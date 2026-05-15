Ηλιούπολη: Ανείπωτη θλίψη και για τη δεύτερη 17χρονη που υπέκυψε στα τραύματά της
Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
O τραγικός επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη γράφτηκε χθες καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε στο κενό με τη φίλη της από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας.
Η μαθήτρια εξέπνευσε χθες(14/5), ενώ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.
Η ανακοίνωση του ΚΑΤ
«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».
Υπενθυμίζεται πως οι δύο 17χρονες είχαν βουτήξει στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη την Τρίτη (12/5). Η μία μαθήτρια σκοτώθηκε επί τόπου και η δεύτερη έδινε μάχη στη ΜΕΘ, όπου και δυστυχώς, κατέληξε.
Η επιθυμία των γονιών της 17χρονης Μελίνας
Οι γονείς της 17χρονης, που έφυγε από τη ζωή λίγα λεπτά μετά την τραγωδία στις 12 Μαΐου, εξέφρασαν την επιθυμία αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους μέσω δωρεάς προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε, “η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα”, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Το χρονικό της τραγωδίας
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου όταν δύο ανήλικες φίλες, βούτηξαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.
Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό.
Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.
Οι δύο 17χρονες έφτασαν στο νοσοκομείο περίπου στις 12:30 το μεσημέρι και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τις κρατήσουν στη ζωή. Η μία από τις ανήλικες μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ και η δεύτερη βρισκόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Όπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν, οι ανήλικες εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υπεβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, η μία 17χρονη, η οποία διακομίστηκε σε ανακοπή, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η έτερη 17χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση από τις 12 Μαΐου 2026 και κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης (14/05).
