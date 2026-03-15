Πόλεμος με το Ιράν: Πώς μπορεί να αυξήσει τις τιμές στα ράφια των αμερικανικών καταστημάτων

Μπορεί ο πόλεμος με το Ιράν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να φαίνονται μακρινές για τον Αμερικανό καταναλωτή, όμως οι επιπτώσεις τους ίσως φτάσουν σύντομα μέχρι το ταμείο του σούπερ μάρκετ. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί ήδη σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και απειλεί να αυξήσει τις τιμές στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Για παράδειγμα, αμερικανικές αλυσίδες όπως η Walmart, η Costco, η Kroger και η Target, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς πιθανές καθυστερήσεις στις μεταφορές αλλά και αυξήσεις στο κόστος καυσίμων θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, επισημαίνειο το CNBC.

Ο πόλεμος με το Ιράν πιέζει την εφοδιαστική αλυσίδα

Η ένταση δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε δημόσια ότι η συνέχιση του κλεισίματος του περάσματος μπορεί να λειτουργήσει ως «εργαλείο πίεσης» απέναντι στους αντιπάλους της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει τον κίνδυνο. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, μεγάλες εταιρείες logistics προετοιμάζονται για έντονες διακυμάνσεις στο κόστος και στους χρόνους μεταφοράς. Μεταφορείς περιορίζουν τη χωρητικότητα, επιλέγουν πιο προσεκτικά τα φορτία που δέχονται και αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα καυσίμων, γεγονός που οδηγεί σε αστάθεια τιμών και υπηρεσιών.

Πού θα εμφανιστούν πρώτα οι αυξήσεις

Οι ειδικοί θεωρούν ότι ο κλάδος των τροφίμων είναι πιθανό να δεχθεί τις πρώτες πιέσεις. Τα προϊόντα παντοπωλείου βασίζονται σε πιο ευαίσθητες εφοδιαστικές αλυσίδες και δεν διαθέτουν την ευελιξία που έχουν άλλοι τομείς, όπως η ένδυση. Οι εταιρείες ρούχων μπορούν να επιβραδύνουν την παραγωγή ή να προσαρμόσουν τις παραγγελίες τους χωρίς να διαταράξουν σημαντικά τα αποθέματα.

Οι λιανέμποροι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διπλή πρόκληση. Από τη μία πλευρά αυξάνονται τα κόστη προμήθειας και μεταφοράς, ενώ από την άλλη ενδέχεται να μειωθεί η ζήτηση καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τα έξοδά τους. Σε παρόμοιες περιόδους στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν την ανθεκτικότητά τους μετακυλίοντας μέρος του κόστους στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων τιμών.

Προβλήματα στις μεταφορές και στη μόδα

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει και ακυρώσεις πτήσεων, αφήνοντας παγιδευμένες αποστολές ενδυμάτων που προορίζονταν για μεγάλους λιανεμπόρους. Αυτό σημαίνει καθυστερήσεις στην παράδοση εμπορευμάτων και πιέσεις στα αποθέματα, ιδιαίτερα σε αλυσίδες που βασίζονται σε γρήγορους κύκλους παραγωγής.

Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και την ευρύτερη οικονομία. Παρότι οι εταιρείες έχουν μάθει να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, η ανάπτυξη του λιανεμπορίου παραμένει μέτρια. Αν η γεωπολιτική κρίση παραταθεί, υπάρχει κίνδυνος να επιβραδυνθεί ακόμη περισσότερο η οικονομική δραστηριότητα.

Ποιοι λιανέμποροι αντέχουν καλύτερα

Σε περιόδους οικονομικής πίεσης, οι καταναλωτές συχνά αναζητούν καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά τους. Αυτό μπορεί να ευνοήσει μεγάλες αλυσίδες discount ή καταστήματα που προσφέρουν χαμηλές τιμές σε βασικά αγαθά.

Η Walmart και η Kroger ενδέχεται να επωφεληθούν από αυτή τη μεταστροφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, καθώς πολλοί αγοραστές μπορεί να εγκαταλείψουν τα ακριβότερα καταστήματα για πιο οικονομικές επιλογές.

Από την άλλη πλευρά, η Costco διαθέτει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα: την ισχυρή φήμη της σε χαμηλές τιμές καυσίμων και μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές. Σε περιόδους υψηλών τιμών ενέργειας, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για τους καταναλωτές.

Ο ρόλος της τιμής του πετρελαίου

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου αποτελεί βασικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα νοικοκυριά. Όταν η βενζίνη γίνεται ακριβότερη, τα οικογενειακά έξοδα αυξάνονται και το διαθέσιμο εισόδημα για άλλες αγορές μειώνεται.

Αυτό έχει διπλή επίδραση στο λιανεμπόριο: από τη μία πλευρά αυξάνονται τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων και από την άλλη περιορίζεται η καταναλωτική δαπάνη.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι αν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ευρύτερες: ακριβότερα τρόφιμα, αυξημένα μεταφορικά κόστη και χαμηλότερη κατανάλωση.

Αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς

Παρότι οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία μετά τις κρίσεις των τελευταίων ετών, το σημερινό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο.

Εάν η διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές συνεχιστεί, οι επιπτώσεις μπορεί να γίνουν πιο αισθητές μέσα στους επόμενους μήνες. Οι καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δουν σταδιακά αυξήσεις σε προϊόντα καθημερινής χρήσης — από τρόφιμα μέχρι είδη σπιτιού — ακόμη και στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων όπως η Walmart, η Costco, η Kroger και η Target.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές συμφωνούν ότι ο συνδυασμός της γεωπολιτικής έντασης, με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και την εύθραυστη καταναλωτική εμπιστοσύνη δημιουργεί ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας για το παγκόσμιο εμπόριο και τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Για τους καταναλωτές, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι επόμενες επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ ίσως κοστίσουν περισσότερο από ό,τι σήμερα.

Πηγή: ΟΤ