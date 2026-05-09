Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία

Μπορεί τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο να μετρούν το κόστος του πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν με το περιεχόμενο της τσέπης τους, για κάποιους άλλους όμως, κυρίως εταιρείες, τα κέρδη είναι τεράστια.

Όπως επισημαίνει το BBC, η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τη σύγκρουση και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνει το κόστος ζωής. Και ταυτόχρονα πλήττει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων, οικογενειών και κυβερνήσεων. Τον μεγαλύτερο λογαριασμό πάντως τον πληρώνουν οι καταναλωτές. Κυρίως γιατί οι εταιρείες μετακυλίουν το αυξανόμενο κόστος από τον πόλεμο στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Μετακυλίοντας το κόστος στον καταναλωτή

Αυτό επισημαίνει και ο παγκόσμιος επικεφαλής οικονομολόγος της UBS Wealth Management, Πολ Ντονάβον, που μίλησε στο CNN. Όπως εξήγησε, οι άνθρωποι στις αναπτυγμένες οικονομίες μειώνουν τις αποταμιεύσεις τους για να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Αιτία, το γεγονός ότι το υψηλότερο κόστος που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν μετακυλίεται απευθείας στα νοικοκυριά.

«Οι καταναλωτές στις ανεπτυγμένες αγορές έχουν στραφεί στις αποταμιεύσεις τους. Μειώνουν τα χρήματα που εξοικονομούν κάθε μήνα προκειμένου να αντέξουν οικονομικά τις υψηλότερες τιμές», επισήμανε.

Στις ΗΠΑ, το καταναλωτικό κλίμα έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά. Και σύμφωνα με τον Ντονάβον, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας λόγο του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσαν να αφήσουν τα νοικοκυριά με λιγότερο χώρο για άλλες καθημερινές δαπάνες. Οι καταναλωτές θα δώσουν προτεραιότητα στους υψηλότερους λογαριασμούς καυσίμων και κοινής ωφέλειας.

«Το πρόβλημα προκύπτει όταν οι καταναλωτές δεν είναι πλέον πρόθυμοι να συνεχίσουν να μειώνουν το ποσοστό αποταμίευσής τους», επισήμανε ο οικονομολόγος. «Τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε και την κατανάλωση να μειώνεται, για να καλυφθεί το υψηλότερο κόστος ενέργειας».

Και τα κέρδη-ρεκόρ

Ταυτόχρονα, κάποιες βασικές εταρείες είτε είναι πιο κερδοφόρες σε έναν πόλεμο είτε επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας. Και έχουν δει κέρδη ρεκόρ, όπως επισημαίνει το BBC.

Εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο μεγαλύτερος οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου μέχρι στιγμής ήταν η αύξηση των τιμών της ενέργειας. Εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ποσότητες πετρελαίου και αερίου που ισοδυναμούσαν με το 20% της παγκόσμιας παραγωγής έχουν σταματήσει να διακινούνται από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Αυτό προκάλεσε ένα ντόμινο αυξήσεων στις τιμές στις αγορές ενέργειες, από τις οποίες επωφελήθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Κυρίως ωφελημένοι ήταν οι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί γίγαντες, οι οποίοι διαθέτουν εμπορικούς βραχίονες. Έτσι, κατάφεραν να επωφεληθούν από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, ενισχύοντας τα κέρδη τους.

Παράδειγμα τα κέρδη της BP, που υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε «εξαιρετική» απόδοση στον τομέα συναλλαγών της.

Η Shell, επίσης, ήταν από τις εταιρείες που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Ανακοίνωσε αύξηση των κερδών του πρώτου τριμήνου στα 6,92 δισεκατομμύρια δολάρια.

Και η TotalEnergies είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά το ένα τρίτο. Έφτασαν στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Οι αμερικανικές εταιρείες δεν πήγαν πίσω. Οι ExxonMobil και Chevron είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αλλά και οι δύο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν ότι τα κέρδη τους θα αυξηθούν περαιτέρω καθώς το έτος συνεχίζεται. Κυρίως γιατί η τιμή του πετρελαίου παραμένει σημαντικά υψηλότερη από ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Μεγάλες τράπεζες

Μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες έχουν επίσης δει τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ο εμπορικός βραχίονας της JP Morgan σημείωσε έσοδα ρεκόρ 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. Η τράπεζα κατέγραψε συνολικά το δεύτερο μεγαλύτερο τριμηνιαίο κέρδος της.

