06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Wall Street: Μια νέα «αγαπημένη» μετοχή της (ξανά)ανακάλυψαν οι billionaires
Διεθνής Οικονομία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Wall Street: Μια νέα «αγαπημένη» μετοχή της (ξανά)ανακάλυψαν οι billionaires

Σημαντικοί δισεκατομμυριούχοι επενδυτές αγόρασαν μετοχές του μεγάλου τεχνολογικού κολοσσού και γίγαντα των αναζητήσεων, Alphabet

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δεν είναι κρυφό ότι μεγάλο μέρος των μικροεπενδυτών της Wall Street ακολουθεί τις κινήσεις των μεγάλων. Των δισεκατομμυριούχων επενδυτών, δηλαδή, που διαχειρίζονται μεγάλα hedge funds, καθώς οι αποδόσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι κάτι σαν… εγγυημένες. Και αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί να είναι δελεαστικό για τους μικροεπενδυτές να ακολουθούν κάθε κίνησή τους.

Αν και οι συστάσεις πολλών αναλυτών είναι να μην ακολουθούν οι δισεκατομμυριούχοι και τα hedge funds, καθώς συχνά επενδύουν με βραχυπρόθεσμους ορίζοντες και χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά κριτήρια για τις επιλογές τους, παρόλα αυτά, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επενδυτικές κινήσεις τους για να έχουν καλύτερη εικόνα των τάσεων της αγοράς.

Εξού και το τελευταίο διάστημα, μια μετοχή έχει αναδειχθεί στη νέα «αγαπημένη» της Wall Street.

Η Berkshire Hathaway του Warren Buffett αγόρασε πάνω από 17,8 εκατ. μετοχές, μια θέση που είναι τώρα αξίας πάνω από 5,6 δισ. δολάρια

Μια ασφαλής επιλογή στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, αρκετοί σημαντικοί δισεκατομμυριούχοι επενδυτές αγόρασαν μετοχές του μεγάλου τεχνολογικού κολοσσού και γίγαντα των αναζητήσεων Alphabet, που έχει αυξηθεί κατά 65% φέτος.

Ενδεικτικά, έχουν καταγραφεί αυτές οι κινήσεις:

Η Berkshire Hathaway του Warren Buffett αγόρασε πάνω από 17,8 εκατομμύρια μετοχές, μια θέση που είναι τώρα αξίας πάνω από 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επίσης, το Duquesne Family Office του Stanley Druckenmiller ξεκίνησε μία νέα θέση στο τρίτο τρίμηνο, αγοράζοντας 102.200 μετοχές.

Ενώ η Coatue Management του Philippe Laffont επίσης ξεκίνησε νέα θέση το τρίτο τρίμηνο, αγοράζοντας κοντά 2,1 εκατομμύρια μετοχές.

Οι πιέσεις στη μετοχή

Η Alphabet είχε ένα αρκετά ταραχώδες έτος. Η εταιρεία ξεπέρασε μια μήνυση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) που επιδίωκε να την αναγκάσει να αποσύρει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome. Αν και ο ομοσπονδιακός δικαστής συμφώνησε με το DOJ ότι η Alphabet είχε χρησιμοποιήσει μονοπωλιακές πρακτικές στον ευρύτερο τομέα των αναζητήσεων και των ψηφιακών διαφημίσεων, ο δικαστής δεν την υποχρέωσε να αποσύρει το Chrome.

Επιπλέον, πολλοί επενδυτές ανησυχούσαν νωρίτερα φέτος για την ικανότητα της Google να συνεχίσει να κυριαρχεί στην αγορά αναζητήσεων με την εμφάνιση του ChatGPT της OpenAI.

Όμως, η Google έχει δείξει ισχυρή καινοτομία, με τις ανασκοπήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης να βρίσκονται στην κορυφή των περισσότερων αναζητήσεων, το νέο της AI mode, που παρέχει μια εμπειρία παρόμοια με το ChatGPT, και ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία αναζήτησης της Google.

