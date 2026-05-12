O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ

Ο εμβληματικός Ισπανός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ, γνωστός για το θάρρος της γνώμης του και την κοινωνική του ευαισθησία, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την απολιτίκ στάση του Χόλιγουντ ενώ επιτέθηκε στα Όσκαρ καθώς στην πρόσφατη τελετή απονομής τους η Ακαδημία επέλεξε να «αγνοήσει» προκλητικά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Για τον δημιουργό αυτή η στάση υπονομεύει τον ρόλο του καλλιτέχνη ως ενεργού πολίτη και μετατρέπει τη μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου σε ένα θέαμα κενού περιεχομένου, αποκομμένο από τις ανησυχίες της παγκόσμιας κοινότητας.

«Μου φάνηκε αδιανόητο πως σε μια χρονιά τόσο φορτισμένη, η Ακαδημία επέλεξε τον δρόμο της απόλυτης σιωπής», ανέφερε υπογραμμίζοντας πως η αποφυγή αναφορών στον Ντόναλντ Τραμπ ή στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν ήταν τυχαία, αλλά μια συνειδητή επιλογή προστασίας της εμπορικής εικόνας του θεσμού.

«Οι άνθρωποι είναι προφανώς πολύ φοβισμένοι», συνέχισε ο σκηνοθέτης. «Οι ΗΠΑ δεν είναι δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Κάποιοι λένε ότι ίσως είναι μια ατελής δημοκρατία, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ είναι δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Το σπαρακτικό και ειρωνικό είναι ότι η δημοκρατία έχει οδηγήσει σε αυτό το είδος ολοκληρωτικού καθεστώτος. Και είναι ταυτόχρονα παράδοξο και απίστευτα λυπηρό».

Μιλώντας στους Los Angeles Times με αφορμή την προβολή της ταινίας του Πικρές Γιορτές στις Κάννες o Αλμοδόβαρ επιμένει να επιτίθεται στον Τραμπ.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο Chaplin στο Κέντρο Λίνκολν της Νέας Υόρκης πέρυσι, ο Αλμοδόβαρ επέδειξε το ίδιο πνεύμα, λέγοντας ότι δεν ήξερε αν ήταν σκόπιμο να έρθει σε μια χώρα «που κυβερνάται από μια ναρκισσιστική εξουσία, η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα». Αργότερα δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έμενε στην ιστορία ως «καταστροφή».

Ο Αλμοδόβαρ λέει ότι ένιωσε την υποχρέωση να πει κάτι, αλλά σημειώνει επίσης ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ισπανία όπου ζει και εργάζεται.

«Αυτό με διευκολύνει να είμαι σαφής αυτή τη στιγμή», λέει. «Είμαι ξένος».

«Ίσως δεν ήταν ο μόνος, αλλά το μόνο πραγματικό παράδειγμα [σ.σ. αντίστασης] που θυμάμαι προερχόταν από έναν Ευρωπαίο, έναν φίλο μου, τον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος είπε ευθέως: Ελευθερώστε την Παλαιστίνη»

Όταν ρωτήθηκε από τους Los Angeles Times αν φοβάται τι θα μπορούσε να επηρεάσει την καριέρα του αν μιλούσε ανοιχτά, ο Αλμοδόβαρ απάντησε: «Καθόλου».

«Δεν έχω πολλούς φόβους. Στην Ισπανία δεν φοβόμαστε να αποκαλύψουμε τα πράγματα για αυτό που είναι. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποκαλέσει τη Γάζα γενοκτονία και ο ισπανικός λαός γενικά δεν φοβάται να πει αυτούς τους πολέμους αυτό που είναι», εξήγησε.