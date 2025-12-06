Δωρεάν εργαλεία AI σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων από την Google
Τα εργαλεία AI της Google διαθέσιμα χωρίς κόστος σε φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων – Εγγραφές έως τις 9/12/2025 για δωρεάν πρόσβαση στο 12μηνο πρόγραμμα Google AI Pro Plan
Η Google προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο Google AI Pro Plan για 12 μήνες σε φοιτητές και φοιτήτριες, ηλικίας 18 ετών και άνω, των ελληνικών πανεπιστημίων.
Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με τα πιο προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) της Google, συμπεριλαμβανομένης της διευρυμένης πρόσβασης στο Gemini 3 Pro για ταχύτερη βοήθεια σε εργασίες και κείμενα, της λειτουργίας Deep Research για εξατομικευμένες ερευνητικές αναφορές, του NotebookLM, ενός μοναδικού συντρόφου για την οργάνωση της σκέψης, καθώς και των εργαλείων δημιουργίας εικόνων και βίντεο Nano Banana και Veo 3.
Επιπλέον, το AI Pro Plan προσφέρει 2 TB αποθηκευτικού χώρου.
Η πρωτοβουλία στοχεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες ΑΙ των νέων και να τους προετοιμάσει για το μέλλον. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στο δωρεάν 12μηνο πρόγραμμα έως την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025.
Πηγή: ΟΤ
