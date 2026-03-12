Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Διαφωνούν αγορά και οικονομολόγοι στο αν θα μειώσει η Federal Reserve τα επιτόκια. Από τα desk των χρηματιστών ομολόγων απομακρύνεται η έστω και μία μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας έχουν τροφοδοτήσει τις ανησυχίες για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Την ίδια ώρα οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας.

Τι βλέπουν για την Federal Reserve swaps επιτοκίων και δικαιώματα προαίρεσης

Τα swaps επιτοκίων που συνδέονται με τις ημερομηνίες συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν την Πέμπτη σε επίπεδα που προεξοφλούσαν μόλις 24 μονάδες βάσης χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed μέχρι το τέλος του έτους, έναντι περίπου 30 μονάδων βάσης αργά την Τετάρτη.

Στις 28 Φεβρουαρίου προεξοφλούσαν πλήρως τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης χαλάρωση ή δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης.

«Οι ανησυχίες για τον πληθωριστικό αντίκτυπο από το πετρέλαιο» οι οποίες επιδεινώθηκαν από την επαναφορά της τιμής του αργού πετρελαίου Brent στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022 «έχουν ωθήσει την αγορά να τιμολογήσει την Fed σε μία μόνο μείωση, και αυτή τη στιγμή λίγο κάτω από μία μείωση» εξηγεί στο Bloomberg ο John Briggs, επικεφαλής των αμερικανικών επιτοκίων στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της Natixis SA.

Άλλες συνθήκες διαφέρουν από εκείνη την εποχή, «όπως οι ασθενέστερες προοπτικές ανάπτυξης και η πιο ήπια αγορά εργασίας, καθώς και τα λιγότερα δημοσιονομικά κίνητρα, αλλά η μυϊκή μνήμη της αγοράς είναι ισχυρή».

Η μετατόπιση έρχεται καθώς τα αμερικανικά ομόλογα επεκτείνουν τις πρόσφατες μειώσεις τους, με την απόδοση των διετών ομολόγων — πιο ευαίσθητη από τις μεγαλύτερες διάρκειες στις αλλαγές πολιτικής της Fed να σκαρφαλώνει έως και έξι μονάδες βάσης στο 3,71%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο.

Στην αγορά των επιλογών που συνδέονται με το Secured Overnight Financing Rate, το οποίο παρακολουθεί στενά το επιτόκιο πολιτικής της Fed, τα στοιχεία για τις ανοιχτές θέσεις της Τετάρτης έδειξαν ότι οι επενδυτές είχαν αρχίσει να αποχωρούν από τις bullish θέσεις που λήγουν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, προβλέποντας πτώση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η δημοσκόπηση του Reuters για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve

Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται ήδη πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed την απροσδόκητη μείωση των προσλήψεων εκτός αγροτικού τομέα κατά 92.000 τον περασμένο μήνα και οι 96 οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της 6ης-12ης Μαρτίου βλέπουν την Fed να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,50%-3,75% στις 18 Μαρτίου.

Περίπου τα δύο τρίτα των οικονομολόγων, 63 από τους 96, προβλέπουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στο εύρος 3,25%-3,50% το επόμενο τρίμηνο, πιθανότατα τον Ιούνιο, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του προέδρου Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

Οι πολλαπλές επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου στον νυν πρόεδρο της Fed επειδή δε μειώνει τα επιτόκια και η επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας δίνουν ένα πλαίσιο.

«Είναι αρκετά σαφές τι έχει πείσει ο Γουόρς τον πρόεδρο ότι θα προσπαθήσει να κάνει και πρέπει να το λάβουμε υπόψη στις προβλέψεις μας… Αλλά τότε το ερώτημα είναι αν η δυναμική της FOMC και τα δεδομένα του επιτρέπουν να το εκτελέσει ή όχι» υπογραμμίζει ο Jeremy Schwartz, ανώτερος οικονομολόγος των ΗΠΑ στη Nomura.

«Πιθανότατα θα καταφέρει να πετύχει μία ή δύο μειώσεις φέτος»

«Η σύγκρουση με το Ιράν ωθεί προς τα πάνω τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό θα οδηγήσει σε κάποια αύξηση του πληθωρισμού, αλλά ενδεχομένως και σε κάποια μετακύλιση σε ορισμένα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού. Εν τω μεταξύ, η υποκείμενη τάση στην αγορά εργασίας δεν είναι ισχυρή, αλλά δεν φαίνεται να επιδεινώνεται και αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία η Fed δεν αναγκάζεται να υιοθετήσει μια πιο αντιδραστική στάση».

Δεν υπήρχε συναίνεση μεταξύ των οικονομολόγων σχετικά με το πού θα κλείσουν τα επιτόκια στο τέλος του έτους, αν και οι μέσοι όροι των δημοσκοπήσεων έδειχναν δύο μειώσεις των επιτοκίων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σχεδόν το 40% των οικονομολόγων αναμένουν μόνο μία μείωση των επιτοκίων ή καμία φέτος, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από αυτό που προβλέπει τρεις ή περισσότερες.

Πηγή: ot.gr