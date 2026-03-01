newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Πόσο κινδυνεύει η παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου από τον πόλεμο Ιράν – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 01 Μαρτίου 2026, 02:00

Πόσο κινδυνεύει η παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου από τον πόλεμο Ιράν – ΗΠΑ

Οι αγορές έχουν σήμερα περισσότερους λόγους να ανησυχούν από ό, τι τον προηγούμενο Ιούνιο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

Aνακοινώνοντας σήμερα το πρωί την μεγάλη επιχείρηση κατά του Ιράν με την κωδική ονομασία «Επική Οργή», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο άμεσος στόχος των ΗΠΑ είναι η απόλυτη καταστροφή της στρατιωτικής υποδομής του, ο αφανισμός της ηγεσίας του και η εξάλειψη διά παντός του πυρηνικού του προγράμματος. «Δεν θα αφήσουμε τίποτε όρθιο ώστε να παύσει το Ιράν να αποτελεί απειλή για την χώρα μας και τις χώρες της περιοχής» δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και συνέχισε χωρίς υπεκφυγές, ότι « απώτερος στόχος μας είναι η αλλαγή καθεστώτος που θα επέλθει από την καταστροφή της αμυντικής του βάσης και την εξάλειψη της σημερινής ηγεσίας του»

Γράφει ο Κωστής Σταμπολής

Και ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται ραγδαία σε όλα τα μέτωπα και εξελίσσονται με ασυνήθιστη βιαιότητα, το ερώτημα που τίθεται μετ´επιτάσεως από στρατιωτικούς και ενεργειακούς αναλυτές είναι για τα χρονικά όρια της διένεξης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο πόλεμος στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Και αυτό γιατί οι χώρες του Κόλπου καλύπτουν καθημερινά σχεδόν το 25% της παγκόσμιας ενεργειακής προμήθειας ( πετρέλαιο και LNG).

Με τα στενά του Χορμούζ (βλέπε χάρτη) να αποτελούν το απόλυτο σημείο πίεσης, καθότι το κλείσιμο τους,είτε μέσω ναρκοθέτησης από το Ιράν ή λόγω διεξαγόμενων ναυτικών επιχειρήσεων, μπορεί να δράσει ως θρυαλίδα εμποδίζοντας ουσιαστικά την ομαλή ροή πετρελαίου και φ.αερίου προς εξαγωγικούς προορισμούς στην Ασία και την Ευρώπη. Μόνο η πιθανότητα να σταματήσει ή ομαλή ροή πετρελαίου και LNG μέσα από τα Στενά είναι ικανή να εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου και φ.αερίου σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα, ακόμα και στα $110 και $120 το βαρέλι.

Πηγή: FT

Τις τελευταίες ημέρες οι ενεργειακές αγορές, προεξοφλώντας ότι η πολεμική σύρραξη στο Ιράν ήταν αναπόφευκτη,οδήγησαν ανοδικά τις τιμές του αργού με το Brent,το διεθνές benchmark, να κλείνει στα $73.21 το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 μηνών. Η προσοχή των αναλυτών τώρα στρέφεται στο άνοιγμα των αγορών την Δευτέρα το πρωί οπότε και αναμένεται περαιτέρω άνοδος της τιμής του αργού εν όψει των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, και της αβεβαιότητας ως προς την τελική έκβαση της σύρραξης και την δυνατότητα του Αμερικανικού ναυτικού να κρατήσει ανοικτά τα στενά του Χορμούζ.

Σύμφωνα με gallop των Financial Times εχθές το απόγευμα, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Brent θα ανέβει τουλάχιστον κατά $10 το βαρέλι την Δευτέρα το πρωί και θα κινηθεί μεταξύ $80 και $85 το βαρέλι,και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεαστούν η παραγωγή και οι εξαγωγές από την Σ.Αραβία και τις πέριξ πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Σε περίπτωση όμως που λόγω εχθροπραξιών πληγούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και επηρεαστεί η παραγωγή,έστω και πρόσκαιρα, το βαρέλι μπορεί άνετα να φθάσει και να ξεπεράσει τα $100.

Με αυτήν την τιμή να διαρκεί όσο είναι σε εξέλιξη οι στρατιωτικές επιχερήσεις και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη τους. Το πλέον πιθανό είναι ότι μετά από λίγες ημέρες να δούμε τις τιμές να επιστρέφουν σε πλέον λογικά επίπεδα στα $70 με $80 το βαρέλι, καθώς θα εκλείπει η αβεβαιότητα από τις αγορές και θα προχωρεί εκτόνωση της κρίσης.Με αυτή να οδηγείται σε ανακωχή ή την άνευ όρων παράδοση της Ιρανικής ηγεσίας, που είναι και το ζητούμενο για τον Πρόεδρο Τραμπ και την Αμερικανική κυβέρνηση.

