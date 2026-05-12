Απόδραση κρατουμένου από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο δραπέτης είναι αιγυπτιακής καταγωγής και είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.