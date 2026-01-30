Νευρικότητα στη Wall Street – Στο επίκεντρο η επιλογή Τραμπ για τη Fed

Με απώλειες και αρκετή νευρικότητα κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, προσπαθώντας να αποτιμήσεων την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον διορισμό του Κέβιν Γουορς στη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), αντικαθιστώντας τον Τζέρομ Πάουελ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,18% στις 48.985 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,17% στις 6.957 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,33% στις 23.606 μονάδες.

Η επιλογή Γουόρς

Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, που χαρακτήρισε τον Γουόρς, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ως έναν από τους «μεγάλους προέδρους της Fed, ίσως τον καλύτερο», υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη του στην εμπειρία του.

Η επιλογή Γουόρς φαίνεται να μετριάζει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, λόγω της προηγούμενης θητείας του ως διοικητής της τράπεζας και της σκληρής στάσης του απέναντι στον πληθωρισμό. Παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να πιέσει για χαμηλότερα επιτόκια βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τις επιθυμίες Τραμπ, οι χρηματοπιστωτικές αγορές τον θεωρούν ικανό να διατηρήσει την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και να μην ακολουθεί πάντα τις εντολές του προέδρου

Στο μεταξύ, οι πιέσεις στην αγορά μετάλλων έχει επισκιάσει το κλίμα στις μετοχικές αγορές, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού υποχώρησαν πάνω από 4%, ενώ αυτά του ασημιού κατέρρευσαν κατά 12%. Παρά τις απώλειες, ο χρυσός και το ασήμι παραμένουν υψηλότερα κατά 80% και 209% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν σταθερές, δείγμα ότι η Wall Street δέχθηκε θετικά την επιλογή Τραμπ.

Στο ταμπλό

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Apple σημειώνει μικρή πτώση, παρά την υπέρβαση των προσδοκιών για κέρδη και έσοδα του πρώτου τριμήνου, με τη στήριξη των ισχυρών πωλήσεων iPhone.

Η Sandisk ενισχύεται 19% λόγω ισχυρών προβλέψεων, ενώ η KLA Corp υποχωρεί πάνω από 8% μετά την αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το τρίτο τρίμηνο.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ ενισχύθηκε 0,5% σε μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bureau of Labor Statistics. Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν 3% το 2025.

Πηγή: ot.gr