newspaper
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηλιούπολη: «Γέλαγαν, έκαναν αστεία», λέει καθηγητής των 17χρονων – Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά τους
Ελλάδα 13 Μαΐου 2026, 19:36

Ηλιούπολη: «Γέλαγαν, έκαναν αστεία», λέει καθηγητής των 17χρονων – Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά τους

Οδύνη και σοκ στο σχολείο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη - Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τις δύο 17χρονες να κάνουν «βουτιά» θανάτου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Panic pouches: Το νέο trend της Gez Z ενάντια στο στρες

Panic pouches: Το νέο trend της Gez Z ενάντια στο στρες

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αγωνία επικρατεί για τη 17χρονη που, μαζί με φίλη της, έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η ανήλικη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο ΚΑΤ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη.

Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων βρίσκονται στο πλευρό της, προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω αντιμετώπισή της, καθώς θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω της αιμοδυναμικά ασταθούς κατάστασής της.

Οδύνη και σοκ στο σχολείο των κοριτσιών στην Ηλιούπολη

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα για τη 17χρονη που έχασε ακαριαία τη ζωή της. Στο σχολείο, συμμαθητές και συμμαθήτριες των δύο κοριτσιών την αποχαιρέτισαν με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λευκά λουλούδια και παραμένοντας σιωπηλοί.

Παράλληλα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών, προκειμένου να τους προσφέρουν στήριξη μετά την τραγωδία.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», λέει καθηγητής τους μιλώντας στο MEGA.

Συγκλονισμένος και ο ίδιος από την τραγική απώλεια και την μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του λέει πως τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει. Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Στο ερώτημα αν υπήρχε κάποιο σημάδι, αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στην συμπεριφορά τους ο εκπαιδευτικός απαντά: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία… Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των 17χρονων

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τα δύο κορίτσια να κάνουν «βουτιά» θανάτου. Το σημείωμα που βρέθηκε καθώς και το ημερολόγιο ενός εκ των δύο κοριτσιών δείχνουν ότι τα κορίτσια έδιναν τη μάχη τους με την κατάθλιψη.

Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ψάχνουν να βρουν εάν υπάρχει και κάτι άλλο που έκανε τα δύο κορίτσια να φτάσουν στο απονενοημένο διάβημα. Για αυτό το λόγο οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών ενώ ελέγχονται και τα κινητά τηλέφωνά τους καθώς και οι συνομιλίες που είχαν το τελευταίο διάστημα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ – Σι: Στο τραπέζι η μείωση των δασμών σε εισαγωγές αξίας 30 δισ. δολαρίων

Τραμπ – Σι: Στο τραπέζι η μείωση των δασμών σε εισαγωγές αξίας 30 δισ. δολαρίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Panic pouches: Το νέο trend της Gez Z ενάντια στο στρες

Panic pouches: Το νέο trend της Gez Z ενάντια στο στρες

Κόσμος
Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές
Ελλάδα 13.05.26

Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές

Οι φοιτητικές εκλογές δεν πρωτοτύπησαν ούτε φέτος, με τις δύο επικρατέστερες παρατάξεις να ανταλλάσσουν κατηγορίες, ενώ όπως κάθε χρόνο αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστικά αποτελέσματα

Σύνταξη
Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια
Αναλυτικά 13.05.26

Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια

Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε
Ελλάδα 13.05.26

Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε

Ο 30χρονος κατηγορούμενος επέμεινε ενώπιο του ανακριτή στο Ηράκλειο της Κρήτης για μια ακόμη φορά πως είναι αθώος και πως η γυναίκα του τραυματίστηκε, όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του συνοδηγού.

Σύνταξη
Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου
Τι λέει στο in 13.05.26

Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου

To in φέρνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας την επιστολή της υπαλλήλου που περιγράφει όσα της συνέβησαν. Κώδωνα κινδύνου, για «τριτοκοσμικές» συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, κρούει μέσω του in ο πρόεδρος του συλλόγου, Τριαντάφυλλος Φούντας.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Ελλάδα 13.05.26

Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια στο Περιστέρι - Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Κρήτη 13.05.26

Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Στην Κρήτη 13.05.26

Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου - Είχε επιτεθεί φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία

Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος

Σύνταξη
Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντα από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
«Συμμορία των 8» 13.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντα από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ και τράπεζες

Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χίος: Καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου – Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη
«Δικαίωση» 13.05.26

Ο Χίος καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου - Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη

Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε και για προσβολή μνήμης νεκρού - Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του με το «Μακελειό» είναι «αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», λένε Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάνη

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης – Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 13.05.26

Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης - Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της

Η μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο στην Ηλιούπολη είχε χάσει τον πατέρα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδιοργανώσει το περιβάλλον ενός ανθρώπου σε τρυφερή ηλικία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Κόσμος 13.05.26

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν
Υποψηφιότητα Μακρονιστών 13.05.26

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν

Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές
Ελλάδα 13.05.26

Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές

Οι φοιτητικές εκλογές δεν πρωτοτύπησαν ούτε φέτος, με τις δύο επικρατέστερες παρατάξεις να ανταλλάσσουν κατηγορίες, ενώ όπως κάθε χρόνο αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστικά αποτελέσματα

Σύνταξη
Σοκ στη Λυών – Κίνδυνος αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω οικονομικών παραβάσεων
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Σοκ στη Λυών – Κίνδυνος αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω οικονομικών παραβάσεων

Η Ολιμπίκ Λυών βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς απειλείται ακόμη και με αποβολή από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εξαιτίας πιθανής παραβίασης των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Ημέρα μηδέν 13.05.26

Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Σύνταξη
Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού
Στεφανί Ριστ 13.05.26

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Σύνταξη
Το «γράμμα στο συρτάρι»: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο Τραμπ αν «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς [βίντεο]
Απόρρητο σχέδιο 13.05.26

Αποκάλυψη-σοκ από τον Λευκό Οίκο: Το σχέδιο εκδίκησης και διαδοχής του Τραμπ

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Σύνταξη
Στο «σφυρί» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι 7 μνηστήρες και το φλερτ με τους Λέικερς
Μπάσκετ 13.05.26

Στο «σφυρί» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι 7 μνηστήρες και το φλερτ με τους Λέικερς

Ποιοι κολοσσοί του NBA προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πριν τη λήξη των μεταγραφών και γιατί το Λος Άντζελες φαντάζει ως ο επόμενος σταθμός του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια
Αναλυτικά 13.05.26

Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες, καταιγίδες και έντονη αστάθεια

Άστατος αναμένεται να γίνει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ξεκινά ένα δεκαήμερο έντονης αστάθειας με μπόρες, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με πυροβολισμούς στη Γερουσία δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας
Τι έγινε 13.05.26

Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με τους πυροβολισμούς στη Γερουσία, δηλώνει ο πρόεδρος των Φιλιππίνων

Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

Σύνταξη
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Αλληλεγγύη 13.05.26

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Σύνταξη
Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Ο Λεβαντόφσκι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Η Σαουδική Αραβία στο προσκήνιο

Ο Λεβαντόφσκι φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν αποδέχεται έναν μειωμένο αγωνιστικό ρόλο στους «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη

Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!

Έσωσε την παρτίδα στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός και παρέμεινε στην 5η θέση, ενώ την τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Αρη και έχει διαφορά τριών βαθμών. Ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 44’

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 13.05.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 13.05.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
NextGenerationEU 13.05.26

Τα κομμάτια της «πίτας» του Ταμείου Ανάκαμψης και το ελληνικό «μαχαίρι» που θέλει… ακόνισμα

Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies