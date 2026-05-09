Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 09:00

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπορεί τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο να μετρούν το κόστος του πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν με το περιεχόμενο της τσέπης τους, για κάποιους άλλους όμως, κυρίως εταιρείες, τα κέρδη είναι τεράστια.

Όπως επισημαίνει το BBC, η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τη σύγκρουση και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνει το κόστος ζωής. Και ταυτόχρονα πλήττει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων, οικογενειών και κυβερνήσεων. Τον μεγαλύτερο λογαριασμό πάντως τον πληρώνουν οι καταναλωτές. Κυρίως γιατί οι εταιρείες μετακυλίουν το αυξανόμενο κόστος από τον πόλεμο στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Μετακυλίοντας το κόστος στον καταναλωτή

Αυτό επισημαίνει και ο παγκόσμιος επικεφαλής οικονομολόγος της UBS Wealth Management, Πολ Ντονάβον, που μίλησε στο CNN. Όπως εξήγησε, οι άνθρωποι στις αναπτυγμένες οικονομίες μειώνουν τις αποταμιεύσεις τους για να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Αιτία, το γεγονός ότι το υψηλότερο κόστος που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν μετακυλίεται απευθείας στα νοικοκυριά.

Γαλλία. Οι τιμές των σουπερμάρκετ έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου / REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

«Οι καταναλωτές στις ανεπτυγμένες αγορές έχουν στραφεί στις αποταμιεύσεις τους. Μειώνουν τα χρήματα που εξοικονομούν κάθε μήνα προκειμένου να αντέξουν οικονομικά τις υψηλότερες τιμές», επισήμανε.

Στις ΗΠΑ, το καταναλωτικό κλίμα έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά. Και σύμφωνα με τον Ντονάβον, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας λόγο του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσαν να αφήσουν τα νοικοκυριά με λιγότερο χώρο για άλλες καθημερινές δαπάνες. Οι καταναλωτές θα δώσουν προτεραιότητα στους υψηλότερους λογαριασμούς καυσίμων και κοινής ωφέλειας.

«Το πρόβλημα προκύπτει όταν οι καταναλωτές δεν είναι πλέον πρόθυμοι να συνεχίσουν να μειώνουν το ποσοστό αποταμίευσής τους», επισήμανε ο οικονομολόγος. «Τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε και την κατανάλωση να μειώνεται, για να καλυφθεί το υψηλότερο κόστος ενέργειας».

Και τα κέρδη-ρεκόρ

Ταυτόχρονα, κάποιες βασικές εταρείες είτε είναι πιο κερδοφόρες σε έναν πόλεμο είτε επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας. Και έχουν δει κέρδη ρεκόρ, όπως επισημαίνει το BBC.

  1. Εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο μεγαλύτερος οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου μέχρι στιγμής ήταν η αύξηση των τιμών της ενέργειας. Εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ποσότητες πετρελαίου και αερίου που ισοδυναμούσαν με το 20% της παγκόσμιας παραγωγής έχουν σταματήσει να διακινούνται από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Αυτό προκάλεσε ένα ντόμινο αυξήσεων στις τιμές στις αγορές ενέργειες, από τις οποίες επωφελήθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Κυρίως ωφελημένοι ήταν οι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί γίγαντες, οι οποίοι διαθέτουν εμπορικούς βραχίονες. Έτσι, κατάφεραν να επωφεληθούν από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, ενισχύοντας τα κέρδη τους.


Παράδειγμα τα κέρδη της BP, που υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε «εξαιρετική» απόδοση στον τομέα συναλλαγών της.

Η Shell, επίσης, ήταν από τις εταιρείες που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Ανακοίνωσε αύξηση των κερδών του πρώτου τριμήνου στα 6,92 δισεκατομμύρια δολάρια.


Και η TotalEnergies είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά το ένα τρίτο. Έφτασαν στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Οι αμερικανικές εταιρείες δεν πήγαν πίσω. Οι ExxonMobil και Chevron είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αλλά και οι δύο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν ότι τα κέρδη τους θα αυξηθούν περαιτέρω καθώς το έτος συνεχίζεται. Κυρίως γιατί η τιμή του πετρελαίου παραμένει σημαντικά υψηλότερη από ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

  1. Μεγάλες τράπεζες

Μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες έχουν επίσης δει τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ο εμπορικός βραχίονας της JP Morgan σημείωσε έσοδα ρεκόρ 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. Η τράπεζα κατέγραψε συνολικά το δεύτερο μεγαλύτερο τριμηνιαίο κέρδος της.

Σημαντικά αυξήθηκαν και τα κέρδη των υπόλοιπων μεγάλων τραπεζών. Δηλαδή των Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo.

REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Συνολικά, αναφέρει το BBC, οι τράπεζες ανέφεραν κέρδη 47,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. «Ο μεγάλος όγκος συναλλαγών έχει ωφελήσει τις επενδυτικές τράπεζες. Ιδίως την Morgan Stanley και την Goldman Sachs», σύμφωνα με τη Σουζάν Στρίτερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club.

Οι τράπεζες αυτές ενισχύθηκαν από την αύξηση της ζήτησης για συναλλαγές. Οι επενδυτές σπεύδουν να εγκαταλείψουν μετοχές και ομόλογα με υψηλότερο ρίσκο και να συσσωρεύσουν τα χρήματά τους σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα. Οι όγκοι συναλλαγών έχουν επίσης αυξηθεί από επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

  1. Αμυντική βιομηχανία

Όλοι κατανοούν ότι σε έναν πόλεμο, ένας από τους πιο άμεσους ωφελούμενους είναι οι αμυντικές εταιρείες. Σύμφωνα δε με την Έμιλι Σάβιτς, ανώτερη αναλύτρια στην RSM UK, «η σύγκρουση έχει ενισχύσει τα κενά στην ικανότητα αεράμυνας. Έτσι επιταχύνει τις επενδύσεις στην πυραυλική άμυνα, τα συστήματα αντιμετώπισης drones και το στρατιωτικό υλικό σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ».

Επίσης, ο πόλεμος δημιουργεί την ανάγκη για τις κυβερνήσεις να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων, ενισχύοντας τη ζήτηση.

REUTERS/Mike Blake/File Photo

Παράδειγμα είναι η BAE Systems, που κατασκευάζει προϊόντα που περιλαμβάνουν εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών F35. Ανακοίνωσε ότι αναμένει ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών φέτος.

Επικαλέστηκε τις αυξανόμενες «απειλές για την ασφάλεια» σε όλο τον κόσμο που ωθούν τις κυβερνητικές αμυντικές δαπάνες. Αυτές, με τη σειρά τους έχουν δημιουργήσει ένα «υποστηρικτικό υπόβαθρο» για την εταιρεία.

Η Lockheed Martin, η Boeing και η Northrop Grumman, από τις μεγαλύτερες εταιρείες, έχουν αναφέρει ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ωστόσο, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών, οι οποίες έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, έχουν υποχωρήσει από τα μέσα Μαρτίου, εν μέσω φόβων ότι ο τομέας είναι υπερτιμημένος.

  1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η σύγκρουση έχει επίσης επισημάνει την ανάγκη διαφοροποίησης από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και επωφελούνται εταιρείες στον χώρο των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τη Σούζαν Στρίτερ, ο πόλεμος έχει «υπερβολικά ενισχύσει το ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Ακόμη και στις ΗΠΑ του Τραμπ, που εξελέγη με το σύνθημα «drill, baby, drill». Δηλαδή την ενίσχυση των εξορύξεων ορυκτών καυσίμων.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικές. Διότι οι ΑΠΕ μπορούν να βοηθήσουν σε ενεργειακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε κραδασμούς.

Η NextEra Energy, με έδρα τη Φλόριντα, έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 17% μέχρι στιγμής φέτος. Οι γίγαντες αιολικής ενέργειας στη Δανία, Vestas και Orst, έχουν επίσης αναφέρει αυξημένα κέρδη.

Στη Βρετανία, η Octopus Energy δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι ο πόλεμος προκάλεσε «τεράστια ώθηση» στις πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών και αντλιών θερμότητας. Οι πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών να αυξήθηκαν κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Και καθώς η τιμή της βενζίνης αυξάνεται, ενισχύθηκε η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα. Οι κινεζικές εταιρείες, κατασκευαστές αυτών των οχημάτων, είναι από τους πιο ωφελημένους.

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Κόσμος
Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

inWellness
inTown
Κόσμος 09.05.26 Upd: 09:48

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το παρασκήνιο 09.05.26

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Φάρατζ… καταλύτης 09.05.26

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»
Απειλή "επέμβασης" 09.05.26

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Γιώργος Μαζιάς
Λίβανος: Αλλοι 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες
Λίβανος 09.05.26

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Σύνταξη
Κόσμος 09.05.26

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τουλάχιστον 2 νεκροί 09.05.26

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Πλήγμα για Φρεντέρικσεν 09.05.26

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 09.05.26

«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Κόσμος 09.05.26

Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Την 4η Ιουλίου 08.05.26

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση – Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά
Ελλάδα 09.05.26

Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» – Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 09.05.26

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το  παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ

Αναστασία Σταματοπούλου
Κόσμος 09.05.26 Upd: 09:48

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Νομική «κόντρα» 09.05.26

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το παρασκήνιο 09.05.26

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
«Kamasutra Feminism» 09.05.26

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Φάρατζ… καταλύτης 09.05.26

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Άνοιξη 2026 09.05.26

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
«Τετράποδοι κομάντος» 09.05.26

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

