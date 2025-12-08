Υποχώρησε ο S&P 500, οι επενδυτές πατούν φρένο με το βλέμμα στη Fed

Αρνητικά έκλεισαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αποδείχτηκε ότι περιμένουν την τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ για το έτος, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχώρησε κατά 0,35% κλείνοντας στις 6.846 μονάδες, ο Nasdaq έπεσε 0,14% στις 23.545 μονάδες και βιομηχανικός Dow Jones έχασε 215 μονάδες, ή 0,45%.

Το κλίμα στις μετοχές επηρεάστηκε αρνητικά από την απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου η οποία συνέχισε την πρόσφατη ανοδική της πορεία.

Ο δείκτης αναφοράς σημείωσε άνοδο αυτό το μήνα, παρά την πιθανότητα η Fed να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την κατάσταση του πληθωρισμού το νέο έτος και για το αν η κεντρική τράπεζα θα είναι σε θέση να συνεχίσει την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές έχουν γίνει όλο και πιο αισιόδοξοι τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια, μετά τη μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού που ανακοίνωσε στις συνεδριάσεις της τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης είναι περίπου 90%, από κάτω του 67% πριν από ένα μήνα.

Η αυξανόμενη αισιοδοξία αντικατοπτρίστηκε πρόσφατα στις μετοχές, οι οποίες σημείωσαν τη δεύτερη συνεχόμενη θετική εβδομάδα. Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν επίσης την τέταρτη σερί ημερήσια ανοδική πορεία την Παρασκευή, ενώ ο Dow σημείωσε την τρίτη θετική συνεδρίαση σε τέσσερις συνεχόμενες.

Οι μετοχές έλαβαν ώθηση εκείνη την ημέρα μετά την καθυστερημένη δημοσίευση των δεδομένων του δείκτη τιμών των βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Σεπτέμβριο, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα — μία από τις τελευταίες σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις πριν από την επικείμενη συνεδρίαση της Fed για τη χάραξη πολιτικής.

O Τζερόμ Πάουελ αποφασίζει σε σχέση με τα δεδομένα

«Η κίνηση της αγοράς που παρατηρήσατε την τελευταία ή τις δύο τελευταίες εβδομάδες ουσιαστικά αντανακλά την πολύ υψηλή πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης», δήλωσε στο CNBC ο Stephen Kolano, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Integrated Partners. «Για κάποιο πολύ απίθανο λόγο, αν δεν μειώσουν τα επιτόκια, ξεχάστε το. Νομίζω ότι οι αγορές θα υποχωρήσουν κατά 2% έως 3%».

Πέρα από την αναμενόμενη μείωση, ο Kolano αναμένει ότι ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ θα τονίσει μια στάση που θα εξαρτάται από τα δεδομένα για τους επόμενους μήνες, ειδικά δεδομένου ότι τα στοιχεία της ADP για τον Νοέμβριο που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Επιπλέον, η θητεία του Πάουελ λήγει τον Μάιο του 2026, γεγονός που θα μπορούσε να τον κάνει «κάπως αδιάφορο» απέναντι στις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την πορεία των επιτοκίων το επόμενο έτος, πρόσθεσε.

«Δεν θα με εξέπληττε αν ο Πάουελ έλεγε: «Έχουμε μειώσει τα επιτόκια και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά τα δεδομένα» και θα σταματούσε λίγο πριν υιοθετήσει μια επιθετική στάση, επειδή έχουμε δει την αδυναμία της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων.

«Αν αρχίσετε να βλέπετε τις μειώσεις των επιτοκίων να μεταφέρονται περαιτέρω στο [2026], τότε [θα πρέπει] να αρχίσετε να βλέπετε, νομίζω, περισσότερη αρνητική πίεση στην αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους».

Η Wall Street σε επίπεδο τίτλων

Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο τομέας της τεχνολογίας ήταν σε καλή θέση. Η μετοχή της Broadcom αυξήθηκε κατά 2% και έφτασε σε νέο ρεκόρ, αμέσως μετά την αναφορά του The Information ότι η Microsoft συζητά με τον κατασκευαστή τσιπ για το σχεδιασμό εξατομικευμένων τσιπ. Η μετοχή της Confluent αυξήθηκε κατά 29% μετά την ανακοίνωση της IBM ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία σε μια συμφωνία ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026. Τέλος η μετοχή της Oracle αυξήθηκε σχεδόν 1% εν μέσω του αισιοδοξίας των επενδυτών εν όψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τετάρτη.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε στενό εύρος, ξεχώρισε η Renk

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με πολλά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις θέσεων ενόψει της απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,07% στις 578 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,23% στις 9.645 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,11% στις 24.055 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,08% στις 8.108 μονάδες.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου ηγήθηκαν της ανόδου των αγορών σήμερα με τις Renk, Rheinmetall και Hensoldt να κερδίζουν κατά 5,7%, 2,8% και 1,3% αντίστοιχα. Ο δείκτης Stoxx 600 Aerospace and Defense έκλεισε στο +1,1%. Η άνοδος συνδέεται με την αναβάθμιση της Renk από τη Citi, από neutral σε buy.

Μικρά κέρδη στο ΧΑ με μπαράζ πακέτων

Έντονη μεταβλητότητα και μειωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου εμφάνισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν κατάφερε να εκδηλώσει μια «ξεκάθαρη» κίνηση, παραμένοντας στη διελκυστίνδα των μοιρασμένων προσήμων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,17% στις 2.108,30 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.098,23 μονάδων (-0,31%) και 2.112,66 μονάδων (+0,38%). Ο τζίρος ανήλθε στα 259,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 9,2 εκατ. τεμάχια αξίας 78,2 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο των πακέτων, η Εθνική Τράπεζα διακίνησε 196,7 χιλιάδες τεμάχια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ, η Eurobank 718,7 χιλιάδες τεμάχια αξίας 2,56 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς 629,1 χιλιάδες τεμάχια αξίας 4,57 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 480,7 χιλιάδες τεμάχια αξίας 1,66 εκατ. ευρώ, ενώ η Optima Bank ξεχώρισε με 5 εκατ. τεμάχια αξίας 38,5 εκατ. ευρώ.

Στον βιομηχανικό και εμπορικό τομέα, η Cenergy διακίνησε 1,44 εκατ. τεμάχια αξίας 22,22 εκατ. ευρώ, η Jumbo 105,5 χιλιάδες τεμάχια αξίας 2,92 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 28,7 χιλιάδες τεμάχια αξίας 499,2 χιλιάδες ευρώ, η Aegean 28 χιλιάδες τεμάχια αξίας 400 χιλιάδες ευρώ, ο ΟΠΑΠ 2 χιλιάδες τεμάχια αξίας 35,8 χιλιάδες ευρώ, ενώ η NOVAL ολοκλήρωσε 100 χιλιάδες τεμάχια αξίας 274 χιλιάδες ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,20% στις 5.331,17 μονάδες, ενώ στο +0,22% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.770,72 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,54% στις 2.365,15 μονάδες.

