Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Στα κινητά τηλέφωνα, στα social media και στην ανταλλαγή μηνυμάτων αναζητά η αστυνομία τις απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Πέρα από τα προσωπικά στοιχεία, η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον με καταθέσεις που λαμβάνονται από συγγενικά πρόσωπα και συμμαθητές των δύο κοριτσιών.

Οι έρευνες στο διαμέρισμα της 17χρονης

Αργά το απόγευμα αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα της οικογένειας της 17χρονης που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Συγγενικό πρόσωπο τους άνοιξε την πόρτα προκειμένου οι αστυνομικοί να συλλέξουν προς εξέταση προσωπικά στοιχεία της 17χρονης.

Αντίστοιχη έρευνα αναμένεται να γίνει και στο σπίτι της 17χρονης που έχασε τη ζωή της και άφησε το σημείωμα προς τους γονείς της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η τραγωδία σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει η 17χρονη που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Το ημερολόγιο και το σημείωμα

Η μαθήτρια φαίνεται να είχε επηρεαστεί από τον θάνατο του πατέρα της πριν δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες σε ημερολόγιο που εντοπίστηκε στο δωμάτιό της φέρεται να έγραφε ότι νιώθει κατάθλιψη και εξέφραζε την αγωνία της ότι ίσως απογοητεύσει την οικογένειά της στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Παράλληλα στο σακίδιο που άφησε πίσω της η 17χρονη που έχασε τη ζωή της βρέθηκε το σημείωμα προς τους γονείς της που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «τα τελευταία τρία χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης». Εξέφραζε την απογοήτευσή της για τον κόσμο που ζει και την αγωνία για το μέλλον της σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κατέληγε λέγοντας τα εξής: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ».

Το σχεδίαζαν καιρό

Μια πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι οι δύο 17χρονες σχεδίαζαν καιρό αυτό που έκαναν. Πιθανότατα η μία επηρέαζε την άλλη έχοντας ωστόσο η καθεμία διαφορετική αφετηρία των σκοτεινών σκέψεων που έκαναν και μοιράζονταν μεταξύ τους. Αφού βρήκαν τα σκοινά στοιχεία που τις προβλημάτιζαν φαίνεται να έλαβαν μαζί την απόφαση να πέσουν στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο μαθήτριες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας ενώ είχαν καταναλώσει κάποιο αλκοολούχο ποτό, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι.

Βέβαια η αστυνομία θα εξετάσει αν υπάρχει και κάποιος άλλος εξωτερικός παράγοντας ή τρίτα πρόσωπα που να επηρέασαν τις μαθήτριες όπως στα social medial ή στο σχολικό περιβάλλον.

Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης

Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας».

Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, τα δύο ανήλικα κορίτσια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ στις 12:30 και 12:32 το μεσημέρι.

«Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Για τη δεύτερη ανήλικη, ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι «προσήλθε σε ανακοπή και παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της».

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Ολόκληρο το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Σήμερα και ώρα 12:30 και 12:32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου υποβλήθηκαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικές εξετάσεις.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, στο ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».

Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο των δύο μαθητριών

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ αναμένεται να μεταβεί στο σχολείο των δύο 17χρονων μαθητριών.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απευθύνει έκκληση προς όλους για να διαχειριστεί το περιστατικό με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την Υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.

Όπως επισημαίνεται η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν για το Υπουργείο Παιδείας, απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός.