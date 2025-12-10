Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25% από τη Fed

Σε μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες προχώρησε η Fed, όπως άλλωστε αναμενόταν. Πρόκειται για την τρίτη μείωση που έλαβε χώρα μέσα στο 2025.

Ικανοποιώντας τις προσδοκίες για μια «γερακίσια μείωση», η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ( FOMC) της κεντρικής τράπεζας μείωσε το βασικό επιτόκιο, τοποθετώντας το σε ένα εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%, σύμφωνα με την απόφαση της Fed

Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η πολιτική από εδώ και πέρα και συνοδεύτηκε από «όχι» σε ψήφους από τρία μέλη, κάτι που δεν είχε συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Οι διαφωνίες εντός της Fed

Η ψηφοφορία με 9-3 χαρακτηρίστηκε και πάλι από διαφωνίες μεταξύ των «γερακιών» και των «περιστεριών» – ο διοικητής Stephen Miran τάχθηκε υπέρ μιας πιο απότομης μείωσης κατά μισή μονάδα, ενώ οι περιφερειακοί πρόεδροι Jeffrey Schmid του Κάνσας Σίτι και Austan Goolsbee του Σικάγο τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης του τρέχοντος επιπέδου επιτοκίων. Στην ορολογία της Fed, τα «γεράκια» είναι γενικά πιο ανήσυχα για τον πληθωρισμό και τάσσονται υπέρ υψηλότερων επιτοκίων, ενώ τα «περιστέρια» εστιάζουν στην υποστήριξη της αγοράς εργασίας και επιθυμούν χαμηλότερα επιτόκια.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη αρνητική ψήφος από τον Miran, ο οποίος αποχωρεί από τη Fed τον Ιανουάριο και η δεύτερη συνεχόμενη από τον Schmid. Στην προηγούμενη συνεδρίαση με τρεις διαφωνίες, τα μέλη χωρίστηκαν 2-1 μεταξύ της ανάγκης για αυστηρότερη και χαλαρότερη νομισματική πολιτική.

Τι θα συμβεί το 2026

Το διάγραμμα των προβλέψεων («dot plot») έδειξε μόλις μία μείωση για το 2026 και άλλη μία για το 2027, προτού τα επιτόκια επανέλθουν στον «μακροπρόθεσμο» στόχο του 3%. Παράλληλα, επτά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν καμία μείωση το 2026.

Σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα ακολουθήσει αυτή την κίνηση με δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% το 2026, ξεκινώντας από τον Μάρτιο. Η μείωση της επόμενης εβδομάδας θα επεκτείνει τη σειρά μειώσεων που αποφασίστηκαν στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις για τη νομισματική πολιτική, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Στο μακροοικονομικό σκέλος, η Fed αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ του 2026 στο 2,3%, ενώ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το 2% έως το 2028.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από την τελευταία συνεδρίαση δεν τους έχουν δώσει σαφή εικόνα. Μεγάλες εταιρείες, όπως η Verizon Communications Inc. και η Amazon.com Inc., έχουν ανακοινώσει σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, αλλά οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας, εν τω μεταξύ, δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει ενημερωμένη έκθεση για τον πληθωρισμό, αφού προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να επαναλάβει την τακτική δημοσίευση οικονομικών στοιχείων μετά το κλείσιμο της κυβέρνησης που διήρκεσε μεγάλο μέρος του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε στο 3% τον Σεπτέμβριο.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι η σημαντική αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας παραμένει η κύρια πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι ο πιο σημαντικός πληθωρισμός.

Η τελευταία για τον Πάουελ

Η συνεδρίαση αυτού του μήνα είναι επίσης η τελευταία για τον Τζέρομ Πάουελ ως πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, πριν ανακοινωθεί ο διάδοχός του. Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο κύβος έχει ριφθεί και ότι σκοπεύει να κάνει την ανακοίνωση «στις αρχές του επόμενου έτους».

Η θητεία του Πάουελ στην ηγεσία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου λήγει τον Μάιο, και ο νέος πρόεδρος συνήθως ορίζεται την άνοιξη. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει αναλάβει την ευρεία αναζήτηση αντικαταστάτη του Πάουελ.

Πηγή: ΟΤ