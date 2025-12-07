Wall Street: Μια νέα «αγαπημένη» μετοχή της (ξανά)ανακάλυψαν οι billionaires

Δεν είναι κρυφό ότι μεγάλο μέρος των μικροεπενδυτών της Wall Street ακολουθεί τις κινήσεις των μεγάλων. Των δισεκατομμυριούχων επενδυτών, δηλαδή, που διαχειρίζονται μεγάλα hedge funds, καθώς οι αποδόσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι κάτι σαν… εγγυημένες. Και αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί να είναι δελεαστικό για τους μικροεπενδυτές να ακολουθούν κάθε κίνησή τους.

Αν και οι συστάσεις πολλών αναλυτών είναι να μην ακολουθούν οι δισεκατομμυριούχοι και τα hedge funds, καθώς συχνά επενδύουν με βραχυπρόθεσμους ορίζοντες και χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά κριτήρια για τις επιλογές τους, παρόλα αυτά, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επενδυτικές κινήσεις τους για να έχουν καλύτερη εικόνα των τάσεων της αγοράς.

Εξού και το τελευταίο διάστημα, μια μετοχή έχει αναδειχθεί στη νέα «αγαπημένη» της Wall Street.

Η Berkshire Hathaway του Warren Buffett αγόρασε πάνω από 17,8 εκατ. μετοχές, μια θέση που είναι τώρα αξίας πάνω από 5,6 δισ. δολάρια

Μια ασφαλής επιλογή στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, αρκετοί σημαντικοί δισεκατομμυριούχοι επενδυτές αγόρασαν μετοχές του μεγάλου τεχνολογικού κολοσσού και γίγαντα των αναζητήσεων Alphabet, που έχει αυξηθεί κατά 65% φέτος.

Ενδεικτικά, έχουν καταγραφεί αυτές οι κινήσεις:

Επίσης, το Duquesne Family Office του Stanley Druckenmiller ξεκίνησε μία νέα θέση στο τρίτο τρίμηνο, αγοράζοντας 102.200 μετοχές.

Ενώ η Coatue Management του Philippe Laffont επίσης ξεκίνησε νέα θέση το τρίτο τρίμηνο, αγοράζοντας κοντά 2,1 εκατομμύρια μετοχές.

Οι πιέσεις στη μετοχή

Η Alphabet είχε ένα αρκετά ταραχώδες έτος. Η εταιρεία ξεπέρασε μια μήνυση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) που επιδίωκε να την αναγκάσει να αποσύρει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome. Αν και ο ομοσπονδιακός δικαστής συμφώνησε με το DOJ ότι η Alphabet είχε χρησιμοποιήσει μονοπωλιακές πρακτικές στον ευρύτερο τομέα των αναζητήσεων και των ψηφιακών διαφημίσεων, ο δικαστής δεν την υποχρέωσε να αποσύρει το Chrome.

Επιπλέον, πολλοί επενδυτές ανησυχούσαν νωρίτερα φέτος για την ικανότητα της Google να συνεχίσει να κυριαρχεί στην αγορά αναζητήσεων με την εμφάνιση του ChatGPT της OpenAI.

Όμως, η Google έχει δείξει ισχυρή καινοτομία, με τις ανασκοπήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης να βρίσκονται στην κορυφή των περισσότερων αναζητήσεων, το νέο της AI mode, που παρέχει μια εμπειρία παρόμοια με το ChatGPT, και ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία αναζήτησης της Google.

Την ίδια ώρα, η Alphabet διαθέτει επίσης ένα συγκεκριμένο επίπεδο ασφάλειας, διότι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν εξελιχθεί όπως ελπίζουν κάποιοι, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει πολλές ισχυρές δραστηριότητες με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης μπροστά της, όπως το Google Cloud, το YouTube, το Waymo και μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση ημιαγωγών που αρχίζει να δημιουργεί κύματα στον τομέα.

