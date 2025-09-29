Το κύμα κυβερνοεπιθέσεων που ανησυχεί τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση της Βρετανίας συνεχίστηκαν με χτύπημα σε νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς του Λονδίνου.

Η σπείρα χάκερ «Radiant» απαιτεί λύτρα για να μην αναρτήσει στο Διαδίκτυο τα δεδομένα περισσότερων από 8.000 παιδιών στα νηπιαγωγεία της εταιρείας Kido International.

Η ομάδα ήδη δημοσιοποίησε στον Σκοτεινό Ιστό τα ονόματα, τις φωτογραφίες, τις διευθύνσεις και τα στοχιεία επαφής 10 παιδιών. «Το επόμενο βήμα θα είναι να δημοσιοποιήσουμε 30 ακόμα προφίλ για κάθε παιδί και 100 εργαζομένους» προειδοποίησαν στην ανάρτησή τους.

Η Kido International δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Reuters και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε πως δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. «Οι έρευνες παραμένουν στα αρχικά στάδια και εξετάζονται από τη Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος» είπε σε ανακοίνωσή της.

Χρησιμοποιώντας υπηρεσία κρυπτογραφημένων επικοινωνιών το Reuters επικοινώνησε με τους χάκερ, οι οποίοι δήλωσαν ότι πέρασαν εβδομάδες χτενίζοντας τα αρχεία της εταιρείας. Υποστήριξαν ότι είναι Ρώσοι αλλά δεν έδωσαν αποδείξεις.

Το χτύπημα ήταν μια επίθεση ransomware, στην οποία οι δράστες κρυπτογραφούν τα δεδομένα του στόχου και ζητούν λύτρα για να τα ξεκλειδώσουν και να μην τα βγάλουν στη φόρα. Οι χάκερ αρνήθηκαν να πουν τι ποσό ζητούν από την Kido.

«Οι κυβερνοεγκληματίες βάζουν στο στόχαστρο οποιονδήποτε από τον οποίο νομίζουν ότι μπορούν να βγάλουν χρήματα και οι επιθέσεις εναντίον όσων φροντίζουν παιδιά είναι ιδιαίτερα σκανδαλώδεις» δήλωσε ο Τζόναθαν Έλινσον του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, το οποίο υπάγεται στην υπηρεσία πληροφοριών GCHQ.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών επιθέσεων ransomware τους τελευταίους μήνες.

To Σάββατο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εγγυηθεί έκτακτο δάνειο 2 δισ. δολαρίων για την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover μετά την κυβερνοεπίθεση του Αυγούστου που προκάλεσε διακοπή της παραγωγής, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ως τον Οκτώβριο.

Την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο στο πλαίσιο της έρευνας για την κυβερνοεπίθεση ransomware στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία διαχειρίζεται τα συστήματα αυτόματου check-in στο Χίθροου και πολλά ακόμα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η επίθεση έφερε πολυήμερο χάος στις ευρωπαϊκές πτήσεις.

Τον Απρίλιο, η ομάδα χάκερ Scattered Spider κατονομάστηκε ως δράστης της κυβερνοεπίθεσης που παρέλυσε τη βρετανική αλυσίδα καταστημάτων Marks & Spencer, με αποτέλεσμα να σταματήσουν για μήνες οι online παραγγελίες.

Η εταιρεία εκτίμησε ότι η επίθεση της κόστισε περίπου 405 εκατομμύρια δολάρια.