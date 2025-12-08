newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποχώρησε ο S&P 500, οι επενδυτές πατούν φρένο με το βλέμμα στη Fed
Διεθνής Οικονομία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 23:49

Υποχώρησε ο S&P 500, οι επενδυτές πατούν φρένο με το βλέμμα στη Fed

Το κλίμα στη Wall Street επηρεάστηκε αρνητικά από την απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Αρνητικά έκλεισαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αποδείχτηκε ότι περιμένουν την τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ για το έτος, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχώρησε κατά 0,35% κλείνοντας στις 6.846 μονάδες, ο Nasdaq έπεσε 0,14% στις 23.545 μονάδες και βιομηχανικός Dow Jones έχασε 215 μονάδες, ή 0,45%.

Οι επενδυτές έχουν γίνει όλο και πιο αισιόδοξοι τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια

Το κλίμα στις μετοχές επηρεάστηκε αρνητικά από την απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου η οποία συνέχισε την πρόσφατη ανοδική της πορεία.

Ο δείκτης αναφοράς σημείωσε άνοδο αυτό το μήνα, παρά την πιθανότητα η Fed να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την κατάσταση του πληθωρισμού το νέο έτος και για το αν η κεντρική τράπεζα θα είναι σε θέση να συνεχίσει την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές αισιοδοξούν πως η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια

Οι επενδυτές έχουν γίνει όλο και πιο αισιόδοξοι τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια, μετά τη μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού που ανακοίνωσε στις συνεδριάσεις της τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης είναι περίπου 90%, από κάτω του 67% πριν από ένα μήνα.

Η αυξανόμενη αισιοδοξία αντικατοπτρίστηκε πρόσφατα στις μετοχές, οι οποίες σημείωσαν τη δεύτερη συνεχόμενη θετική εβδομάδα. Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν επίσης την τέταρτη σερί ημερήσια ανοδική πορεία την Παρασκευή, ενώ ο Dow σημείωσε την τρίτη θετική συνεδρίαση σε τέσσερις συνεχόμενες.

Οι μετοχές έλαβαν ώθηση εκείνη την ημέρα μετά την καθυστερημένη δημοσίευση των δεδομένων του δείκτη τιμών των βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Σεπτέμβριο, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα — μία από τις τελευταίες σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις πριν από την επικείμενη συνεδρίαση της Fed για τη χάραξη πολιτικής.

O Τζερόμ Πάουελ αποφασίζει σε σχέση με τα δεδομένα

«Η κίνηση της αγοράς που παρατηρήσατε την τελευταία ή τις δύο τελευταίες εβδομάδες ουσιαστικά αντανακλά την πολύ υψηλή πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης», δήλωσε στο CNBC ο Stephen Kolano, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Integrated Partners. «Για κάποιο πολύ απίθανο λόγο, αν δεν μειώσουν τα επιτόκια, ξεχάστε το. Νομίζω ότι οι αγορές θα υποχωρήσουν κατά 2% έως 3%».

Πέρα από την αναμενόμενη μείωση, ο Kolano αναμένει ότι ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ θα τονίσει μια στάση που θα εξαρτάται από τα δεδομένα για τους επόμενους μήνες, ειδικά δεδομένου ότι τα στοιχεία της ADP για τον Νοέμβριο που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Επιπλέον, η θητεία του Πάουελ  λήγει τον Μάιο του 2026, γεγονός που θα μπορούσε να τον κάνει «κάπως αδιάφορο» απέναντι στις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την πορεία των επιτοκίων το επόμενο έτος, πρόσθεσε.

«Δεν θα με εξέπληττε αν ο Πάουελ έλεγε: «Έχουμε μειώσει τα επιτόκια και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά τα δεδομένα» και θα σταματούσε λίγο πριν υιοθετήσει μια επιθετική στάση, επειδή έχουμε δει την αδυναμία της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων.

«Αν αρχίσετε να βλέπετε τις μειώσεις των επιτοκίων να μεταφέρονται περαιτέρω στο [2026], τότε [θα πρέπει] να αρχίσετε να βλέπετε, νομίζω, περισσότερη αρνητική πίεση στην αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους».

Η Wall Street σε επίπεδο τίτλων

Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο τομέας της τεχνολογίας ήταν σε καλή θέση. Η μετοχή της Broadcom αυξήθηκε κατά 2% και έφτασε σε νέο ρεκόρ, αμέσως μετά την αναφορά του The Information ότι η Microsoft συζητά με τον κατασκευαστή τσιπ για το σχεδιασμό εξατομικευμένων τσιπ. Η μετοχή της Confluent αυξήθηκε κατά 29% μετά την ανακοίνωση της IBM ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία σε μια συμφωνία ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026. Τέλος η μετοχή της Oracle αυξήθηκε σχεδόν 1% εν μέσω του αισιοδοξίας των επενδυτών εν όψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τετάρτη.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε στενό εύρος, ξεχώρισε η Renk

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με πολλά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις θέσεων ενόψει της απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,07% στις 578 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,23% στις 9.645 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,11% στις 24.055 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,08% στις 8.108 μονάδες.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου ηγήθηκαν της ανόδου των αγορών σήμερα με τις Renk, Rheinmetall και Hensoldt να κερδίζουν κατά 5,7%, 2,8% και 1,3% αντίστοιχα. Ο δείκτης Stoxx 600 Aerospace and Defense έκλεισε στο +1,1%. Η άνοδος συνδέεται με την αναβάθμιση της Renk από τη Citi, από neutral σε buy.