Σημαντικά αυξήθηκαν και τα κέρδη των υπόλοιπων μεγάλων τραπεζών. Δηλαδή των Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo.

Συνολικά, αναφέρει το BBC, οι τράπεζες ανέφεραν κέρδη 47,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. «Ο μεγάλος όγκος συναλλαγών έχει ωφελήσει τις επενδυτικές τράπεζες. Ιδίως την Morgan Stanley και την Goldman Sachs», σύμφωνα με τη Σουζάν Στρίτερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club.

Οι τράπεζες αυτές ενισχύθηκαν από την αύξηση της ζήτησης για συναλλαγές. Οι επενδυτές σπεύδουν να εγκαταλείψουν μετοχές και ομόλογα με υψηλότερο ρίσκο και να συσσωρεύσουν τα χρήματά τους σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα. Οι όγκοι συναλλαγών έχουν επίσης αυξηθεί από επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αμυντική βιομηχανία

Όλοι κατανοούν ότι σε έναν πόλεμο, ένας από τους πιο άμεσους ωφελούμενους είναι οι αμυντικές εταιρείες. Σύμφωνα δε με την Έμιλι Σάβιτς, ανώτερη αναλύτρια στην RSM UK, «η σύγκρουση έχει ενισχύσει τα κενά στην ικανότητα αεράμυνας. Έτσι επιταχύνει τις επενδύσεις στην πυραυλική άμυνα, τα συστήματα αντιμετώπισης drones και το στρατιωτικό υλικό σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ».

Επίσης, ο πόλεμος δημιουργεί την ανάγκη για τις κυβερνήσεις να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Παράδειγμα είναι η BAE Systems, που κατασκευάζει προϊόντα που περιλαμβάνουν εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών F35. Ανακοίνωσε ότι αναμένει ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών φέτος.

Επικαλέστηκε τις αυξανόμενες «απειλές για την ασφάλεια» σε όλο τον κόσμο που ωθούν τις κυβερνητικές αμυντικές δαπάνες. Αυτές, με τη σειρά τους έχουν δημιουργήσει ένα «υποστηρικτικό υπόβαθρο» για την εταιρεία.

Η Lockheed Martin, η Boeing και η Northrop Grumman, από τις μεγαλύτερες εταιρείες, έχουν αναφέρει ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ωστόσο, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών, οι οποίες έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, έχουν υποχωρήσει από τα μέσα Μαρτίου, εν μέσω φόβων ότι ο τομέας είναι υπερτιμημένος.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η σύγκρουση έχει επίσης επισημάνει την ανάγκη διαφοροποίησης από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και επωφελούνται εταιρείες στον χώρο των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τη Σούζαν Στρίτερ, ο πόλεμος έχει «υπερβολικά ενισχύσει το ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Ακόμη και στις ΗΠΑ του Τραμπ, που εξελέγη με το σύνθημα «drill, baby, drill». Δηλαδή την ενίσχυση των εξορύξεων ορυκτών καυσίμων.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικές. Διότι οι ΑΠΕ μπορούν να βοηθήσουν σε ενεργειακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε κραδασμούς.

Η NextEra Energy, με έδρα τη Φλόριντα, έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 17% μέχρι στιγμής φέτος. Οι γίγαντες αιολικής ενέργειας στη Δανία, Vestas και Orst, έχουν επίσης αναφέρει αυξημένα κέρδη.

Στη Βρετανία, η Octopus Energy δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι ο πόλεμος προκάλεσε «τεράστια ώθηση» στις πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών και αντλιών θερμότητας. Οι πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών να αυξήθηκαν κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Και καθώς η τιμή της βενζίνης αυξάνεται, ενισχύθηκε η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα. Οι κινεζικές εταιρείες, κατασκευαστές αυτών των οχημάτων, είναι από τους πιο ωφελημένους.