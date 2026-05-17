Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα Σάββατο 17 Μαΐου και αρκετά όμορφα και ξεχωριστά ονόματα έχουν την τιμητική τους σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *

Ιουνία, Γιουνία

Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

Αν έχετε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες με τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα:

Τους Αγίους Ανδρόνικο και Ιουνία τους Αποστόλους

Τον Άγιο Σολόχωνα τον Μάρτυρα

Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία

Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία ανήκουν στους Εβδομήκοντα Αποστόλους και αναφέρονται ακόμη και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Θεωρούνται από τις σημαντικές μορφές των πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού, καθώς συνέβαλαν στη διάδοση της πίστης σε δύσκολες εποχές.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Ιουνία συγκαταλέγεται στις ελάχιστες γυναικείες μορφές που τιμώνται τόσο έντονα στην αποστολική παράδοση της Εκκλησίας.

