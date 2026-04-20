«Αυτό είναι ιεροσυλία»: Έξαλλη η Νάνσι Σινάτρα με ανάρτηση του Τραμπ με το My Way

Η αντίδραση της Νάνσι Σινάτρα δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας: ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως υπονοεί, καλό θα ήταν να ακούσει καλύτερα τους στίχους ενός από τα αγαπημένα του τραγούδια — και να κινηθεί αναλόγως.

«Ιεροσυλία» για τη χρήση του «My Way»

Η κόρη του θρυλικού Φρανκ Σινάτρα, που εδώ και χρόνια ασκεί ανοιχτά κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την πρόσφατη «τιμή» που απέδωσε στον πατέρα της. Λίγο πριν φύγει από το ιδιωτικό του γήπεδο γκολφ στην Ουάσινγκτον το Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, ο πρώην επιχειρηματίας ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ένα βίντεο με τον «Ol’ Blue Eyes» να ερμηνεύει ένα από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια, το My Way.



Ένας από τους περίπου 330.000 ακολούθους της στο X τής επισήμανε την ανάρτηση και εκείνη αντέδρασε την επόμενη ημέρα χωρίς περιστροφές: «Αυτό είναι ιεροσυλία».

This is a sacrilege. https://t.co/cPWoXiu0V6 — Nancy Sinatra (@NancySinatra) April 19, 2026

Η προέλευση του τραγουδιού και τα δικαιώματα

Ωστόσο, η προσπάθεια της Νάνσι Σινάτρα να κρατήσει την κληρονομιά του πατέρα της μακριά από τον Τραμπ σκοντάφτει σε δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, το «My Way» δεν ήταν αρχικά τραγούδι του Σινάτρα. Η βάση του δημιουργήθηκε το 1967, όταν ο Ζακ Ρεβώ κυκλοφόρησε το «Comme d’habitude» («όπως συνήθως»), σε σύνθεση δική του και του Κλοντ Φρανσουά, με στίχους των Φρανσουά και Ζιλ Τιμπό.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Πολ Άνκα διασκεύασε το τραγούδι στα αγγλικά. Υπήρξε μάλιστα και μια σύντομη παρέμβαση από τον Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος είχε δουλέψει πάνω σε δική του αγγλική εκδοχή, πριν τελικά το κομμάτι κυκλοφορήσει με τη φωνή του Σινάτρα και γνωρίσει άμεση επιτυχία.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Νάνσι τόνισε πως οι μόνοι που μπορούν να παρέμβουν είναι οι εκδότες των δικαιωμάτων — συγκεκριμένα οι εταιρείες Because Music και Primary Wave Music Publishing, που κατέχουν τα βασικά δικαιώματα του τραγουδιού.

Άλλο οι συγκεντρώσεις, άλλο τα social media

Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιείται η μουσική. Υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στη χρήση ενός τραγουδιού σε πολιτικές συγκεντρώσεις ή διαφημιστικές καμπάνιες —όπου απαιτείται άδεια— και στην απλή κοινοποίηση ενός βίντεο στα social media, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση.

Η στάση της Νάνσι και τι πίστευε ο Φρανκ Σινάτρα

Παρά τα νομικά όρια, η Νάνσι Σινάτρα φρόντισε να ξεκαθαρίσει τη δική της θέση, αλλά και το πώς πιστεύει ότι θα στεκόταν ο πατέρας της απέναντι στον Τραμπ, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του το 1998.

Χαρακτηριστική ήταν ανάρτηση χρήστη που εκείνη αναδημοσίευσε, σύμφωνα με την οποία «[η Νάνσι Σινάτρα] θα επιβεβαιώσει ξανά ότι ο πατέρας της απεχθανόταν τον Ντόναλντ Τραμπ».

@NancySinatra will confirm again that her father loathed Donald Trump. — Mary Nethery (@mary_nethery) April 19, 2026



Σε άλλη ανάρτηση που κοινοποίησε, το μήνυμα ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρο: «Ο Τραμπ μπορεί να αγαπά τον Σινάτρα, αλλά ο Σινάτρα δεν αγαπούσε τον Τραμπ».

Trump may love Sinatra, but Sinatra did not love Trump. — Robin Messing (@RobinSMessing) April 19, 2026

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly