Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
14.05.2026 | 11:14
Οι Νεάντερταλ ήταν οι πρώτοι οδοντίατροι, αποκαλύπτει δόντι 59.000 ετών
Επιστήμες 14 Μαΐου 2026, 11:59

Τα ευρήματα μαρτυρούν ότι οι Νεάντερταλ διέθεταν προηγμένες γνωστικές ικανότητες αλλά και εντυπωσιακή επιδεξιότητα, λένε οι ερευνητές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Εγκεφαλικό: Νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε «άγνωστες» πιθανές αιτίες

Εγκεφαλικό: Νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε «άγνωστες» πιθανές αιτίες

Ένα άτομο Νεάντερταλ που έζησε πριν από 59.000 χρόνια στη Σιβηρία φαίνεται πως απαλλάχθηκε από τον φρικτό πονόδοντο χάρη σε ένα είδος απονεύρωσης με ένα μικρό πέτρινο εργαλείο αντί για τροχό, η αρχαιότερη οδοντιατρική επέμβαση που γνωρίζουμε ως σήμερα.

Ο μολυσμένος γομφίος της κάτω γνάθου βρέθηκε στο σπήλαιο Τσαγκρισκάγια της Ρωσίας, στις πρόποδες της οροσειράς Αλτάι, στην οποία οι Νεάντερταλ κατασκήνωναν για να κυνηγήσουν βίσωνες και άλογα.

Το δόντι φέρει στο κέντρο μια βαθιά τρύπα που καταλαμβάνει σχεδόν όλη τη μασητική επιφάνεια και φτάνει μέχρι την περιοχή του πολφού, εκεί που κατέληγαν τα νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία.

Τα μικροσκοπικά αυλάκια στην εσωτερική επιφάνεια μαρτυρούν ότι η οπή δημιουργήθηκε εσκεμμένα. Άλλα σημεία φυσικής φθοράς υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο άτομο -ενήλικας αγνώστου φύλου- έζησε για αρκετά χρόνια μετά την οδοντιατρική επέμβαση.

Μέχρι σήμερα, οι αρχαιότερες ενδείξεις οδοντιατρικής παρέμβασης προέρχονταν από ένα δόντι Homo sapiens που βρέθηκε στην Ιταλία και χρονολογείται στα 14.000 χρόνια.

Τα νέα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι Νεάντερτσαλ ήταν ικανοί για λεπτές και περίπλοκες παρεμβάσεις χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, δήλωσε η Κσένια Κολόμποβα του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο PLoS ONE.

«Eίναι σημαντικό επειδή αποδεικνύει ότι διέθεταν εξελιγμένες γνωστικές ικανότητες, όπως ο σχεδιασμός, οι λεπτές δεξιότητες και σκόπιμη ιατρική στρατηγική, κάτι που αμφισβητεί την ξεπερασμένη άποψη ότι μια τόσο σύνθετη συμπεριφορά ήταν αποκλειστικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων ανθρώπων» είπε.

Οι ερευνητές αναδημιούργησαν τα εργαλεία που βρέθηκαν στη σπηλιά χρησιμοποιώντας το τοπικό πέτρωμα (Zubova et al., 2026/PLOS One)

Οι Νεάντερταλ έπρεπε να αναγνωρίσουν την πηγή του πόνου, να αντιληφθούν ότι η αφαίρεση του μολυσμένου ιστού θα έφερνε ανακούφιση, να κατασκευάσουν το κατάλληλο λίθινο εργαλείο και να το χειριστούν με κινήσεις ακριβείας, εξήγησε η Κολόμποβα.

Η επέμβαση πρέπει να ήταν επώδυνη, όμως ο ασθενής φαίνεται ότι κατανοούσε ότι έπρεπε να τον υπομείνει για να βρει ανακούφιση.

«Έχω την εντύπωση ότι αποτελεί ένδειξη εκπληκτικής δύναμης της θέλησης» σχολίασε η Λίντια Ζοτκίνα του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Γνωρίζετε πολλούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επέμβαση χωρίς αναισθησία ή ειδικό εξοπλισμό; Ή που θα μπορούσαν να την αντέξουν οι ίδιοι; Κάθε φορά που το σκέφτομαι, νιώθω θαυμασμό» είπε.

Στο σπήλαιο Τσαγκρισκάγια βρέθηκαν επίσης μικρά λίθινα εργαλεία από τοπικό πέτρωμα, τα οποία έδειχναν κατάλληλα για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Η Ζοτκίνα κατασκεύασε ένα όμοιο εργαλείο από το ίδιο πέτρωμα και το χρησιμοποίησε για να ανοίξει τρύπες σε τρία δόντια σύγχρονων ανθρώπων, ένα πείραμα που αναπαρήγαγε τα ευρήματα.

Οι Νεάντερταλ εμφανίστηκαν πριν από 400 με 600 χιλιάδες χρόνια και ήταν το πρώτο είδος ανθρώπου που έζησε στην Ευρώπη. Πιο κοντοί αλλά πιο μυώδεις από τους Homo sapiens, οι Homo neanderthalensis ήταν προσαρμοσμένοι στο ψύχος της πιο πρόσφατης Εποχής των Παγετώνων.

Εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς πριν από περίπου 40.000 χρόνια, όταν είχαν αρχίσει να καταφθάνουν στην Ευρώπη οι Homo sapiens της Αφρικής.

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Εγκεφαλικό: Νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε «άγνωστες» πιθανές αιτίες

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

«Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» - Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα.

«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;»

«Ενα κομμάτι των εφήβων και των νέων, αισθάνεται αυτό που λέει το τραγούδι: "παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς". Οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Νικολαΐδης και Χρίστος Λιάπης, μιλούν στο in για τη δυσφορία που νιώθουν οι έφηβοι, τον οδοστρωτήρα των Πανελλαδικών και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που βιώνουν

Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στο κατεστραμμένο δρόμο στην Καλλιτεχνούπολη.

MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»

Μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο καμπής που βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλοίωση της ταυτότητας των Κυκλάδων, έρχεται στο MEGA Stories.

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Παραμένει σε καραντίνα το κρουαζιερόπλοιο «Ambition» - «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης

Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν

Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Το Μουντιάλ πλησιάζει, ο Μέσι… ετοιμάζεται: Χατ τρικ και ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λιονέλ Μέσι στο MLS, πρωταγωνιστώντας στο 5-3 της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι με τρία γκολ και μία ασίστ και δείχνοντας... έτοιμος για Μουντιάλ.

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών

«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