Την ίδια ώρα, η Alphabet διαθέτει επίσης ένα συγκεκριμένο επίπεδο ασφάλειας, διότι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν εξελιχθεί όπως ελπίζουν κάποιοι, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει πολλές ισχυρές δραστηριότητες με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης μπροστά της, όπως το Google Cloud, το YouTube, το Waymo και μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση ημιαγωγών που αρχίζει να δημιουργεί κύματα στον τομέα.

Πηγή: ot.gr

Economy
Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ινδία: Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο – Τουλάχιστον 25 νεκροί
Στην Γκόα 07.12.25

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο στην Ινδία - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα στην Ινδία

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
Θλιβερό 07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» – Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας
Χωρίς πρόοδο 07.12.25

Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν τα «αγκάθια» - Νέα «μαζική» επίθεση της Ρωσίας

«Μαζική συνδυασμένη επίθεση» στο Κρεμέντσουκ από τη Ρωσία - Νέα συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων τη Δευτέρα - Κοινή δήλωση από ΗΠΑ και Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ακίνητα: Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά τα περισσότερα δημοτικά τέλη – Επιχειρεί να φέρει καθαρούς κανόνες στον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 07.12.25

«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League

Με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στον ΟΦΗ, o Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 15 φέτος συνολικά και 12 στο πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι σκοράρει περισσότερο από τη μισή σχεδόν Super League!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Καιρός: Συννεφιασμένος την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης – Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια
Πρόγνωση ΕΜΥ 07.12.25

Συννεφιασμένος ο καιρός την Κυριακή με σημάδια βελτίωσης - Πότε και πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μεμονωμένες καταιγίδες - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Μαρτυρία σε fast forward
Ωμή ειλικρίνεια 07.12.25

«Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» διά χειρός Νικολά Σαρκοζί - Μαρτυρία σε fast forward

Γραμμένο σε φρενήρη ρυθμό, το «Ημερολόγιο ενός κρατουμένου» του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετατρέπει είκοσι ημέρες κράτησης σε πολιτικό καθρέφτη ωμής αυτοαφήγησης

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο
Εξαντλημένο προσωπικό 07.12.25

Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα σφάλματα που προκαλούν σωματικές ή ψυχολογικές βλάβες σε ασθενείς - Οι δικαστικές αποφάσεις για τα ιατρικά λάθη και οι αποζημιώσεις για τους παθόντες

Μιχάλης Γελασάκης
Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs
Ενεργός γήρανση 07.12.25

Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs

Oι αλλαγές στο δημογραφικό φέρνουν αύξηση των εργασιών που θεωρούνται «φιλικές προς τους ηλικιωμένους», διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΒRD. Tι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»
Μαξιμαλισμός 07.12.25

«Διαίρει και βασίλευε» – Ο Πούτιν, η Ευρώπη και το «δόγμα Τραμπ»

Διχασμός στη Δύση, αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ρωσίας, ενίσχυση στρατηγικών συμμαχιών: εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παίζει ήδη με τους δικούς του όρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα
Οι προτάσεις 07.12.25

Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα

Η ΚΕΔΕ στην διάσκεψη της Μάλτας, μεταξύ άλλων πρότεινε την θέσπιση φορολογικών, οικονομικών και μισθολογικών κινήτρων για νέους κατοίκους σε περιοχές με μείωση πληθυσμού.

Σύνταξη
Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά
Κόσμος 07.12.25

Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Κίνα – Ιαπωνία με κινεζικά μαχητικά να «λοκάρουν» παρατεταμένα ιαπωνικά

Η Ιαπωνία κατηγορεί την Κίνα πως κινέζικα μαχητικά αεροσκάφη «λόκαραν» ιαπωνικά αεροσκάφη, με την ένταση στην περιοχή να αυξάνεται μετά την άρνηση της Τακαΐτσι να ανακαλέσει σχόλιά της για την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
