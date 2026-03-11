Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ

Ήταν περίπου 30 ετών όταν έδειξε τα πρώτα δείγματα του ταλέντου του στην Ισπανία, με την κυκλοφορία της παρθενικής του ταινίας Η Πέπι, η Λούση, η Μπομ και τ’ άλλα κορίτσια. Το ωμό χιούμορ του, η ερωτική ελευθερία σε συνδυασμό με τα θέματα που καταπιανόταν -από τις οικογενειακές σχέσεις μέχρι την LGBTQ+ κοινότητα- έκαναν το Πέδρο Αλμοδόβαρ το νέο ανερχόμενο αστέρι του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Και αυτός δεν άργησε να δικαιώσει όσους πίστεψαν σε εκείνον. Το 1988 το φιλμ του Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης θα προταθεί για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, θα κερδίσει το βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ της Βενετίας και ο 76χρονος δημιουργός θα γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο.

Από τότε έχουν περάσει περίπου τέσσερις δεκαετίες, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ συνεχίζει να «παίζει» με τα αγαπημένα του θέματα, ωστόσο το 2020 αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του: να πειραματιστεί στο Χόλιγουντ. Όχι ότι θεώρησε πως τα ισπανικά σύνορα δεν τον χωρούσαν πλέον αλλά δεν είχε να χάσει κάτι να δοκιμάσει.

Η αρχή έγινε με την ταινία μικρού μήκους The Human Voice, ακολούθησε μια ακόμα (το Strange Way of Life του 2023), προτού έρθει το φιλμ The Room Next Door με τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλια Μουρ. Η ταινία πήρε διθυραμβικές κριτικές, κέρδισε δύο βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας και τρία Goya Awards. Και κάπως έτσι η περιπέτεια του Πέδρο Αλμοδόβαρ στο Χόλιγουντ ολοκληρώθηκε, καθώς δεν φαίνεται να του αρέσει αυτός ο κινηματογραφικός κόσμος.

Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί ο διάσημος ισπανός δημιουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του στην El Pais, κατά την διάρκεια της προώθησης του Bitter Christmas που θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου.

«Υποψιάζομαι ότι το υπόλοιπο της καριέρας μου θα συνεχιστεί στην Ισπανία», είπε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και συμπλήρωσε: «Μερικές φορές οι Αμερικανοί περιπλέκουν τη ζωή τους πάρα πολύ, οι παραγωγές τους απαιτούν πολύ μεγαλύτερες ομάδες από όσο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο».

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Yara Nardi