Αγωνία επικρατεί για τη 17χρονη που, μαζί με φίλη της, έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η ανήλικη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο ΚΑΤ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη.

Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων βρίσκονται στο πλευρό της, προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω αντιμετώπισή της, καθώς θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω της αιμοδυναμικά ασταθούς κατάστασής της.

Οδύνη και σοκ στο σχολείο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα για τη 17χρονη που έχασε ακαριαία τη ζωή της. Στο σχολείο, συμμαθητές και συμμαθήτριες των δύο κοριτσιών την αποχαιρέτισαν με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λευκά λουλούδια και παραμένοντας σιωπηλοί.

Παράλληλα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών, προκειμένου να τους προσφέρουν στήριξη μετά την τραγωδία.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», λέει καθηγητής τους μιλώντας στο MEGA.

Συγκλονισμένος και ο ίδιος από την τραγική απώλεια και την μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του λέει πως τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει. Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι, αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στην συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός απαντά: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία… Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των 17χρονων

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τα δύο κορίτσια να κάνουν «βουτιά» θανάτου. Το σημείωμα που βρέθηκε καθώς και το ημερολόγιο ενός εκ των δύο κοριτσιών δείχνουν ότι τα κορίτσια έδιναν τη μάχη τους με την κατάθλιψη.

Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ψάχνουν να βρουν εάν υπάρχει και κάτι άλλο που έκανε τα δύο κορίτσια να φτάσουν στο απονενοημένο διάβημα. Για αυτό το λόγο οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών ενώ ελέγχονται και τα κινητά τηλέφωνά τους καθώς και οι συνομιλίες που είχαν το τελευταίο διάστημα.