Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα
Οικονομία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:12

Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα

Το 66% της Gen X στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει χρήματα μόνο για τα βασικά

Περίπου το ένα τέταρτο της καταναλωτικής δαπάνης στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει η Gen X, σύμφωνα με τη νέα νέα έκθεση της NIQ για τις γενεακές καταναλωτικές δαπάνες.

Η παγκόσμια αγοραστική δύναμη της Γενιάς Χ ανέρχεται στα 15,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και προβλέπεται να φτάσει τα 23 τρισεκατομμύρια έως το 2035.

«Η Gen X στην Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταναλωτική οικονομία»

Τα μέλη της Gen X λειτουργούν ως «καταναλωτές-φροντιστές», φροντίζοντας ταυτόχρονα ηλικιωμένους γονείς και υποστηρίζοντας τα παιδιά τους. Επιβραβεύουν τα brands, που τους βοηθούν να διαχειριστούν αυτή την ισορροπία.

Πού στοχεύει η Gen X

Η NielsenIQ (NIQ), σε συνεργασία με το World Data Lab (WDL), δημοσίευσε πρόσφατα μια εκτενή έκθεση για τις καταναλωτικές δαπάνες ανά γενιά, εστιάζοντας στη Γενιά Χ, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980. Η έκθεση με τίτλο «The X Factor: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες» αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες καταναλωτές της Γενιάς Χ ευθύνονται για περίπου το 25% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα — ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γενιά Χ αντιπροσωπεύει το 24% της καταναλωτικής δαπάνης, με αγοραστική δύναμη που φτάνει τα 15,2 τρισεκατομμύρια δολάρια — σχεδόν διπλάσια από τη συνολική κατανάλωση της Κίνας. Μέχρι το 2035, η ετήσια δαπάνη της γενιάς αυτής αναμένεται να κορυφωθεί στα 23 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα και διεθνώς, η Γενιά Χ προβλέπεται να αυξήσει τις δαπάνες της σε τρεις βασικές κατηγορίες την επόμενη πενταετία: Τρόφιμα & Μη Αλκοολούχα Ποτά, Ομορφιά και Αλκοολούχα Ποτά.

«Η Gen X στην Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταναλωτική οικονομία», δηλώνει o Βάιος Δημοράγκας, Διευθύνων Σύμβουλος της NIQ για Ελλάδα και Βουλγαρλια. «Πολλοί εξισορροπούν τις ανάγκες των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών τους, ενώ συνεχίζουν να δαπανούν τόσο σε βασικά όσο και σε lifestyle προϊόντα. Παρά τις διακυμάνσεις στην οικονομική ασφάλεια, η καταναλωτική τους δύναμη παραμένει ανθεκτική και η επιρροή τους αυξάνεται»

Ο Wolfgang Fengler, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος του World Data Lab, προσθέτει: «Η Γενιά Χ είναι οι διαχειριστές τρισεκατομμυρίων σε δαπάνες, λειτουργώντας ουσιαστικά ως CFO τριών γενεών — της δικής τους, των παιδιών τους και των γονιών τους. Οι μάρκες και οι λιανέμποροι που επενδύουν σε αυτούς σήμερα θα δουν μετρήσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη απόδοση επένδυσης».

Το 20% της συγκεκριμένης γενιάς στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί wearables που παρακολουθούν αυτόνομα τη συμπεριφορά τους

Προτιμήσεις καταναλωτών

Η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Γενιάς Χ, δεν είναι ιδιαίτερα πιστοί σε μεγάλες μάρκες. Μόνο το 30% δηλώνει ότι προτιμά να αγοράζει γνωστά brands, ενώ το 40% αγοράζει απλώς αυτό που χρειάζεται χωρίς να δίνει έμφαση στη μάρκα. Το 17% προσπαθεί να προτιμά μικρότερα brands, ποσοστό υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (13%).

Συγκρατημένη κατανάλωση

Η Γενιά Χ στην Ελλάδα διατηρεί συντηρητική στάση απέναντι στα οικονομικά της. Το 66% δηλώνει ότι έχει χρήματα μόνο για τα βασικά, έναντι 46% παγκοσμίως. Μόνο το 3% δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, έναντι 11% των συνομηλίκων τους παγκοσμίως. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να αγοράσουν premium προϊόντα σε σχέση με άλλες γενιές.

Προσεκτική υιοθέτηση τεχνολογιών

Η Γενιά Χ στην Ελλάδα είναι πιο επιφυλακτική στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. Για παράδειγμα:

Μόνο το 13% επιτρέπει σε «έξυπνες» συσκευές να παραγγέλνουν αυτόματα προϊόντα (έναντι 35% παγκοσμίως).

Το 20% χρησιμοποιεί wearables που παρακολουθούν αυτόνομα τη συμπεριφορά τους (38% παγκοσμίως).

Το 59% αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα σε ψηφιακές αλληλεπιδράσεις λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα.

Ωστόσο, η Γενιά Χ στην Ελλάδα αποτελεί αναδυόμενη ευκαιρία για τους κατασκευαστές τεχνολογίας και διαρκών αγαθών, που δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την προστασία δεδομένων.

Ορίζοντας τα πρότυπα της σύγχρονης κατανάλωσης

Ο κ. Βάιος Δημοράγκας καταλήγει: «Παρά τη θετική μακροοικονομική πορεία της Ελλάδας, οι καταναλωτές της Γενιάς Χ παραμένουν προσεκτικοί και στρατηγικοί. Επηρεάζουν τις αγορές πολλών γενεών και είναι ενεργοί στο omnichannel εμπόριο. Η πίστη τους δεν κερδίζεται εύκολα — απαιτεί συνέπεια, εμπιστοσύνη και απτή αξία. Οι μάρκες που επενδύουν στην αξιοπιστία και τις στρατηγικές εκπτώσεις θα είναι οι κερδισμένοι»

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου – «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Κρίσιμο ραντεβού 29.09.25 Upd: 19:32

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου - «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο όπου θα συζητήσουν για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Μπάσκετ 29.09.25

Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Η πρόθεση της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
Ελλάδα 29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο
Τι θα σημάνει 29.09.25

Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας - Δείτε το διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν

Σύνταξη
Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική
Έλλειψη διαφάνειας 29.09.25

Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική

Ο Λεκορνί δήλωνε ότι έχει ολοκληρώσει διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, χωρίς να έχει την πιστοποίηση. Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι δηλώνοντας ψευδές δίπλωμα, πλήττει την αξιοπιστία της εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025
Ελλάδα 29.09.25

Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025

Όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. η παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση περιστατικών παραβατικότητας

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις
Ελλάδα 29.09.25

Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις

Οι δράστες είχαν κατασκευάσει ειδικές κρύπτες στα τουριστικά λεωφορεία και έφερναν τα παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα - Συνελήφθησαν 10 άτομα

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες – Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα
Αιματοκύλισμα 29.09.25

Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες στη Γάζα - Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα - Η ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου για την απομάκρυνση ασθενών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

