Κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων τον Απρίλιο 2026
Τεχνολογία 17 Μαΐου 2026, 05:30

Κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων τον Απρίλιο 2026

Οι κυβερνοεπιθέσεις εντείνονται, με το ransomware και το GenAI να πιέζουν τις επιχειρήσεις – 1 στις 28 εταιρικές AI προτροπές ενέχει κίνδυνο διαρροής δεδομένων

Οι οργανισμοί παγκοσμίως δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.201 κυβερνοεπιθέσεις ανά εβδομάδα, καταγράφοντας αύξηση 10% σε μηνιαία βάση και 8% σε ετήσια βάση (YoY), σύμφωνα με τις Παγκόσμιες Αναλύσεις Κυβερνοαπειλών για τον Απρίλιο 2026 που δημοσίευσε η Check Point Research, το τμήμα απειλών και ανάλυσης δεδομένων της Check Point Software.

Μετά τη σύντομη επιβράδυνση που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο, τα στοιχεία του Απριλίου επιβεβαιώνουν ότι η παγκόσμια κυβερνοδραστηριότητα όχι μόνο δεν σταθεροποιήθηκε, αλλά επιταχύνθηκε εκ νέου. Η αύξηση αυτή υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνοεγκληματίες συνεχίζουν να αναπροσαρμόζουν τις καμπάνιες τους, αξιοποιώντας την αυτοματοποίηση, το διευρυμένο ψηφιακό αποτύπωμα και τις αυξημένες επιφάνειες επίθεσης που συνδέονται με το cloud και τη χρήση GenAI.

«Τα στοιχεία του Απριλίου δείχνουν ότι η επιβράδυνση του Μαρτίου ήταν προσωρινή», δήλωσε ο Μιχάλης Μπόζος, Country Manager, Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας και Ρουμανίας της Check Point Research. «Οι επιτιθέμενοι παραμένουν ιδιαίτερα ενεργοί και ευέλικτοι, αλλάζουν στόχους και χρονισμό αντί να υποχωρούν. Καθώς το ransomware κλιμακώνεται και το GenAI ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην καθημερινή εργασία, οι οργανισμοί πρέπει να θεωρούν τον κυβερνοκίνδυνο διαρκή και να επικεντρώνονται στην πρόληψη, τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια με τη βοήθεια AI, ώστε να αποτρέπουν τις απειλές πριν προκαλέσουν αντίκτυπο».

Εκπαίδευση, Δημόσιος Τομέας και Τηλεπικοινωνίες οι βασικοί στόχοι

Τον Απρίλιο, ο κλάδος της Εκπαίδευσης παρέμεινε ο πιο στοχευμένος παγκοσμίως, με 4.946 επιθέσεις ανά εβδομάδα ανά οργανισμό, καταγράφοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Ακολούθησαν οι κυβερνητικοί οργανισμοί με 2.797 επιθέσεις εβδομαδιαίως, παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα (-1% YoY), ενώ ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών κατέλαβε την τρίτη θέση με 2.728 επιθέσεις την εβδομάδα και αύξηση 3% YoY.

Παράλληλα, κλάδοι με έντονο εποχικό χαρακτήρα, όπως ο Τουρισμός, τα Ξενοδοχεία και η Αναψυχή, κατέγραψαν αυξημένη δραστηριότητα, καθώς οι οργανισμοί ενισχύουν τη λειτουργία τους ενόψει της θερινής περιόδου, διευρύνοντας το ψηφιακό τους αποτύπωμα μέσω περισσότερων συναλλαγών, συνεργασιών με τρίτους και ταχύτερων επιχειρησιακών ρυθμών.

Κυβερνοεπιθέσεις: Σταθερή πίεση από κυβερνοεπιθέσεις και στην Ελλάδα

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Λατινική Αμερική παραμένει η πλέον στοχευμένη περιοχή παγκοσμίως, με 3.364 επιθέσεις ανά εβδομάδα ανά οργανισμό και αύξηση 20% YoY. Ακολούθησε η περιοχή APAC με 3.213 επιθέσεις (+4% YoY), ενώ η Αφρική κατέγραψε 2.940 επιθέσεις, παρά μείωση 9% YoY.

Η Ευρώπη κατέγραψε κατά μέσο όρο 1.848 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό (+9% YoY), ενώ η Βόρεια Αμερική 1.499 επιθέσεις (+0,4% YoY).

Στην Ελλάδα, οι οργανισμοί δέχθηκαν κατά μέσο όρο 1.591 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η χώρα ακολουθεί τη γενική ευρωπαϊκή και παγκόσμια ανοδική τάση στις κυβερνοαπειλές και υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των στρατηγικών πρόληψης και άμυνας.

