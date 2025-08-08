Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Φανταστείτε να είστε εκεί, μεταξύ 45 και 55 ετών, και να έχετε εργαστεί σκληρά για μια θέση διευθύνοντος συμβούλου. Και ξαφνικά ένας millennial, σχεδόν από το «πουθενά», να έρχεται και να σας παίρνει τη θέση. Ο λόγος, ο δισταγμός σας μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το παράδειγμα δεν είναι φανταστικό. Σύμφωνα με το Fortune, το ποσοστό CEO της Gen X σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται σταθερά. Και επίσης, οι ηγεσίες των εταιρειών διορίζουν στις θέσεις αυτές σε 35άρηδες και 40άρηδες (millennials).

Η «ξεχασμένη» γενιά

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και συντείνουν στον χαρακτηρισμό της Gen X ως «χαμένης». Ναι, θα έλεγε κανείς ότι όλοι τους ξεχνάνε.

Σύμφωνα με έρευνα των εταιρειών αναλύσεων Conference Board και Esgauge, περίπου το 41,5% των CEO στη εταιρεία χρηματιστηριακών αναλύσεων Russell 3000 είναι τουλάχιστον 60 ετών (baby boomers), από 35,1% το 2017. Και ο αριθμός των διευθύνοντων στελεχών της γενιάς των millennials έχει αυξηθεί από 13,8% σε 15,1% κατά τη διάρκεια αυτών των οκτώ ετών.

Ταυτόχρονα, μειώνεται το ποσοστό των μελών της Gen X στις υψηλές αυτές θέσεις. Ο αριθμός των Χ CEO έπεσε στο 43,4%, από 51,1%, μέσα στην οκταετία.

Λιγότερες ευκαιρίες

Αυτό που διαπιστώνεται επίσης είναι ότι, ενώ η Gen X εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των CEO, δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τους αντίστοιχους millennials. Και αυτό γιατί, αντί να δώσουν τις δουλειές τους στην επόμενη γενιά από αυτούς, οι baby boomers παρακάμπτουν τη Gen X υπέρ της προώθησης νεότερων ταλέντων.

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας είναι ένας από τους κύριους λόγους. Η προηγμένη αυτή τεχνολογία ενσωματώνεται στις στρατηγικές μεγέθυνσης των εταιρειών και οι millennials συνήθως έχουν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Συνεπώς, μπορούν να ηγηθούν στην αλλαγή.

Καθώς οι CEO πλέον έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι οι μόνοι εργαζόμενοι που θα πάνε μπροστά θα είναι όσοι έχουν «αγκαλιάσει» την τεχνητή νοημοσύνη, οι παλαιότερες γενιές εμφανίζονται διστακτικές.

Millenials και τεχνολογία

Έκθεση του πρακτορείου προσλήψεων Ranstad έδειξε ότι περίπου το 50% των millennials χρησιμοποιούν γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 34% στην Gen X και 19% στους baby boomers.

Επιπλέον, το 55% των millennials είναι αισιόδοξοι για τις λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε αντίθεση με το 37% της Gen X και το 36% των boomers.

Ταυτόχρονα, οι «παλιοί» boomers αναζητούν διαδόχους που είναι πιο πρόθυμοι έναντι της νέας τεχνολογίας.

Οι millennials είναι οι ιδανικοί υποψήφιοι. Είναι ηλικιακά ώριμοι, έχουν εμπειρία, μεγάλωσαν με το διαδίκτυο και είναι πιο προοδευτικοί σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η Gen Z είναι πολύ νέα και η Gen X είναι πιο επιφυλακτική σχετικά με την τεχνολογία.

Ηλικιακός ρατσισμός

Ωστόσο υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που οδηγεί τη Gen X στο περιθώριο γενικά. Λέγεται ηλικιακός ρατσισμός στον χώρο εργασίας. Και συνδέεται και με το γεγονός ότι σχετικά σύντομα θα βγουν στη σύνταξη.

Περίπου το 22% των εργαζομένων ηλικίας άνω των 40 ετών υποστηρίζουν ότι οι χώροι εργασίας τους παραλείπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους για απαιτητικές αναθέσεις. Το 16% λέει ότι έχει δει ένα μοτίβο να παραλείπονται για προαγωγές υπέρ νεότερων στελεχών.

Σε αυτό τον ακήρυχτο πόλεμο, εταιρείες δισεκατομμυρίων δολαρίων προωθούν millennials στις θέσεις CEO, στη θέση των εργαζομένων της Γενιάς Χ που περίμεναν τη σειρά τους.