Γιατί προσπερνούν τους GenX στην εταιρική διαδοχή

Όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις, η GenX, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980, μπορεί να είναι καταδικασμένη να φέρει το παρατσούκλι της «ξεχασμένης γενιάς». Περισσότεροι baby boomers εργάζονται πέρα από τις παραδοσιακές ηλικίες συνταξιοδότησης. Μέχρι να είναι έτοιμοι να παραδώσουν τη σκυτάλη, θα την περιμένουν όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996, οι λεγόμενοι millennials.

Αυτό συμβαίνει ήδη σε περισσότερες εταιρείες. Στη λίστα Russell 3000, το 41,5% των CEO είναι τουλάχιστον 60 ετών, από 35,1% το 2017. Κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό των CEO ηλικίας 30 και 40 ετών έχει αυξηθεί σε 15,1% από 13,8%, σύμφωνα με έρευνα του Conference Board και του ESGAUGE.

Αυτό αφήνει τους GenX με λιγότερες πιθανότητες να καταλάβουν ηγετικές θέσεις. Οι άνθρωποι 50 ετών κατείχαν το 51,1% των θέσεων Διευθύνοντος Συμβούλου πριν από οκτώ χρόνια. Τώρα καταλαμβάνουν το 43,4%.

Πολλοί από τη GenX λένε ότι λειτουργούσαν με την πεποίθηση ότι αν περίμεναν τη σειρά τους, θα ερχόταν η ώρα τους. Αλλά καθώς εισέρχονται σε αυτό που συνήθως είναι το κορυφαίο στάδιο της καριέρας σε ηγετικές θέσεις, περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν ηλικιωμένη ηγεσία ή παραλείπουν μια γενιά αναζητώντας τους επόμενους.

«Αρχίζουμε να βλέπουμε ένα φαινόμενο στον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπου η GenX στριμώχνεται στη μέση», είπε στην Wall Street Journal ο Ματέο Τονέλο, επικεφαλής συγκριτικής αξιολόγησης και αναλυτικών στοιχείων στο Conference Board.

Ίσως είναι εύστοχο το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που αποκαλούνταν «τεμπέληδες» στα νιάτα τους έφταναν στην κορυφή λιγότερο συχνά, αν και ο Τονέλο λέει ότι οι εταιρείες δεν στερούνται απαραίτητα πίστης στη GenX. Η δύσκολη θέση τους είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα κακού timing.

Αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια με πανδημία, ύφεση και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι εταιρείες εκτίμησαν την εμπειρία των boomers. Τώρα, ορισμένοι στρέφονται στους millennials για να πλοηγηθούν στην έλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Η GenX, ειδικά όσοι πρόκειται να κλείσουν τα 60, μπορεί να έχασαν την ευκαιρία τους.

Προετοιμασμένοι για απογοήτευση

Το σκληρό είναι ότι πολλοί από τους GenX δεν συνειδητοποιούν ότι οδεύουν προς αδιέξοδα.

«Ένας τύπος ατόμου που συναντώ στην επιχείρησή μου συνέχεια είναι το εν αναμονή στέλεχος», λέει στην Wall Street Journal ο Σον Κόουλ, πρόεδρος της Cowen Partners Executive Search. «Υποθέτουν ότι όταν ο προϊστάμενός τους συνταξιοδοτηθεί, θα πάρει τη θέση. Πολλοί άνθρωποι θα απογοητευτούν».

Οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι είναι εκείνοι που βρίσκονται ανάμεσα σε ηγέτες στη νεότερη πλευρά της ομάδας των boomers και σε πιο δυναμικούς μεγαλύτερους millennials.

Ας υποθέσουμε ότι είστε ένα 55χρονο στέλεχος με έναν προστατευόμενο 44 ετών και έναν διευθύνοντα σύμβουλο 63 ετών. Εάν ο προϊστάμενος παραμείνει για μερικά χρόνια, το διοικητικό συμβούλιο θα μπει στον πειρασμό να επιλέξει τον νεότερο.

Ένα φωτεινό σημείο για τα στελέχη της GenX των οποίων τα παράθυρα κλείνουν: Οι εταιρείες που υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια παραμένουν πρόθυμες να τους προσλάβουν, είπε στην WSJ ο Μπο Μπερτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Human Capital Solutions. Μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που ελπίζει να αποχωρήσει από μια επένδυση σε τρία έως πέντε χρόνια θέλει γενικά έναν έμπειρο διευθυντή για σύντομη θητεία στην οποία μπορεί να ταιριάξει ένας 50χρονος.

Αλλά σε άλλα περιβάλλοντα, οι Gen X συχνά κολλάνε σε δεύτερους ρόλους. Πρέπει να αγωνιστούν για να θεωρηθούν μετασχηματιστικές προσωπικότητες από τα διοικητικά συμβούλια που θέλουν ανερχόμενα αστέρια με μεγάλες ιδέες για την επόμενη δεκαετία.

Η υπόθεση των GenX

Ο Μπράιαν Μπάκαλιου έχει περάσει ολόκληρη την 34χρονη καριέρα του στην Majestic Steel USA, της οποίας τον ιδρυτή της γενιάς των baby-boomers διαδέχθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος ο millennial γιος του. Ο Μπάκαλιου, 56 ετών, αν και έχει εξελιχθεί από βοηθός πωλήσεων σε αντιπρόεδρο στρατηγικών πωλήσεων, μερικές φορές ένιωθε ότι τον προσπερνούν.

Λέει ότι η GenX συχνά θεωρούνται περισσότερο ως τακτικιστές παρά ως οραματιστές. Σημειώνει ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν εκλέξει ποτέ πρόεδρο GenX και αμφιβάλλει αν θα το κάνουν ποτέ.

Οι boomers έχουν κερδίσει οκτώ από τις τελευταίες εννέα εκλογές. (Ο Μπάιντεν είναι μέρος της σιωπηλής γενιάς πριν τους boomers.) Και τα φαβορί για τα στοιχήματα του 2028 περιστρέφονται κυρίως γύρω από αρκετούς millennials.

Ο Μπάκαλιου λέει ότι έχει εκτιμήσει το γεγονός ότι έχει χρόνο για χόμπι που μπορεί να αναγκαστεί να θυσιάσει αν ανέβαινε ψηλότερα. Βοηθάει το γεγονός ότι θεωρεί τον millennial προϊστάμενό του άξιο της θέσης.

Παρόλα αυτά, λέει ότι η ικανότητα της Γενιάς X να λύνει τα προβλήματα μόνη της υποτιμάται.

Η «γενιά του κλειδιού ασφαλείας» -που ονομάστηκε έτσι επειδή η παιδική της ηλικία συνέπεσε με την αύξηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό- δεν απαιτεί καθοδήγηση. Αυτή η άνεση στην εργασία χωρίς καθοδήγηση είναι αναμφισβήτητα πολυριμότερη εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη από το να έχεις μεγαλώσει στο διαδίκτυο.

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η μεγαλύτερη αναστάτωση στον χώρο εργασίας μετά το διαδίκτυο, τότε η Gen X που επέζησε της προηγούμενης μεγάλης αλλαγής μπορεί να αποτελέσει μια σταθεροποιητική παρουσία τώρα, υποστηρίζει.

Αυτό ακούγεται σαν μια αξιοπρεπής πρόταση για κάθε υποψήφιο στέλεχος του οποίου η δημογραφική πραγματικότητα είναι δύσκολη.

Πηγή: ΟΤ