Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα

Περίπου το ένα τέταρτο της καταναλωτικής δαπάνης στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει η Gen X, σύμφωνα με τη νέα νέα έκθεση της NIQ για τις γενεακές καταναλωτικές δαπάνες.

Η παγκόσμια αγοραστική δύναμη της Γενιάς Χ ανέρχεται στα 15,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και προβλέπεται να φτάσει τα 23 τρισεκατομμύρια έως το 2035.

Τα μέλη της Gen X λειτουργούν ως «καταναλωτές-φροντιστές», φροντίζοντας ταυτόχρονα ηλικιωμένους γονείς και υποστηρίζοντας τα παιδιά τους. Επιβραβεύουν τα brands, που τους βοηθούν να διαχειριστούν αυτή την ισορροπία.

Πού στοχεύει η Gen X

Η NielsenIQ (NIQ), σε συνεργασία με το World Data Lab (WDL), δημοσίευσε πρόσφατα μια εκτενή έκθεση για τις καταναλωτικές δαπάνες ανά γενιά, εστιάζοντας στη Γενιά Χ, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980. Η έκθεση με τίτλο «The X Factor: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες» αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες καταναλωτές της Γενιάς Χ ευθύνονται για περίπου το 25% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα — ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γενιά Χ αντιπροσωπεύει το 24% της καταναλωτικής δαπάνης, με αγοραστική δύναμη που φτάνει τα 15,2 τρισεκατομμύρια δολάρια — σχεδόν διπλάσια από τη συνολική κατανάλωση της Κίνας. Μέχρι το 2035, η ετήσια δαπάνη της γενιάς αυτής αναμένεται να κορυφωθεί στα 23 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα και διεθνώς, η Γενιά Χ προβλέπεται να αυξήσει τις δαπάνες της σε τρεις βασικές κατηγορίες την επόμενη πενταετία: Τρόφιμα & Μη Αλκοολούχα Ποτά, Ομορφιά και Αλκοολούχα Ποτά.

«Η Gen X στην Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταναλωτική οικονομία», δηλώνει o Βάιος Δημοράγκας, Διευθύνων Σύμβουλος της NIQ για Ελλάδα και Βουλγαρλια. «Πολλοί εξισορροπούν τις ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών τους, ενώ συνεχίζουν να δαπανούν τόσο σε βασικά όσο και σε lifestyle προϊόντα. Παρά τις διακυμάνσεις στην οικονομική ασφάλεια, η καταναλωτική τους δύναμη παραμένει ανθεκτική και η επιρροή τους αυξάνεται»

Ο Wolfgang Fengler, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος του World Data Lab, προσθέτει: «Η Γενιά Χ είναι οι διαχειριστές τρισεκατομμυρίων σε δαπάνες, λειτουργώντας ουσιαστικά ως CFO τριών γενεών — της δικής τους, των παιδιών τους και των γονιών τους. Οι μάρκες και οι λιανέμποροι που επενδύουν σε αυτούς σήμερα θα δουν μετρήσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη απόδοση επένδυσης».

Προτιμήσεις καταναλωτών

Η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Γενιάς Χ, δεν είναι ιδιαίτερα πιστοί σε μεγάλες μάρκες. Μόνο το 30% δηλώνει ότι προτιμά να αγοράζει γνωστά brands, ενώ το 40% αγοράζει απλώς αυτό που χρειάζεται χωρίς να δίνει έμφαση στη μάρκα. Το 17% προσπαθεί να προτιμά μικρότερα brands, ποσοστό υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (13%).

Συγκρατημένη κατανάλωση

Η Γενιά Χ στην Ελλάδα διατηρεί συντηρητική στάση απέναντι στα οικονομικά της. Το 66% δηλώνει ότι έχει χρήματα μόνο για τα βασικά, έναντι 46% παγκοσμίως. Μόνο το 3% δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, έναντι 11% των συνομηλίκων τους παγκοσμίως. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να αγοράσουν premium προϊόντα σε σχέση με άλλες γενιές.

Προσεκτική υιοθέτηση τεχνολογιών

Η Γενιά Χ στην Ελλάδα είναι πιο επιφυλακτική στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. Για παράδειγμα:

Μόνο το 13% επιτρέπει σε «έξυπνες» συσκευές να παραγγέλνουν αυτόματα προϊόντα (έναντι 35% παγκοσμίως).

Το 20% χρησιμοποιεί wearables που παρακολουθούν αυτόνομα τη συμπεριφορά τους (38% παγκοσμίως).

Το 59% αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα σε ψηφιακές αλληλεπιδράσεις λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα.

Ωστόσο, η Γενιά Χ στην Ελλάδα αποτελεί αναδυόμενη ευκαιρία για τους κατασκευαστές τεχνολογίας και διαρκών αγαθών, που δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την προστασία δεδομένων.

Ορίζοντας τα πρότυπα της σύγχρονης κατανάλωσης

Ο κ. Βάιος Δημοράγκας καταλήγει: «Παρά τη θετική μακροοικονομική πορεία της Ελλάδας, οι καταναλωτές της Γενιάς Χ παραμένουν προσεκτικοί και στρατηγικοί. Επηρεάζουν τις αγορές πολλών γενεών και είναι ενεργοί στο omnichannel εμπόριο. Η πίστη τους δεν κερδίζεται εύκολα — απαιτεί συνέπεια, εμπιστοσύνη και απτή αξία. Οι μάρκες που επενδύουν στην αξιοπιστία και τις στρατηγικές εκπτώσεις θα είναι οι κερδισμένοι»