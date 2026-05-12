Ο Akylas ετοιμάζεται να «βάλει φωτιά» στη σκηνή της Eurovision – Δείτε πλάνα από την πρόβα

Bρισκόμαστε μόλις λίγες ώρες πριν ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, o Akylas, ανέβει στη σκηνή της Βιέννης στον Α’ ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού και, έχουμε καλά νέα για όσους δεν μπορούν να κάνουν υπομονή: κυκλοφόρησαν βίντεο από την πρόβα του καλλιτέχνη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Akylas θα διαγωνιστεί στις 12 Μαΐου, στην τέταρτη θέση, με το τραγούδι «Ferto», διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Akylas – Ferto – Greece – Eurovision 2026 🇬🇷 pic.twitter.com/637JC4W7uN — ESCXKSN🇦🇺🇫🇮🇸🇪 (@escxksn) May 11, 2026

Στον Α΄ ημιτελικό θα διαγωνιστούν επίσης οι εκπρόσωποι των παρακάτω χωρών: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Μέσα από βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Wiener Stadthalle, μπορούμε να πάρουμε μια γέυση από την προσέγγιση του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος υπογράφει την εμφάνιση του Akyla ως creative director.

Το act ξεκινά με τον τραγουδιστή να στέκεται με γυρισμένη την πλάτη προς το κοινό, φορώντας κοστούμι με μαύρο και πορτοκαλί animal print. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βλέπουμε τον Ακύλα να στρέφεται προς τους θεατές, ενώ η σκηνή «κατακλύζεται» από visuals, όπως εικόνες που θυμίζουν video game.

Πρωταγωνίστρια στη σκηνή είναι και μια αυτοσχέδια λύρα, την οποία πολλοί συνδέουν (όπως είναι λογικό) με την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision του 2005 με το θρυλικό «My Number One».

Σε άλλο σημείο της εμφάνισης, βλέπουμε τον Akyla να κάνει βόλτες με ένα πατίνι, θυμίζοντας τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας.

Αξιοσημείωτη είναι δε και μια επί σκηνής αναφορά στη μητέρα του Akyla: στην οθόνη προβάλλεταιτο μήνυμα: «κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω».

Σε ότι αφορά το φινάλε, ο Akylas τρέχει στον διάδρομο της σκηνής, έχοντας στο πλευρό του τους Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη.