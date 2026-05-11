Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Κάποια από τα αμερικανικά σχολεία και πανεπιστήμια που είδαν τα δεδομένα τους να εξαφανίζονται έπειτα από κυβερνοεπίθεση ransomware σε εκπαιδευτική πλατφόρμα έρχονται σε επαφή με τους χάκερ για να πληρώσουν λύτρα, οι οποίοι απειλούν να βγάλουν στη φόρα προσωπικές πληροφορίες.

H ομάδας χάκερ «ShinyHunters» ανέφερε στις 3 Μαΐου ότι παραβίασε το δίκτυο του Canvas, υπηρεσίας νέφους που χρησιμοποιούν περίπου 9.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα, και υπέκλεψαν 6,65 terabyte δεδομένων, όπως ονόματα και διευθύνσεις email μαθητών και φοιτητών και ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ μαθητών, δασκάλων και καθηγητών.

Μαθητικές εφημερίδες σε όλες τις ΗΠΑ ανέφεραν ότι το χακάρισμα προκάλεσε μεγάλη αναταραχή καθώς οι φοιτητές ετοιμάζονται για τις τελευταίες εργασίες και εξετάσεις του εκπαιδευτικού έτους. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την ανάθεση εργασιών, την ανάρτηση βαθμολογιών και άλλες λειτουργίες, καθώς και για την ανταλλαγή εσωτερικών μηνυμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρήματα.

Στις 5 Μαΐου, αναφέρει το Reuters, οι ShinyHunters ανάρτησαν μήνυμα που έλεγε ότι η μητρική εταιρεία του Canvas, Instructure, «δεν μπήκε καν στον κόπο» να επικοινωνήσει μαζί τους για να αποτρέψει τη διαρροή δεδομένων, παρόλο που το ύψος των λύτρων που ζητούσαν «δεν είναι και τόσο μεγάλο όσο φαντάζεστε».

Στη συνέχεια οι χάκερ παρέθεσαν μια λίστα με περίπου 1.400 σχολικές περιφέρειες και μεμονωμένα σχολεία, τα οποία προσκάλεσαν σε διαπραγμάτευση για να μην αναρτηθούν τα δεδομένα στον σκοτεινό ιστό.

Τα μηνύματα διαγράφηκαν στις 7 Μαΐου, οπότε αντικαταστάθηκε με των ShinyHunter ότι «δεν σχολιάζουν και δεν έχουν περαιτέρω σχόλια για αυτό το διεθνές επεισόδιο». Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι κάποια θύματα πλήρωσαν λύτρα ή βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγή σύμφωνα με την οποία ορισμένα ιδρύματα επικοινώνησαν με τους δράστες.

Η υπόθεση ξεκίνησε την 1 Μαΐου, όταν η Instruction ανέφερε σε σελίδα υποστήριξης ότι ερευνούσε συμβάν κυβερνοασφάλειας που αφορούσε προσωπικά δεδομένα.

Στις 6 Μαΐου, η εταιρεία ανέφερε ότι το πρόβλημα είχε επιλυθεί, όμως την επομένη χιλιάδες σχολεία και μαθητές είδαν ένα μήνυμα των χάκερ όταν συνδέθηκαν με το Canvas, το οποίο στη συνέχεια τέθηκε εκτός λειτουργίας από την Instructure.

Εκπρόσωπος της πλατφόρμας ανέφερε αργότερα ότι οι χάκερ αξιοποίησαν τη λειτουργία που επιτρέπει σε μη συνδρομητές του Canvas να δοκιμάζουν κάποια χαρακτηριστικά τους.

Οι επιθέσεις ransomware δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Τον Απρίλιο του 2021, κυβερνοεπίθεση λυτρισμικού επηρέασε 270.000 μαθητές στη Φλόριντα, ενώ το 2020 ανάλογες επιθέσεις καταγράφηκαν σε 1.6900 σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια.