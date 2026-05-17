Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα

Όπως περιέγραψε η Νάνσι Σινάτρα, ο πατέρας της, ο τραγουδιστής και ηθοποιός Φρανκ Σινάτρα, βοήθησε να μεταφερθούν λαθραία 1 εκατ. δολάρια κάτω από την μύτη των αρχών, ώστε να πληρωθούν τα όπλα και να μεταφερθούν στην Παλαιστίνη, όπου δόθηκαν σε πολιτοφυλακές και παραστρατιωτικές ομάδες που συνεργάζονταν με τους Βρετανούς.

Τα όπλα χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα, την Καταστροφή, όπου η πλειοψηφία των Παλαιστίνιων Αράβων εκτοπίστηκε μόνιμα και τα χωριά τους καταστράφηκαν.

Η Νάνσι Σινάτρα αρχικά μίλησε σε σχέση με τις δικές της γνώσεις και στην συνέχεια δανείστηκε τις πληροφορίες από πηγές. Ο Φρανκ Σινάντρα ήταν γνωστό και επιβεβαιώθηκε και επίσημα πως διατηρούσε στενές σχέσεις με την ιταλική και την εβραϊκή μαφία των ΗΠΑ.

In March 1948, Frank Sinatra helped Teddy Kollek, a Haganah representative (and future Jerusalem mayor), smuggle an estimated $1 million in cash to a New York pier to pay for arms destined for the nascent State of Israel. Sinatra acted as a courier to bypass FBI surveillance,… https://t.co/pcj116t3HO — Nancy Sinatra (@NancySinatra) May 15, 2026

Τι έγραψε η Νάνσι Σινάτρα για τον πατέρα της Φρανκ

Η Σινάτρα περιέγραψε το πως ο πατέρας της βοήθησε τον Τέντι Κόλεκ να παρακάμψει την παρακολούθηση του FBI και να μεταφέρει ένα μεγάλο ποσό για την εποχή, για να πληρωθούν και να μεταφερθούν όπλα στην Παλαιστίνη την εποχή που η Britidh Mandate, η Βρετανική Διοίκηση αποχωρούσε από την Παλαιστίνη αφήνοντας το διοικητικό κενό για να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ.

Το 80% των κατοίκων της περιοχής που εκτοπίστηκε, ήταν Παλαιστίνιοι Άραβες και 500 χωριά ερημώθηκαν ή καταστράφηκαν. Επίσημα η Νάκμπα ξεκίνησε ήδη από το 1947 και συνεχίστηκε ως το 1949. Tα όπλα στάλθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ το 1948.

«Τον Μάρτιο του 1948, ο Φρανκ Σινάτρα βοήθησε τον Τέντι Κόλεκ, εκπρόσωπο της Χαγκανά (και μελλοντικό δήμαρχο της Ιερουσαλήμ), να μεταφέρει λαθραία περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά σε μια αποβάθρα της Νέας Υόρκης, προκειμένου να πληρωθούν όπλα που προορίζονταν για το νεοσύστατο Κράτος του Ισραήλ» όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Ο Σινάτρα» συνέχισε, «ανέλαβε τον ρόλο του μεταφορέα για να παρακάμψει την παρακολούθηση του FBI, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματα θα παραδοθούν στον καπετάνιο ενός πλοίου για μυστικές επιχειρήσεις».

More of the story… ( I am copying this from other sources because it’s important and they tell it better than I can.) “Kollek needed to pay an Irish captain on a New York-docked ship loaded with munitions destined for Israel, but was under strict FBI surveillance. This… — Nancy Sinatra (@NancySinatra) May 15, 2026

Ο Σινάτρα και ο Κόλεκ, συμφώνησαν στο μαγαζί που τραγουδούσε ο Φρανκ

Όπως μεταφέρει η Νάνσι Σινάτρα «ο Κόλεκ έπρεπε να πληρώσει έναν Ιρλανδό καπετάνιο σε ένα πλοίο αγκυροβολημένο στη Νέα Υόρκη, φορτωμένο με πυρομαχικά που προορίζονταν για το Ισραήλ, αλλά βρισκόταν υπό αυστηρή παρακολούθηση από το FBI».

