Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε αυτοχειρία οδηγούν όλες οι ενδείξεις για την σοκαριστική υπόθεση με τραγικές πρωταγωνίστριες δύο 17χρονες κοπέλες οι οποίες έπεσαν κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Τραγικός απολογισμός ένα 17χρονο κορίτσι νεκρό και η συνομήλικη φίλη της παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

«Άκουσα ότι το ένα παιδί, το άλλο κοριτσάκι χαροπαλεύει. Εύχομαι να τα καταφέρει αν και παιδιά ειλικρινά από το πέμπτο δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν ξέρω. Δηλαδή εκτός από το παιδί αυτό δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Εύχομαι να το βοηθήσει ο Θεός να μείνει ζωντανό τουλάχιστον αυτό», λέει γείτονας.

Το σημείωμα που άφησε η μία από τις δύο 17χρονες



Τα δύο κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν μαζί κρατώντας το χέρι η μία της άλλης.

«Ήταν προμελετημένο απ’ το ότι μας φαίνεται τώρα, γιατί οι αστυνομικοί ανεβήκανε στην ταράτσα και είχαν αφήσει και σημείωμα τα παιδιά για τη μαμά και τον μπαμπά. Το ένα κορίτσι είναι της πολυκατοικίας, το ξέραμε. Είναι εξαιρετικό παιδί», πρόσθεσε ο γείτονας.

«Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα»

Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη, το κορίτσι που δεν έμενε σε αυτή την πολυκατοικία, έγραφε:

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά, που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε μία πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο άνθρωπος που κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά την πτώση μίλησε στο Live News.

«Άκουσα ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα α-α-α και ακριβώς μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Και γυρνώντας το κεφάλι, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο, ήτανε δύο κοπελιές κάτω, στο πάτωμα, χτυπημένες. Κατευθείαν βέβαια πήρα το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια είδα ότι κατέβηκε μια κυρία που μένει στον πρώτο και ένα άλλο παλικάρι με, έτσι, μακρύ μαλλί, ο οποίος τελικά ήταν ο αδερφός μιας της κοπέλας».

Ένοικος της πολυκατοικίας αποκαλύπτει στο Live News πως η μία 17χρονη που γνώριζε από μικρό παιδί έχασε πρόσφατα τον πατέρα της. Μια απώλεια που σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία της στοίχισε πολύ.

«Αυτό το παιδί ζοριζόταν πάρα πολύ προφανώς γιατί είχανε, είχαν υποστεί την απώλεια του πατέρα της. Και εντάξει είναι λυπηρό, δηλαδή είναι σοκαριστικό ρε παιδιά. Από ότι είδα το σημείωμα που έμαθα πρέπει να ήταν δυσβάσταχτη η απώλεια του μπαμπά», προσθέτει ο γείτονας.

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η μια από τις δύο 17χρονες

Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε 7 λεπτά, όμως το ένα κορίτσι ήταν ήδη νεκρό. Το άλλο μεταφέρθηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Ασκληπιείο Βούλας με τη ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή.

Συγκεκριμένα, φέρει εγκεφαλικό οίδημα, θλάσεις στο συκώτι και πνεύμονα, ενώ πολύ σοβαρό είναι το κάταγμα που φέρνει στη λεκάνη.

Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στο Live News για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού: «Σήμερα ήταν μια πολύ άσχημη μέρα. Τα δύο κορίτσια με το ΕΚΑΒ, ένα νεκρό και το ένα σε πολύ σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί παρότι το ένα παιδί ήταν νεκρό, οι γιατροί πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ, κάνοντας ότι μπορούσαν προκειμένου να τα επαναφέρουν. Και δυστυχώς δεν τα καταφέρανε.

»Και το άλλο παιδί προσπάθησαν να το σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά, διασωληνώθηκε, βρίσκεται στην αναζωογόνηση και τώρα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των νοσοκομείων για να δούμε μήπως το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αναζωογόνηση διασωληνωμένο. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή(να χειρουργηθεί) γιατί είναι αιμοδυναμικά ασταθής, αλλά όμως γίνονται προσπάθειες να σταθεροποιηθεί και να δούμε αν θα χειρουργηθεί στο νοσοκομείο, στο Ασκληπιείο ή σε άλλο νοσοκομείο που είναι πιο εξειδικευμένο για τέτοιες περιπτώσεις».

Μεταφέρεται στο ΚΑΤ η 17χρονη με βαρύτατα τραύματα

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, διοικητής του Ασκληπιείου, σε νεότερες δηλώσεις του είπε πως το 17χρονο παιδί αναμένεται να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

«Αποφασίστηκε από εκτεταμένο Ιατρικό Συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εν προκειμένω στο ΚΑΤ. Είναι πολυτραυματίας. Στους γονείς και στους οικείους παρέχεται κάθε δυνατή ψυχολογική μέριμνα από πλευράς του νοσοκομείου και όλοι οι φορείς είμαστε σε συνεχή, διαρκή και εντατική συνεργασία».