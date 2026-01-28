newspaper
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Διεθνής Οικονομία 28 Ιανουαρίου 2026, 23:04

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Αμετάβλητα, ως αναμενόταν από αγορές και οικονομολόγους, διατήρησε τα επιτόκια η Federal Reserve στην πρώτη συνεδρίαση του 2026.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε να πατήσει το κουμπί της παύσης μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και να διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75%.

Πώς ψήφισε η Επιτροπή

Κατά της απόφασης ψήφισαν οι Στίβεν Μίραν και Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίοι προτίμησαν να μειώσουν το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 25 μ.β.

Πρόκειται για μια κρίσιμη ψήφο για τον Γουόλερ, που είναι υποψήφιος για την προεδρία της Fed. Είχε δηλώσει ότι η Fed δεν βιαζόταν να μειώσει τα επιτόκια, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο, οπότε αυτή η ψήφος θα μπει στο μικροσκόπιο των αγορών για το αν αποφασίστηκε με πολιτική ή οικονομικά κριτήρια.

Τι άλλαξε στην ανακοίνωση

Η Fed αφαίρεσε την διατύπωση από την ανακοίνωσή της που ανέφερε ότι «οι κίνδυνοι πτωτικής πορείας για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες».  Τώρα λένε ότι «λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές» της διπλής εντολής. Αυτό δίνει σήμα για μια πιο υπομονετική προσέγγιση στην πολιτική, καθώς οι αξιωματούχοι βλέπουν τους διπλούς στόχους της Fed για χαμηλό πληθωρισμό και πλήρη απασχόληση πιο ισορροπημένους.

«Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή. Η Επιτροπή είναι προσεκτική στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της.» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ωστόσο υπάρχουν λίγα σημάδια για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

«Εξετάζοντας την έκταση και το χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων», ανέφερε η δήλωση, επαναλαμβάνοντας τη διατύπωση που εισήχθη τον Δεκέμβριο και την οποία οι αγορές θεώρησαν ως μια μετατόπιση από τον κύκλο χαλάρωσης που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης. Ο πληθωρισμός παραμένει κάπως υψηλός.»

Σε αυτή την παράγραφο οι αλλαγές είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με «σταθερό ρυθμό», σε σύγκριση με τη διατύπωση για «μέτριο ρυθμό» τον Δεκέμβριο.Το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης», ενώ τον Δεκέμβριο σημείωσαν ότι είχε αυξηθεί απότομα, ενώ αν κα εξακολουθούν να λένε ότι ο πληθωρισμός «παραμένει κάπως αυξημένος» έχουν αφαιρέσει την αναφορά ότι έχει κινηθεί ανοδικά.

Η πολιτική πίεση

Η απόφαση έρχεται μετά από την κλιμάκωση των επιθέσεων του Λευκού Οίκου που επιθυμεί διακαώς τη μείωση των επιτοκίων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτόν τον μήνα ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την οποία αποκάλυψε σε μια σπάνια βιντεοσκοπημένη δήλωση του που χαρακτηρίζει την έρευνα ως πρόσχημα για την προώθηση της επιθυμίας του Προέδρου Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια.

Για πρώτη φορά, κατηγόρησε ρητά τον Πρόεδρο ότι επιχειρεί να αρπάξει την εξουσία. Αυτό που διακυβεύεται, είπε ο Πάουελ, είναι το αν τα επιτόκια θα καθορίζονται υπό «πολιτική πίεση ή εκφοβισμό» αντί με γνώμονα τις ανάγκες της αμερικανικής οικονομίας.

Η αντίδραση της αγοράς

Οι μετοχές σημειώνουν ελαφρώς άνοδο πριν υποχωρήσουν, με τον S&P 500 να υποχωρεί τώρα κατά 0,15%. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά 1,5 μονάδες βάσης στο 4,25%.

Πηγή: ΟΤ

World
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.01.26
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)

Γιορτινό σκηνικό στήθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την ιστορική νίκη στην Ολλανδία, που σήμανε μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. «Παρών» και ο Μπάμπης Κωστούλας!

Σύνταξη
Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», πήραν τεράστια πρόκριση στο Άμστερνταμ! (vids)
Ποδόσφαιρο 28.01.26
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Μέγας Ολυμπιακός, πήρε σπουδαία πρόκριση στο Άμστερνταμ! (2-1)

Ένας μεγάλος Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ, νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League – Ζέλσον Μαρτίνς (52’) και Έσε (79’) τα γκολ του «ερυθρόλευκου» θριάμβου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;
Βίντεο 28.01.26
Βίντεο 28.01.26

Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;

Η Κέιτ Μος ήταν μία από τις VIP καλεσμένες στην επίδειξη μόδας του οίκου Saint Laurent και, πριν προλάβουν οι φωτογράφοι να απαθανατίσουν κάθε της κίνηση, δύο «αγενείς» άνδρες της έκλεισαν τον δρόμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες
Μπάσκετ 28.01.26
Μπάσκετ 28.01.26

Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες

Το Περιστέρι Betsson ήταν εντυπωσιακό και πάλι απέναντι στη Σαραγόσα αυτή τη φορά με 86-70 για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
«Είναι ανοησίες» 28.01.26
«Είναι ανοησίες» 28.01.26

Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Ο Νιρ Μπαρκάτ εκτιμά ότι οι χώρες που μποϋκοτάρουνε το Ισραήλ, λόγω των εγκλημάτων πολέμου, στην πραγματικότητα θα το πληρώσουν οι ίδιες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου
Φίλαθλοι ΠΑΟΚ 28.01.26
Φίλαθλοι ΠΑΟΚ 28.01.26

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου

Σύμφωνα με μάρτυρα της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο οδηγός του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ – Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση - Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης

Με μειωμένα ποσοστά εμφανίζονται τα περισσότερα κόμματα στη δημοσκόπηση της GPO, συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ - Διαφωνούν με τις απόψεις Καρυστιανού σχεδόν 7 στους 10 πολίτες - Ποιοι την ψηφίζουν

Σύνταξη
