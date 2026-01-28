Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Αμετάβλητα, ως αναμενόταν από αγορές και οικονομολόγους, διατήρησε τα επιτόκια η Federal Reserve στην πρώτη συνεδρίαση του 2026.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε να πατήσει το κουμπί της παύσης μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και να διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75%.

Πώς ψήφισε η Επιτροπή

Κατά της απόφασης ψήφισαν οι Στίβεν Μίραν και Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίοι προτίμησαν να μειώσουν το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 25 μ.β.

Πρόκειται για μια κρίσιμη ψήφο για τον Γουόλερ, που είναι υποψήφιος για την προεδρία της Fed. Είχε δηλώσει ότι η Fed δεν βιαζόταν να μειώσει τα επιτόκια, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο, οπότε αυτή η ψήφος θα μπει στο μικροσκόπιο των αγορών για το αν αποφασίστηκε με πολιτική ή οικονομικά κριτήρια.

Τι άλλαξε στην ανακοίνωση

Η Fed αφαίρεσε την διατύπωση από την ανακοίνωσή της που ανέφερε ότι «οι κίνδυνοι πτωτικής πορείας για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες». Τώρα λένε ότι «λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές» της διπλής εντολής. Αυτό δίνει σήμα για μια πιο υπομονετική προσέγγιση στην πολιτική, καθώς οι αξιωματούχοι βλέπουν τους διπλούς στόχους της Fed για χαμηλό πληθωρισμό και πλήρη απασχόληση πιο ισορροπημένους.

«Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή. Η Επιτροπή είναι προσεκτική στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της.» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ωστόσο υπάρχουν λίγα σημάδια για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

«Εξετάζοντας την έκταση και το χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων», ανέφερε η δήλωση, επαναλαμβάνοντας τη διατύπωση που εισήχθη τον Δεκέμβριο και την οποία οι αγορές θεώρησαν ως μια μετατόπιση από τον κύκλο χαλάρωσης που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης. Ο πληθωρισμός παραμένει κάπως υψηλός.»

Σε αυτή την παράγραφο οι αλλαγές είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με «σταθερό ρυθμό», σε σύγκριση με τη διατύπωση για «μέτριο ρυθμό» τον Δεκέμβριο.Το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης», ενώ τον Δεκέμβριο σημείωσαν ότι είχε αυξηθεί απότομα, ενώ αν κα εξακολουθούν να λένε ότι ο πληθωρισμός «παραμένει κάπως αυξημένος» έχουν αφαιρέσει την αναφορά ότι έχει κινηθεί ανοδικά.

Η πολιτική πίεση

Η απόφαση έρχεται μετά από την κλιμάκωση των επιθέσεων του Λευκού Οίκου που επιθυμεί διακαώς τη μείωση των επιτοκίων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτόν τον μήνα ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την οποία αποκάλυψε σε μια σπάνια βιντεοσκοπημένη δήλωση του που χαρακτηρίζει την έρευνα ως πρόσχημα για την προώθηση της επιθυμίας του Προέδρου Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια.

Για πρώτη φορά, κατηγόρησε ρητά τον Πρόεδρο ότι επιχειρεί να αρπάξει την εξουσία. Αυτό που διακυβεύεται, είπε ο Πάουελ, είναι το αν τα επιτόκια θα καθορίζονται υπό «πολιτική πίεση ή εκφοβισμό» αντί με γνώμονα τις ανάγκες της αμερικανικής οικονομίας.

Η αντίδραση της αγοράς

Οι μετοχές σημειώνουν ελαφρώς άνοδο πριν υποχωρήσουν, με τον S&P 500 να υποχωρεί τώρα κατά 0,15%. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά 1,5 μονάδες βάσης στο 4,25%.

