newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01 Μαρτίου 2026, 13:19

Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Spotlight

Οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει άμεσες ανησυχίες για σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, αυξάνοντας την πιθανότητα υψηλότερων τιμών πετρελαίου, ανανεωμένου πληθωρισμού και ευρύτερης οικονομικής αστάθειας.

Η σύγκρουση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές οδούς στον Περσικό Κόλπο και έχει αυξήσει τους φόβους για την ασφάλεια ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία συμφόρησης στον κόσμο, του Πορθμού του Ορμούζ.

Η σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει τις τάσεις του πληθωρισμού και να περιπλέξει τις νομισματικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών

Τις πρώτες ώρες της αντιπαράθεσης, η κυβέρνηση του Κατάρ – σημαντικός εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου – προέτρεψε τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Δεκάδες πετρελαιοφόρα εκτράπηκαν ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προειδοποίησε τις ναυτιλιακές ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε κοντινά ύδατα. Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούσαν άμεση ανησυχία στις ενεργειακές και ναυτιλιακές βιομηχανίες για πιθανή κλιμάκωση, σημειώνει η Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την ενέργεια ως μια σημαντική πολεμική επιχείρηση με ευρύτερους στόχους από τις προηγούμενες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η κλίμακα της επιχείρησης προκάλεσε φόβους για ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο. Το Ιράν απάντησε γρήγορα, εξαπολύοντας πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ.

Οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από τον κεντρικό ρόλο του πετρελαίου στις σύγχρονες οικονομίες. Το πετρέλαιο δεν είναι μόνο καύσιμο για τις μεταφορές, αλλά και βασικό στοιχείο για τη μεταποίηση, τα πετροχημικά, τη γεωργία και την εφοδιαστική. Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει τις τάσεις του πληθωρισμού και να περιπλέξει τις νομισματικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών.

Ιράν

Το Ιράν θα κλείσει τα σενά του Ορμούζ;

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων ρέει σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι ιρανικές αρχές και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν τα πλοία ότι η διέλευση από το στενό δεν ήταν ασφαλής και τα πλοία φέρεται να έλαβαν ραδιοφωνικές προειδοποιήσεις να παραμείνουν μακριά.

Ένα παρατεταμένο κλείσιμο των στενών θα αποτελούσε το χειρότερο σενάριο, καθώς, ακόμη και η απειλή διαταραχών στον εφοδιασμό έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών. Η τιμή του Brent είχε ήδη αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω φόβων για επίθεση κατά του Ιράν, κλείνοντας περίπου στα 72 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τις επιθέσεις.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα επηρέαζε άμεσα τους καταναλωτές μέσω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και έμμεσα μέσω της αύξησης των εξόδων μεταφοράς, παραγωγής και διανομής

Μιλώντας στην Journal ενεργειακοί αναλυτές υποστήριξαν ότι μια περιορισμένη στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου προς τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ μια ευρύτερη ή μεγαλύτερης διάρκειας σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές σημαντικά υψηλότερα, ενδεχομένως πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μια τέτοια αύξηση θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 0,6 έως 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα επηρέαζε άμεσα τους καταναλωτές μέσω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και έμμεσα μέσω της αύξησης των εξόδων μεταφοράς, παραγωγής και διανομής. Αυτό θα μπορούσε να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Fed, να επανεξετάσουν τις πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων. Αντί να συνεχίσουν να χαλαρώνουν τη νομισματική πολιτική, ορισμένες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να σταματήσουν τις μειώσεις επιτοκίων ή ακόμη και να αυστηροποιήσουν την πολιτική τους για να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι διαταραχές στη ναυτιλία έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται. Δεκάδες δεξαμενόπλοια άλλαξαν πορεία. Πληρώματα δεξαμενόπλοιων ανέφεραν εκρήξεις κοντά στο νησί Kharg του Ιράν, από το οποίο διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν.

Το ίδιο το Ιράν είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου ανέρχεται σε περίπου 107 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαρκής διαταραχή στις ιρανικές εξαγωγές – ή στις αποστολές που διακινούνται μέσω του Ορμούζ – θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά.

φυσικό αέριο

Τι θα κάνει ο ΟΠΕΚ

Ο ΟΠΕΚ, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, αντιμετωπίζει πρόσθετη πίεση, καθώς είχε ήδη προγραμματιστεί να συζητήσει τα επίπεδα παραγωγής, με προσδοκίες για μέτρια αύξηση της παραγωγής. Υπό το πρίσμα της σύγκρουσης, ο ΟΠΕΚ μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο επιτάχυνσης ή επέκτασης των αυξήσεων της παραγωγής για τη σταθεροποίηση των αγορών.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση των εξαγωγών και έχει αυξήσει τις αποστολές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο εξωτερικό. Τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτουργούν αγωγούς που παρακάμπτουν το Ορμούζ, προσφέροντας περιορισμένες εναλλακτικές οδούς για εξαγωγές, αν και το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω Ορμούζ δεν διαθέτει υποκατάστατα.

Παρά τους κινδύνους, αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να μετριάσουν μια διαρκή αύξηση των τιμών. Η Κίνα αντιπροσώπευε ένα σημαντικό μερίδιο της αύξησης της ζήτησης πετρελαίου πέρυσι μέσω στρατηγικής αποθήκευσης. Θα μπορούσε να μειώσει τις αγορές εάν οι τιμές αυξηθούν. Επιπλέον, οι παραγωγοί έχουν επιταχύνει τις αποστολές πριν από μια πιθανή κλιμάκωση και τα κράτη του Κόλπου έχουν ενισχύσει την ασφάλεια γύρω από εναλλακτικές οδούς εξαγωγής.

Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομίες της Μέσης Ανατολής παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω της εγγύτητάς τους στη σύγκρουση και της εξάρτησής τους από τις εξαγωγές ενέργειας. Το κλείσιμο του εναέριου χώρου και οι διαταραχές του εμπορίου επιδεινώνουν τους κινδύνους. Η οικονομία του Ισραήλ, η οποία έχει ήδη αποδυναμωθεί από προηγούμενες εχθροπραξίες, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περαιτέρω πιέσεις.

Παρότι μια πλήρης κατάρρευση της προσφοράς παραμένει αβέβαιη, ακόμη και μέτριες διαταραχές θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό και να αποσταθεροποιήσουν μια εύθραυστη παγκόσμια οικονομία.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Κόσμος
Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν σφοδρά χτυπήματα

Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν σφοδρά χτυπήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
Τραγωδίες παντού 01.03.26

Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ το βράδυ της Δευτέρας είπε «αντίο» στην κόρη του Κάθριν, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τραγικό γεγονός που «χτύπησε» τον 75χρονο γνωστό ηθοποιό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Super League 2 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Σύνταξη
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
inTickets 01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε μεταξύ άλλων την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

Σύνταξη
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)
Στίβος 01.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία και όσα έγιναν στην Παιανία δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ – Ο αθλητής του Ολυμπιακού πέρασε για πάντα στο πάνθεον του παγκόσμιου στίβου

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εθνικός για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικός «έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», κάνει όμως και μια αναφορά στο διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους
Κόσμος 01.03.26 Upd: 14:58

Ομοβροντία διαψεύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία στα περί στόχευσής της από ιρανικούς πυραύλους

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή» για την Κύπρο. Και ο Κύπριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον βρετανό πρωθυπουργό τόνισε ότι δεν υπήρξε απειλή για το νησί.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο