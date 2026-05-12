Eurovision 2026: Απόψε στη σκηνή ο Akylas με το «Ferto» – Η Ελλάδα στον πρώτο ημιτελικό

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ξεκινά απόψε, στις 22:00, με τον πρώτο ημιτελικό και με την Ελλάδα να ρίχνεται νωρίς στη μάχη. Ο Akylas θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά, ερμηνεύοντας το «Ferto», σε μια συμμετοχή που έχει ήδη συγκεντρώσει θετικά σχόλια.

Η τελική πρόβα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (11/05), δίνοντας για πρώτη φορά στους δημοσιογράφους την πλήρη εικόνα της ελληνικής σκηνικής παρουσίας. Η εμφάνιση του Akylas άφησε, όπως αναμενόταν, πολύ καλές εντυπώσεις, με την ελληνική αποστολή να δηλώνει ικανοποιημένη λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Η αισθητική του video game στη σκηνή

Στη σκηνή, ο Akylas παρουσιάζει την ιστορία του μέσα από μια αισθητική που παραπέμπει σε video game. Τα visuals, τα ρεαλιστικά props και η έντονη αντίθεση του πορτοκαλί με το μαύρο χρώμα συνθέτουν την πορεία του ήρωα: από την έλλειψη και τη δυσκολία, μέχρι την επιτυχία.

Η χθεσινή πρόβα ήταν η πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ολοκληρωμένο το ελληνικό act, καθώς η διαδικασία ήταν ανοιχτή στους δημοσιογράφους. Έτσι, δόθηκε μια πιο καθαρή εικόνα για το τι θα δει απόψε το τηλεοπτικό κοινό.

Η Ελλάδα στον πρώτο ημιτελικό

Μετρώντας πλέον αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό, ο Akylas φαίνεται να κερδίζει έδαφος με κάθε του εμφάνιση, ενώ το «Ferto» βρίσκεται ανάμεσα στις συμμετοχές που θεωρούνται φαβορί στη φετινή διοργάνωση.

Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 4η θέση, γεγονός που σημαίνει ότι το κοινό θα τη δει αρκετά νωρίς στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς.

Πού θα δείτε τον ημιτελικό

Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 22:00, απευθείας από την ΕΡΤ1. Παράλληλα, θα υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.

Η μετάδοση θα συνοδεύεται και από υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική, ενώ χωρίς διακοπές για διαφημίσεις θα είναι διαθέσιμη μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.

Στην παρουσίαση της βραδιάς θα βρίσκονται η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.