«Αυτό το περιστατικό, το οποίο συχνά διηγούνταν ο Κόλεκ, ανέδειξε τη βαθιά και μακροχρόνια δέσμευση του Σινάτρα να υποστηρίζει το Ισραήλ στα πρώτα του βήματα, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε εκθέσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Ισραήλ και της εφημερίδας Times of Israel» συνέχισε.

Περιγράφοντας τον αντιπερισπασμό, γράφει ότι «ενώ ο Σινάτρα μιλούσε με τον Κόλεκ (στο Copa όπου ο μπαμπάς έδινε παράσταση), ο Κόλεκ μίλησε στον Σινάτρα για τα σχέδιά του και ο μπαμπάς συμφώνησε να βοηθήσει. Ο Κόλεκ βγήκε από την μπροστινή πόρτα, τραβώντας την προσοχή του FBI, ενώ ο Σινάτρα βγήκε από την πίσω πόρτα με περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε μια χάρτινη σακούλα».

Περιγράφοντας την συνέχεια η κόρη του διάσημου καλλιτέχνη έγραψε ότι «συνάντησε τον καπετάνιο στο πλοίο και του παρέδωσε τα χρήματα για να εξασφαλίσει ότι το πλοίο θα μπορούσε να σαλπάρει. Αυτή ήταν μια μυστική επιχείρηση και χρειάστηκε θάρρος εκ μέρους του μπαμπά. Αλλά η υποστήριξη του νεοσύστατου Κράτους του Ισραήλ ήταν ένας σκοπός που ο Σινάτρα υποστήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του».

«Ο Τέντι και ο Φρανκ διατήρησαν μια σχέση, με τον Σινάτρα να επισκέπτεται αργότερα το Ισραήλ για εκδηλώσεις όπως τα εγκαίνια του Διεθνούς Κέντρου Νεολαίας Φρανκ Σινάτρα στη Ναζαρέτ το 1964» σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η Νάνσι Σινάτρα.

Ποιος ήταν ο Τέντι Κόλεκ

Ο Τέντι Κόλεκ ήταν άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών και σύνδεσμος των πολιτοφυλακών με την Mi5 ως μέλος της Jewish Agency, που μετέπειτα βοήθησε στην σχέση ανάμεσα στην Μοσάντ και την CIA.

Ο ίδιος ήταν μέλος της οργάνωσης Χαγκανά και ο εκπρόσωπός της στην Ουάσινγκτον κατά τα έτη 1947 – 1948. Η ιστορία με τον Σινάτρα θεωρείται πολλαπλώς επιβεβαιωμένη παρότι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή.

Έγινε γνωστό πως ο Κόλεκ έδινε πληροφορίες στην βρετανικές αρχές για άλλες εβραϊκές εξτρεμιστικές οργανώσεις. κυρίως της ομάδας Ιργκούν. Η Χαγκανά (η λέξη σημαίνει «Άμυνα») αργότερα διαλύθηκε και μετασχηματίστηκε στον ισραηλινό στρατό – IDF.

Επί των Ημερών του ως δήμαρχος της Ιερουσαλήμ η Ανατολική Ιερουσαλήμ προσαρτήθηκε κατά τον Πόλεμο των Επτά Ημερών. Ο ίδιος δεν δέχονταν την εκ νέου διαίρεση της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις επίσημες βιογραφίες του.

Η Jewish Agency είναι μια σιωνιστική οργάνωση που μέχρι σήμερα διευκολύνει τον εποικισμό εβραίων από άλλες χώρες στο σημερινό Ισραήλ και ανεπίσημα κάποιοι καταλήγουν στην κατεχόμενη Παλαιστίνη. Ιδρύθηκε το 1929 ως το εκτελεστικό όργανο του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Οργανισμού.