Μικρά κέρδη στο ΧΑ με μπαράζ πακέτων

Έντονη μεταβλητότητα και μειωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου εμφάνισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν κατάφερε να εκδηλώσει μια «ξεκάθαρη» κίνηση, παραμένοντας στη διελκυστίνδα των μοιρασμένων προσήμων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,17% στις 2.108,30 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.098,23 μονάδων (-0,31%) και 2.112,66 μονάδων (+0,38%). Ο τζίρος ανήλθε στα 259,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 9,2 εκατ. τεμάχια αξίας 78,2 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο των πακέτων, η Εθνική Τράπεζα διακίνησε 196,7 χιλιάδες τεμάχια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ, η Eurobank 718,7 χιλιάδες τεμάχια αξίας 2,56 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς 629,1 χιλιάδες τεμάχια αξίας 4,57 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 480,7 χιλιάδες τεμάχια αξίας 1,66 εκατ. ευρώ, ενώ η Optima Bank ξεχώρισε με 5 εκατ. τεμάχια αξίας 38,5 εκατ. ευρώ.

Στον βιομηχανικό και εμπορικό τομέα, η Cenergy διακίνησε 1,44 εκατ. τεμάχια αξίας 22,22 εκατ. ευρώ, η Jumbo 105,5 χιλιάδες τεμάχια αξίας 2,92 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 28,7 χιλιάδες τεμάχια αξίας 499,2 χιλιάδες ευρώ, η Aegean 28 χιλιάδες τεμάχια αξίας 400 χιλιάδες ευρώ, ο ΟΠΑΠ 2 χιλιάδες τεμάχια αξίας 35,8 χιλιάδες ευρώ, ενώ η NOVAL ολοκλήρωσε 100 χιλιάδες τεμάχια αξίας 274 χιλιάδες ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,20% στις 5.331,17 μονάδες, ενώ στο +0,22% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.770,72 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,54% στις 2.365,15 μονάδες.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
Περιβάλλον 09.12.25

Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

Η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση των χωρών της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες που πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή – Η νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές κινητοποιήσεις 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός» είναι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα με τους αγρότες. Στόχος «να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα» τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»
Fizz 08.12.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ενώθηκε με οκτώ Βρετανούς βουλευτές που έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο σχετίζεται με ένα ανύπαρκτο πρόβλημα.

Σύνταξη
Καταγγελία Τριανταφυλλάκη από Κρήτη: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες» – Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις
«Έχουμε τραυματίες» 08.12.25

Καταγγελία Τριανταφυλλάκη: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες» - Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, καταγγέλει ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δύο διμοιρίες των ΜΑΤ μεταβαίνουν από την Αθήνα στην Κρήτη. 

Σύνταξη
Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»
Ελπίδα και φόβος 08.12.25

Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Στο μήνυμά του προς τους Σύρους πολίτες, ο Άχμαντ Αλ-Σάρα δεσμεύθηκε για μια «νέα λαμπρή εποχή για τη Συρία».

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση
Νέα Αριστερά 08.12.25

Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει ότι «για εγκληματικές ομάδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αλλά ο πρωθυπουργός «φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς να διερευνηθεί».

Σύνταξη
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Επεισόδια στην Κρήτη 08.12.25

Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο - Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Creditreform 08.12.25

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

Σχόλιο με ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέδειξε μια θεμελιώδη αντίθεση, αναδεικνύοντας παράλληλα το δίκαιο του αγώνα όλων όσοι βρίσκονται στα σημερινά μπλόκα.

Σύνταξη
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οσμή σκανδάλου με «γαλάζια» απόχρωση – «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση
«Δυσώδες τοπίο» 08.12.25

Οσμή σκανδάλου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με «γαλάζια» απόχρωση - «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι κραδασμοί από τις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ζητούνται απαντήσεις για την υπόθεση.

Σύνταξη
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Ελλάδα 08.12.25 Upd: 23:05

Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη

Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων – Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της
Ο ρόλος του Βελγίου 08.12.25

Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία - Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της

Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να πάρει απόφαση για το πώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία - Μαίνεται η σύγκρουση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης – Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ
Νέα εξέλιξη 08.12.25

Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης - Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε ότι το σχέδιο στο οποίο συμφώνησε τους Ευρωπαίους ηγέτες θα εξεταστεί ξανά την Τρίτη και θα διαβιβαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική 08.12.25

Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών

Απανωτά «καρφιά» στην ομιλία Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για κρίση συνολικά των θεσμών, με αιχμή του δόρατος τη μη πειστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και το ζήτημα της απαξίωσης της Βουλής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο