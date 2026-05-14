Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη

Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΑΤ αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026.

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί σημείωναν ότι η κατάσταση της μαθήτριας ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Ήταν πολυτραυματίας με πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα σε όλο της το σώμα.

Από το Ασκληπιείο Βούλας όπου είχε μεταφερθεί αρχικά, διακομίστηκε στο ΚΑΤ όπου γιατροί από 20 ειδικότητες έδωσαν μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Δυστυχώς μετά από δύο ημέρες η 17χρονη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που έφερε μετά την πτώση της στο κενό μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.