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες.

Επιπτώσεις εκτός αγοράς

Η αυξανόμενη επιρροή των Silver Spenders διαμορφώνει διάφορους τομείς. Με τον γηράσκοντα πληθυσμό, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη. Η Coatsworth σημειώνει επίσης ότι αυτοί οι καταναλωτές επενδύουν περισσότερο στην ιδιωτική περίθαλψη και στις υπηρεσίες υγείας, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους επενδυτές.

Η λίστα με τις προτεραιότητες δαπανών περιλαμβάνει όχι μόνο είδη πολυτελείας, αλλά και εμπειρίες όπως τα ταξίδια και η γαστρονομία, αντανακλώντας έναν νέο τρόπο ζωής που δίνει αξία στην ποιότητα έναντι της ποσότητας.

Αυτή η μετατόπιση στη συμπεριφορά των καταναλωτών έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την αγορά, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για επενδυτές που είναι προσεκτικοί στις αναδυόμενες τάσεις.

Συνοψίζοντας, οι επενδυτές σε ασήμι επαναπροσδιορίζουν το οικονομικό τοπίο και η επιρροή τους στις επενδυτικές αποφάσεις αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή στην καταναλωτική αγορά. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις αλλαγές για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε αυτό το αναπτυσσόμενο τμήμα.

