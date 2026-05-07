Έχουμε βίντεο: Τι έγινε στα backstage της δεύτερης πρόβας του Akyla για την Eurovision;

Λίγες ημέρες πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026, ο Akylas μπαίνει σε ρυθμούς διαγωνισμού, με backstage πλάνα από τη δεύτερη πρόβα του να έρχονται στο φως.

Στο backstage βίντεο καταγράφονται στιγμές από τη μετακίνηση της ελληνικής αποστολής και την άφιξή της στη Wiener Stadthalle, λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τη δεύτερη πρόβα στη σκηνή. Στα πλάνα εμφανίζεται και ο Akylas, ο οποίος μιλά σε δημοσιογράφο της διοργάνωσης, ενώ στη συνέχεια υπογράφει αυτόγραφα.

To πρώτο βίντεο της εμφάνισης της Ελλάδας

Οι ημερομηνίες της Eurovision 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με το ενδιαφέρον για Ελλάδα και Κύπρο να κορυφώνεται στους δύο ημιτελικούς.

Ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή του Α’ ημιτελικού την Τρίτη 12 Μαΐου, εμφανιζόμενος τέταρτος στη σειρά. Δύο ημέρες αργότερα, στον Β’ ημιτελικό της Πέμπτης 14 Μαΐου, η Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το τραγούδι «JALLA», από την ένατη θέση της σειράς εμφάνισης.

Φέτος, μάλιστα, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία: για πρώτη φορά μετά το 2022, οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν στους ημιτελικούς. Αυτό σημαίνει ότι η πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου θα κριθεί τόσο από την ψήφο του κοινού όσο και από τις επιτροπές.

Παράλληλα, οι χώρες που περνούν απευθείας στον τελικό —η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη διοργανώτρια Αυστρία— θα παρουσιάσουν τις συμμετοχές τους στη διάρκεια των δύο ημιτελικών.