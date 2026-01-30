newspaper
Ποιος είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για την προεδρία της Fed
Διεθνής Οικονομία 30 Ιανουαρίου 2026, 16:28

Ποιος είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για την προεδρία της Fed

Με ανάρτηση στο Truth Social ο Τράμπ ανακοίνωσε τον διάδοχο του Πάουελ στην προεδρία της Fed

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Κέβιν Γουόρς είναι η επιλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να γίνει ο πρόεδρος της Federal Reserve, σύμφωνα ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στη ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ Προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος», έγραψε ο Τραμπ. «Πέρα από όλα τα άλλα, είναι «κεντρικός» και δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ».

Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς

Μια εβδομάδα πριν ο Κέβιν Γουόρς συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες (44%) στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στο τιμόνι της Fed.

Διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed από τον Πρόεδρο Τζόρτζ Μπους το 2006, μετά από θητείες στον Λευκό Οίκο επί Μπους και, πριν από αυτό, στη Wall Street. Ενώ δεν ήταν ευρέως γνωστός όταν εντάχθηκε στην κεντρική τράπεζα, η εμπειρία και οι επαφές του στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στον τραπεζικό κόσμο αποδείχθηκαν καθοριστικές κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Υπήρξε ο νεότερος και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους που ανέλαβαν το αξίωμα του διοικητή της Fed.

Είναι παντρεμένος με την Τζέιν Λοντέρ, κόρη του εξέχοντος Ρεπουμπλικάνου δωρητή Ρόναλντ Λοντέρ, γιου της Εστέ Λοντέρ και πρώην συμμαθητή του Τραμπ από το Wharton School. Ο Λοντέρ δώρισε 5 εκατ. δολάρια τον Μάρτιο στην MAGA Inc., την υπερ-επιτροπή πολιτικής δράσης του Τραμπ.

Ο Γούορς παραιτήθηκε από την Fed το 2011 λίγο αφότου ξεκίνησε έναν δεύτερο γύρο αγορών ομολόγων για να στηρίξει την οικονομία που είχε πληγεί από την κρίση. Έκτοτε, ασκεί κριτική στην επέκταση του ισολογισμού της Fed, και τώρα υποστηρίζει ότι μειώνοντας πιο επιθετικά το μέγεθός του, η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε επίσης να μειώσει περισσότερο τα επιτόκια.

Συχνός επικριτής της Fed

Έγινε υποστηρικτής του χαμηλότερου κόστους δανεισμού, εν μέρει επειδή πιστεύει ότι οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα. Έχει επίσης υποστηρίξει έντονα τους ουσιαστικά μικρότερους ισολογισμούς και την πιο επιθετική ποσοτική σύσφιγξη. Τα σχόλια του δείχνουν μια προθυμία να κινηθεί προς ένα λιγότερο κυρίαρχο αποτύπωμα της κεντρικής τράπεζας στις αγορές, μια άποψη που συμμερίζεται ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Ο 55χρόνος Γουόρς ευθυγραμμίστηκε με τον πρόεδρο το 2025 υποστηρίζοντας δημόσια τα χαμηλότερα επιτόκια, κάτι που αντιβαίνει στη μακροχρόνια φήμη του ως γερακιού του πληθωρισμού. Παλιότερα εστίαζε πολύ στον πληθωρισμό ζητώντας αύξηση των επιτοκίων ακόμα και στα βάθη της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο Γουόρς έχει συμβουλεύσει τον Τραμπ για την οικονομική πολιτική ήδη από την πρώτη του προεδρική εκστρατεία. Από τότε που έφυγε από την Fed, ο Γουόρς έχει επικρίνει συχνά το ίδρυμα, λέγοντας πρόσφατα ότι χρειάζεται αλλαγή καθεστώτος και προτείνοντας ένα σχέδιο για χαμηλότερα επιτόκια.

«Πρόκειται για το να σπάσουμε κεφάλια σε μερικούς, επειδή ο τρόπος που κάνουν τις δουλειές τους δεν λειτουργεί», δήλωσε  στο Fox News τον Ιούλιο.

Τι πολιτική θα ακολουθήσει

Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει έναν συνδυασμό πολιτικής που θα περιλαμβάνει την πώληση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Fed με παράλληλη μείωση των επιτοκίων, ένα μείγμα που θα οδηγούσε επίσης σε υποαπόδοση των μακροπρόθεσμων ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό, έγραψαν σε πρόσφατο σημείωμα οι οικονομολόγοι της Evercore ISI. Εκτιμούν επίσης ότι το δολάριο θα κινηθεί υψηλότερα και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου χαμηλότερα αρχικά.

Εάν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, ο πρώην διοικητής της Fed θα αναλάβει την ευθύνη της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ σε μια εποχή που πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές βλέπουν την παραδοσιακή της απομόνωση από τους αιρετούς αξιωματούχους να απειλείται από τον Λευκό Οίκο.

Η προθυμία για μείωση των επιτοκίων θεωρείται ως ένα τεστ για τον επόμενο πρόεδρο, ανησυχώντας τους παρατηρητές της Fed ότι αυτό θα υπονόμευε την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Τα στοιχήματα στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν ότι οι επενδυτές αναμένουν ότι τα επιτόκια θα μειωθούν σε περίπου 3% μέχρι το τέλος του 2026, από το εύρος 3,5-3,75% όπου βρίσκονται τώρα, εξακολουθώντας να είναι πολύ πάνω από το σημείο που θα ήθελε ο Τραμπ.

Η επιλογή του Γουόρς δεν εγγυάται αλλαγή πολιτικής στην Fed. Τα επιτόκια καθορίζονται με πλειοψηφία της 12μελούς Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, η οποία αποτελείται από επτά διοικητές της Fed και πέντε από τους 12 προέδρους των περιφερειακών τραπεζών της Fed.

Τέλος, η επικύρωσή του από τη Γερουσία ενδέχεται επίσης να περιπλακεί από μια πρόσφατα ανακοινωθείσα έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κεντρική τράπεζα. Στις 9 Ιανουαρίου, η Fed έλαβε κλήσεις σχετικά με την κατάθεση του Πάουελ στο Κογκρέσο το 2025 σχετικά με ένα έργο ανακαίνισης κτιρίου. Ο Πάουελ εξέδωσε μια εξαιρετική βιντεοσκοπημένη δήλωση καταδικάζοντας την έρευνα, και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες υπερασπίστηκαν την κεντρική τράπεζα, με έναν να δεσμεύεται να μπλοκάρει τυχόν υποψηφιότητες στη Fed μέχρι να διευθετηθεί το νομικό ζήτημα.

Πηγή: ΟΤ

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Vita.gr
Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Τζούλη Καλημέρη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