Το GenAI αυξάνει τον κίνδυνο διαρροής δεδομένων

Παρά τις διακυμάνσεις στον όγκο των επιθέσεων, ο κίνδυνος που σχετίζεται με το GenAI σε κυβερνοεπιθέσεις παρέμεινε υψηλός και τον Απρίλιο. Σύμφωνα με την Check Point Research, 1 στις 28 εταιρικές προτροπές (prompts) σε εργαλεία GenAI ενέχει υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων, επηρεάζοντας το 90% των οργανισμών που τα χρησιμοποιούν συστηματικά.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κατά μέσο όρο 10 διαφορετικά εργαλεία GenAI, με τον μέσο χρήστη να δημιουργεί 77 prompts τον μήνα, αναδεικνύοντας ότι το GenAI ενσωματώνεται στις καθημερινές εργασίες ταχύτερα από ό,τι μπορούν να προσαρμοστούν οι μηχανισμοί ασφάλειας και διακυβέρνησης.

Άνοδος του ransomware εντείνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας

Το ransomware παρέμεινε μία από τις πιο καταστροφικές απειλές τον Απρίλιο, με 707 δημόσια αναφερόμενες επιθέσεις, καταγράφοντας αύξηση 5% σε μηνιαία βάση και 12% σε ετήσια βάση. Ο κλάδος των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ήταν και πάλι ο πιο στοχευμένος, συγκεντρώνοντας 33,8% των περιστατικών, ενώ ακολούθησαν οι Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες (14,4%) και η Βιομηχανική Παραγωγή (9,9%), όπου η διακοπή λειτουργίας και η έκθεση δεδομένων μεταφράζονται άμεσα σε οικονομικές απώλειες.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Βόρεια Αμερική συγκέντρωσε το 46% των επιθέσεων ransomware, ακολούθησε η Ευρώπη (27%) και η APAC (17%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στόχευση αγορών υψηλής αξίας. Παράλληλα, η δραστηριότητα παραμένει έντονα συγκεντρωμένη σε λίγες ομάδες, την ώρα που το οικοσύστημα του ransomware συνεχίζει να επεκτείνεται, διατηρώντας σταθερή πίεση σε όλους τους κλάδους.

Κυβερνοεπιθέσεις: Το ransomware παραμένει συγκεντρωμένο

Η δραστηριότητα ransomware τον Απρίλιο καθοδηγήθηκε από περιορισμένο αριθμό ιδιαίτερα δραστήριων ομάδων. Η Qilin ευθύνεται για το 15% των δημοσιευμένων επιθέσεων, ακολουθούμενη από τις The Gentlemen (10%) και DragonForce (9%). Συνολικά, οι τρεις αυτές ομάδες αντιστοιχούν στο 34% των περιστατικών.

Την ίδια στιγμή, το οικοσύστημα του ransomware συνεχίζει να διευρύνεται, καθώς 56 διαφορετικές ομάδες πραγματοποίησαν επιθέσεις παγκοσμίως μέσα στον μήνα. Ο συνδυασμός ισχυρών «πρωταγωνιστών» και αυξανόμενων μικρότερων παικτών αναδεικνύει ένα ανθεκτικό και διαρκώς εξελισσόμενο μοντέλο ransomware as a service, που διατηρεί σταθερή πίεση σε όλους τους κλάδους.

Πηγή: ot.gr

Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 17.05.26

Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Περίπου 3.500 χιλιάδες αστυνομικοί στη Βολιβία συγκρούστηκαν με διαδηλωτές για να ανοίξουν τα μπλόκα των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ
Κόσμος 17.05.26

Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ

Με την έκδοση του Σάαμπ στις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται μια ολική πολιτικής ανατροπής στη Βενεζουέλα, με ακόμα περισσότερους συμμάχους του Νικολάς Μαδούρο να κινδυνεύουν να εκδοθούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του
Υποκρισία 17.05.26

ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του

Η ICE κατηγόρησε μια γυναίκα πως άφησε το παιδί της στα χέρια ενός βίαιου θείου, όμως οι ίδιοι την απέλασαν χωρίς να της επιτρέψουν να πάρει το παιδί μαζί της. Κακοποιήθηκαν περισσότερα παιδιά

Σύνταξη
Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα
1948 17.05.26

Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα

Η Νάνσι Σινάτρα εξήγησε πως ο πατέρας της Φρανκ, μετέφερε λαθραία 1 εκατ. δολάρια για να πληρωθούν όπλα και να σταλούν στο Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη Νάκμπα.

Σύνταξη
Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 17.05.26

Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές. Ο δήμος δεν είχε γνώση. Για «προγραμματισμένο πείραμα» κάνει λόγο η κρατική εταιρεία Tomer.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Σύνταξη
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Ελλάδα 16.05.26

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Σύνταξη
Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο
Οικονομία 16.05.26

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
