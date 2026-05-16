Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό

Ανησυχητική αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025 καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της ΚΛΙΜΑΚΑ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, το 2025 έχουν καταγραφεί 579 περιστατικά αυτοκτονίας, αριθμός αισθητά αυξημένος σε σύγκριση με τα 451 περιστατικά που σημειώθηκαν τόσο το 2024 όσο και το 2023.

Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών αφορά άνδρες, με 496 καταγεγραμμένες αυτοκτονίες, που αντιστοιχούν στο 85,7% του συνόλου. Οι γυναίκες αντιστοιχούν σε 83 περιστατικά, δηλαδή στο 14,3%.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τις ηλικιακές ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς αυξημένα ποσοστά καταγράφονται στις ηλικίες 50 έως 54 ετών και 45 έως 49 ετών, ενώ σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στους πολίτες άνω των 80 ετών.

Παράλληλα, τα δεδομένα αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του φαινομένου και στις νεότερες ηλικίες. Οι νέοι 20 έως 24 ετών αντιπροσωπεύουν το 8,3% των περιστατικών, ενώ οι έφηβοι και νέοι 15 έως 19 ετών το 2,9%.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, ένδειξη βαθύτερης ψυχικής επιβάρυνσης που συχνά παραμένει αθέατη.

Για κάθε μία αυτοκτονία αντιστοιχούν περίπου 20 έως 30 απόπειρες, στοιχείο που αποτυπώνει τη μεγάλη έκταση του προβλήματος.