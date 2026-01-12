science
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12 Ιανουαρίου 2026 | 17:47

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Vita.gr
Ανθρώπινα απολιθώματα που βρέθηκαν σε σπηλιά στο Μαρόκο και χρονολογήθηκαν στα 773.000 χρόνια αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για μια ελάχιστα γνωστή περίοδο της ανθρώπινης εξέλιξης, όταν η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens διαχωρίστηκε από τους Νεάντερταλ και τους μυστηριώδεις Ντενίσοβαν, έναν άλλο προϊστορικό ξάδελφό μας.

Τα απολιθώματα –οι κάτω σιαγόνες δύο ενηλίκων και ενός παιδιού, δόντια, σπόνδυλοι και ένα μηριαίο οστό- βρέθηκαν στην «Σπηλιά των Ανθρωπιδών» λίγο έξω από την Καζαμπλάνκα. Τα οστά παρουσιάζουν έναν συνδυασμό «πρωτόγονων» και «εξελιγμένων» χαρακτηριστικών, αναφέρουν οι παλαιοντολόγοι που τα ανακάλυψαν.

Όπως γράφουν οι ερευνητές στο Nature, το πιθανότερο είναι ότι τα απολιθώματα ανήκουν σε μια εξελιγμένη μορφή του προγόνου μας Homo erectus, ο οποίος εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια και αργότερα εξαπλώθηκε στην Ευρασία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα οστά ίσως προέρχονται από έναν πληθυσμό  που χρονολογείται λίγο πριν διακλαδιστεί η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή για να δώσει τους Homo sapiens στην Αφρική και τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν στην Ευρασία.

Με άλλα λόγια, τα απολιθώματα μπορούν να ανήκουν στον τελευταίο κοινό πρόγονο των τριών ειδών, αν και οι ερευνητές παραμένουν επιφυλακτικοί.

«Θα δίσταζα να βάλω την ετικέτα του ‘τελευταίου κοινού προγόνου’, είναι όμως πιθανό ότι βρίσκονταν κοντά στους πληθυσμούς από τους οποίους προέκυψαν οι αφρικανικές [Homo sapiens] και ευρασιατικές [Νεάντερταλ και Ντενίσοβαν] εξελικτικές γραμμές» δήλωσε στο Reuters ο Ζαν-Ζακ Ιμπλέν του Ινστιτούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας «Μαξ Πλανκ» στη Γερμανία, επικεφαλής της μελέτης.

Τα αρχαιότερα απολιθώματα Homo sapiens προέρχονται από το Μαρόκο. Η νέα μελέτη ενισχύει τη θεωρία ότι ο σύγχρονος άνθρωπος εμφανίστηκε στην Αφρική ( Jean-Jacques Hublin )

Τα αρχαιότερα απολιθώματα Homo sapiens προέρχονται από το Μαρόκο. Η νέα μελέτη ενισχύει τη θεωρία ότι ο σύγχρονος άνθρωπος εμφανίστηκε στην Αφρική (Jean-Jacques Hublin )

Τρεις εξελικτικά παρακλάδια

Προηγούμενες γενετικές μελέτες υπεδείκνυαν ότι ο τελευταίος κοινός πρόγονος των σύγχρονων ανθρώπων και των Νεάντερταλ έζησε πριν από 765 έως 550 χιλιάδες χρόνια.

Στην Αφρική, ο προγονικός αυτός πληθυσμός έδωσε τους Homo sapiens, των οποίων  τα αρχαιότερα απολιθώματα προέρχονται από το Μαρόκο και χρονολογούνται στα 315.000 χρόνια, σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη του Ζαν-Ζακ Ιμπλέν.

Στην Ευρασία, ο προγονικός πληθυσμός χωρίστηκε ξανά στους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν, δύο είδη που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς πριν από περίπου 40.000 χρόνια.

Ελάχιστα απολιθώματα έχουν βρεθεί από τη σημαντική αυτή περίοδο. Μια εξαίρεση είναι τα απολιθώματα του είδους Homo antecessor που βρέθηκαν στην Ισπανία και χρονολογούνται στα 950 με 770 χιλιάδες χρόνια πριν.

Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο H.antecessor μπορεί να ήταν ο τελευταίος κοινός πρόγονος, όμως το γεγονός ότι το είδος ανακαλύφθηκε στην Ισπανία έρχεται σε αντίθεση με την κρατούσα άποψη ότι o σύγχρονος άνθρωπος κατάγεται από την Αφρική.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, τα απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με τον Homo antecessor, πιθανές ενδείξεις ανταλλαγής γενετικού υλικού μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ.

Περισσότερα στοιχεία δεν αποκλείεται να έρθουν από μελλοντικές ανασκαφές στις ακτές της Καζαμπλάνκα, μια περιοχή όπου οι γεωλογικές αποθέσεις πηγαίνουν πίσω μέχρι τα 1,3 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Οι ερευνητές που υπογράφουν τη μελέτη έχουν ήδη εντοπίσει νέα ανθρώπινα απολιθώματα που περιμένουν τώρα να εξεταστούν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Wall Street
Wall Street: Πτωτικά δια χειρός Τραμπ

Wall Street: Πτωτικά δια χειρός Τραμπ

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12.01.26

Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη 12.01.26

Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
«Re» 12.01.26

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»
Προκλήσεις και ευκαιρίες 12.01.26

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Η στρατιωτική κατάληψή της από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»
Δηλώσεις Κουμπίλιους 12.01.26

«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Go Fun 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

