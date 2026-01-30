Ποιος είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για την προεδρία της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς είναι η επιλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να γίνει ο πρόεδρος της Federal Reserve, σύμφωνα ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στη ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ Προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος», έγραψε ο Τραμπ. «Πέρα από όλα τα άλλα, είναι «κεντρικός» και δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ».

Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς

Μια εβδομάδα πριν ο Κέβιν Γουόρς συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες (44%) στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στο τιμόνι της Fed.

Διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed από τον Πρόεδρο Τζόρτζ Μπους το 2006, μετά από θητείες στον Λευκό Οίκο επί Μπους και, πριν από αυτό, στη Wall Street. Ενώ δεν ήταν ευρέως γνωστός όταν εντάχθηκε στην κεντρική τράπεζα, η εμπειρία και οι επαφές του στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στον τραπεζικό κόσμο αποδείχθηκαν καθοριστικές κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Υπήρξε ο νεότερος και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους που ανέλαβαν το αξίωμα του διοικητή της Fed.

Είναι παντρεμένος με την Τζέιν Λοντέρ, κόρη του εξέχοντος Ρεπουμπλικάνου δωρητή Ρόναλντ Λοντέρ, γιου της Εστέ Λοντέρ και πρώην συμμαθητή του Τραμπ από το Wharton School. Ο Λοντέρ δώρισε 5 εκατ. δολάρια τον Μάρτιο στην MAGA Inc., την υπερ-επιτροπή πολιτικής δράσης του Τραμπ.

Ο Γούορς παραιτήθηκε από την Fed το 2011 λίγο αφότου ξεκίνησε έναν δεύτερο γύρο αγορών ομολόγων για να στηρίξει την οικονομία που είχε πληγεί από την κρίση. Έκτοτε, ασκεί κριτική στην επέκταση του ισολογισμού της Fed, και τώρα υποστηρίζει ότι μειώνοντας πιο επιθετικά το μέγεθός του, η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε επίσης να μειώσει περισσότερο τα επιτόκια.

Συχνός επικριτής της Fed

Έγινε υποστηρικτής του χαμηλότερου κόστους δανεισμού, εν μέρει επειδή πιστεύει ότι οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα. Έχει επίσης υποστηρίξει έντονα τους ουσιαστικά μικρότερους ισολογισμούς και την πιο επιθετική ποσοτική σύσφιγξη. Τα σχόλια του δείχνουν μια προθυμία να κινηθεί προς ένα λιγότερο κυρίαρχο αποτύπωμα της κεντρικής τράπεζας στις αγορές, μια άποψη που συμμερίζεται ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Ο 55χρόνος Γουόρς ευθυγραμμίστηκε με τον πρόεδρο το 2025 υποστηρίζοντας δημόσια τα χαμηλότερα επιτόκια, κάτι που αντιβαίνει στη μακροχρόνια φήμη του ως γερακιού του πληθωρισμού. Παλιότερα εστίαζε πολύ στον πληθωρισμό ζητώντας αύξηση των επιτοκίων ακόμα και στα βάθη της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο Γουόρς έχει συμβουλεύσει τον Τραμπ για την οικονομική πολιτική ήδη από την πρώτη του προεδρική εκστρατεία. Από τότε που έφυγε από την Fed, ο Γουόρς έχει επικρίνει συχνά το ίδρυμα, λέγοντας πρόσφατα ότι χρειάζεται αλλαγή καθεστώτος και προτείνοντας ένα σχέδιο για χαμηλότερα επιτόκια.

«Πρόκειται για το να σπάσουμε κεφάλια σε μερικούς, επειδή ο τρόπος που κάνουν τις δουλειές τους δεν λειτουργεί», δήλωσε στο Fox News τον Ιούλιο.

Τι πολιτική θα ακολουθήσει

Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει έναν συνδυασμό πολιτικής που θα περιλαμβάνει την πώληση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Fed με παράλληλη μείωση των επιτοκίων, ένα μείγμα που θα οδηγούσε επίσης σε υποαπόδοση των μακροπρόθεσμων ομολόγων που συνδέονται με τον πληθωρισμό, έγραψαν σε πρόσφατο σημείωμα οι οικονομολόγοι της Evercore ISI. Εκτιμούν επίσης ότι το δολάριο θα κινηθεί υψηλότερα και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου χαμηλότερα αρχικά.

Εάν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, ο πρώην διοικητής της Fed θα αναλάβει την ευθύνη της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ σε μια εποχή που πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές βλέπουν την παραδοσιακή της απομόνωση από τους αιρετούς αξιωματούχους να απειλείται από τον Λευκό Οίκο.

Η προθυμία για μείωση των επιτοκίων θεωρείται ως ένα τεστ για τον επόμενο πρόεδρο, ανησυχώντας τους παρατηρητές της Fed ότι αυτό θα υπονόμευε την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Τα στοιχήματα στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν ότι οι επενδυτές αναμένουν ότι τα επιτόκια θα μειωθούν σε περίπου 3% μέχρι το τέλος του 2026, από το εύρος 3,5-3,75% όπου βρίσκονται τώρα, εξακολουθώντας να είναι πολύ πάνω από το σημείο που θα ήθελε ο Τραμπ.

Η επιλογή του Γουόρς δεν εγγυάται αλλαγή πολιτικής στην Fed. Τα επιτόκια καθορίζονται με πλειοψηφία της 12μελούς Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, η οποία αποτελείται από επτά διοικητές της Fed και πέντε από τους 12 προέδρους των περιφερειακών τραπεζών της Fed.

Τέλος, η επικύρωσή του από τη Γερουσία ενδέχεται επίσης να περιπλακεί από μια πρόσφατα ανακοινωθείσα έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κεντρική τράπεζα. Στις 9 Ιανουαρίου, η Fed έλαβε κλήσεις σχετικά με την κατάθεση του Πάουελ στο Κογκρέσο το 2025 σχετικά με ένα έργο ανακαίνισης κτιρίου. Ο Πάουελ εξέδωσε μια εξαιρετική βιντεοσκοπημένη δήλωση καταδικάζοντας την έρευνα, και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες υπερασπίστηκαν την κεντρική τράπεζα, με έναν να δεσμεύεται να μπλοκάρει τυχόν υποψηφιότητες στη Fed μέχρι να διευθετηθεί το νομικό ζήτημα.

Πηγή: ΟΤ