Πόλεμος με το Ιράν: Πώς μπορεί να αυξήσει τις τιμές στα ράφια των αμερικανικών καταστημάτων
Διεθνής Οικονομία 15 Μαρτίου 2026, 00:16

Ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται σύντομα να μεταφραστεί σε ακριβότερα προϊόντα για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ

Μπορεί ο πόλεμος με το Ιράν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να φαίνονται μακρινές για τον Αμερικανό καταναλωτή, όμως οι επιπτώσεις τους ίσως φτάσουν σύντομα μέχρι το ταμείο του σούπερ μάρκετ. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί ήδη σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και απειλεί να αυξήσει τις τιμές στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Για παράδειγμα, αμερικανικές αλυσίδες όπως η Walmart, η Costco, η Kroger και η Target, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς πιθανές καθυστερήσεις στις μεταφορές αλλά και αυξήσεις στο κόστος καυσίμων θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, επισημαίνειο το CNBC.

Ο πόλεμος με το Ιράν πιέζει την εφοδιαστική αλυσίδα

Η ένταση δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε δημόσια ότι η συνέχιση του κλεισίματος του περάσματος μπορεί να λειτουργήσει ως «εργαλείο πίεσης» απέναντι στους αντιπάλους της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει τον κίνδυνο. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, μεγάλες εταιρείες logistics προετοιμάζονται για έντονες διακυμάνσεις στο κόστος και στους χρόνους μεταφοράς. Μεταφορείς περιορίζουν τη χωρητικότητα, επιλέγουν πιο προσεκτικά τα φορτία που δέχονται και αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα καυσίμων, γεγονός που οδηγεί σε αστάθεια τιμών και υπηρεσιών.

Πού θα εμφανιστούν πρώτα οι αυξήσεις

Οι ειδικοί θεωρούν ότι ο κλάδος των τροφίμων είναι πιθανό να δεχθεί τις πρώτες πιέσεις. Τα προϊόντα παντοπωλείου βασίζονται σε πιο ευαίσθητες εφοδιαστικές αλυσίδες και δεν διαθέτουν την ευελιξία που έχουν άλλοι τομείς, όπως η ένδυση. Οι εταιρείες ρούχων μπορούν να επιβραδύνουν την παραγωγή ή να προσαρμόσουν τις παραγγελίες τους χωρίς να διαταράξουν σημαντικά τα αποθέματα.

Οι λιανέμποροι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διπλή πρόκληση. Από τη μία πλευρά αυξάνονται τα κόστη προμήθειας και μεταφοράς, ενώ από την άλλη ενδέχεται να μειωθεί η ζήτηση καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τα έξοδά τους. Σε παρόμοιες περιόδους στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν την ανθεκτικότητά τους μετακυλίοντας μέρος του κόστους στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων τιμών.

Προβλήματα στις μεταφορές και στη μόδα
Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει και ακυρώσεις πτήσεων, αφήνοντας παγιδευμένες αποστολές ενδυμάτων που προορίζονταν για μεγάλους λιανεμπόρους. Αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στην παράδοση εμπορευμάτων και πιέσεις στα αποθέματα, ιδιαίτερα σε αλυσίδες που βασίζονται σε γρήγορους κύκλους παραγωγής.

Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και την ευρύτερη οικονομία. Παρότι οι εταιρείες έχουν μάθει να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, η ανάπτυξη του λιανεμπορίου παραμένει μέτρια. Αν η γεωπολιτική κρίση παραταθεί, υπάρχει κίνδυνος να επιβραδυνθεί ακόμη περισσότερο η οικονομική δραστηριότητα.

Ποιοι λιανέμποροι αντέχουν καλύτερα

Σε περιόδους οικονομικής πίεσης, οι καταναλωτές συχνά αναζητούν καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά τους. Αυτό μπορεί να ευνοήσει μεγάλες αλυσίδες discount ή καταστήματα που προσφέρουν χαμηλές τιμές σε βασικά αγαθά.

Η Walmart και η Kroger ενδέχεται να επωφεληθούν από αυτή τη μεταστροφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, καθώς πολλοί αγοραστές μπορεί να εγκαταλείψουν τα ακριβότερα καταστήματα για πιο οικονομικές επιλογές.

Από την άλλη πλευρά, η Costco διαθέτει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα: την ισχυρή φήμη της σε χαμηλές τιμές καυσίμων και μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές. Σε περιόδους υψηλών τιμών ενέργειας, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για τους καταναλωτές.

Ο ρόλος της τιμής του πετρελαίου

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου αποτελεί βασικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα νοικοκυριά. Όταν η βενζίνη γίνεται ακριβότερη, τα οικογενειακά έξοδα αυξάνονται και το διαθέσιμο εισόδημα για άλλες αγορές μειώνεται.

Αυτό έχει διπλή επίδραση στο λιανεμπόριο: από τη μία πλευρά αυξάνονται τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων και από την άλλη περιορίζεται η καταναλωτική δαπάνη.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι αν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ευρύτερες: ακριβότερα τρόφιμα, αυξημένα μεταφορικά κόστη και χαμηλότερη κατανάλωση.

Αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς

Παρότι οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία μετά τις κρίσεις των τελευταίων ετών, το σημερινό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο.

Εάν η διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές συνεχιστεί, οι επιπτώσεις μπορεί να γίνουν πιο αισθητές μέσα στους επόμενους μήνες. Οι καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δουν σταδιακά αυξήσεις σε προϊόντα καθημερινής χρήσης — από τρόφιμα μέχρι είδη σπιτιού — ακόμη και στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων όπως η Walmart, η Costco, η Kroger και η Target.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές συμφωνούν ότι ο συνδυασμός της γεωπολιτικής έντασης, με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και την εύθραυστη καταναλωτική εμπιστοσύνη δημιουργεί ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας για το παγκόσμιο εμπόριο και τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Για τους καταναλωτές, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι επόμενες επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ ίσως κοστίσουν περισσότερο από ό,τι σήμερα.

Πηγή: ΟΤ

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Μέση Ανατολή 14.03.26

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια
Ελλάδα 14.03.26

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια
Κόσμος 14.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