Ομως, το ενδιαφέρον των αγορών δεν εστιάζεται μόνο στην αποκοπή του Ιράν από τις εξαγωγές αργού, με το που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ και ΗΠΑ, καθότι η παραγωγή του στα 3,45 εκατ. βαρέλια την ημέρα αντιστοιχεί μόνο στο 3% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ οι εξαγωγές του -σχεδόν αποκλειστικά προς την Κίνα όπου καλύπτουν το 13% των εισαγωγών της σε πετρέλαιο- είναι και αυτές περιορισμένες στα 1,4 εκατ.βαρέλια ημερησίως.

Η ανησυχία των αγορών πηγάζει κυρίως από την απρόσμενη τροπή που μπορεί να πάρουν τα πράγματα με την στρατιωτική εμπλοκή να διευρύνεται σε όλη την περιοχή οπότε και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ίδια η παραγωγή και οι εξαγωγές από μεγάλους πετρελαιοπαραγωγούς όπως η Σ. Αραβια, το Ιράκ, το Κουβείτ,τα ΗΑΕ όπου μεταξύ τους εξάγουν περί τα 15 εκατ.βαρέλια την ημέρα, που αντιστοιχεί στο 12% περίπου της παγκόσμιας προμήθειας.

Πέρα από τις εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου οι oil traders και οι υπεύθυνοι προμηθειών στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες θα αναμένουν ενημέρωση από τον OPEC αλλά και από τον ΙΕΑ ως προς την κατάσταση των διεθνών αποθεμάτων. Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία Έκθεση του ΙΕΑ (Φεβρουάριος 2026) τα παγκόσμια πετρελαϊκά αποθέματα στις αρχές του έτους, στην ξηρά και εν πλω, έφθασαν τα 8200 εκατ.βαρέλια, σε υψηλότερο σημείο από το 2021. Με άλλα λόγια η παγκόσμια αγορά είναι καλά εφοδιασμένη και υπό αυτή την έννοια δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ο καίριος ρόλος διεθνών οργανισμών όπως ο OPEC, ΕΙΑ και ΙΕΑ που συλλέγουν και δημοσιοποιούν συνεχώς στοιχεία ως προς την παγκόσμια πετρελαϊκή προμήθεια και αποθέματα, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της αβεβαιότητας στις αγορές που είναι και το βασικό στοιχείο που οδηγεί την κερδοσκοπία.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο που δρα ανασχετικά στην τάση ανόδου των τιμών είναι η εφεδρική παραγωγική ικανότητα (δηλ.το spare capacity) του OPEC η οποία σήμερα ευρίσκεται στα 4.4 εκατ.βαρέλια ημερησίως. Αυτό επιτρέπει σχεδόν την άμεση αύξηση της παραγωγής από τις χώρες του OPEC+ ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδοίποτε έλλειψη. Όμως με την Σ.Αραβία και τις χώρες του Κολπου ( εκτός Ιράν) να είναι υπεύθυνες για 3.0 εκατ. από το συνολικό spare capacity,και αυτές τις χώρες να αντιμετωπίζουν τώρα κίνδυνο να πληγούν οι εγκαταστάσεις τους από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξει πρόβλημα με την συνέχιση της παραγωγής. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα.

Τέλος, σε αντίθεση με τον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου 2025, οι αγορές έχουν σήμερα περισσότερους λόγους να ανησυχούν καθότι υπάρχουν φόβοι για γενίκευση της κρίσης και επέκταση της στρατιωτικής σύρραξης με εμπλοκή όλων των χωρών του Κόλπου, που αναμένεται να ταχθούν στο πλευρό των ΗΠΑ. Στην περίπτωση μιας παρατεταμένης κρίσης οι τιμές του αργού δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εύκολα καθότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την παραγωγή και την ασφάλεια στις διά θαλάσσης μεταφορές αργού,προϊόντων και LNG.

Ο Κωστής Σταμπολής είναι Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ

Πηγή: ΟΤ

Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

inWellness
inTown
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Κόσμος 01.03.26

ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί

«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα».

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»
Κόσμος 28.02.26 Upd: 00:15

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Truth Social, τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χωρίς όμως να εισφέρει περισσότερα στοιχεία ή αποδείξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ

«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά το Ιράν», είπε στο Al Jazzera η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Στάση του Ηρακλή στο μνημείο των Τεμπών κατά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid)

Ο Ηρακλής που εξασφάλισε την άνοδo στη Super League, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του στην Θεσσαλονίκη. Πριν την επιστροφή όμως υπήρξε στάση στα Τέμπη προκειμένου να τιμήσει τους 57 νεκρούς.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
Κόσμος 28.02.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης

«Σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη».

Σύνταξη
Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι

Ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει το Σάββατο με την οικογένειά του στην Ιταλία, αλλά έχει προσωρινά αποκλειστεί - Οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι, που βρίσκονταν στο Ιράν, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα

Σύνταξη
