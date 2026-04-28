28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Music Stage 28 Απριλίου 2026, 19:05

Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

ΚείμενοΠάνος Καισσαράτος
Έφτασε πάλι αυτή η περίοδος του χρόνου. Αυτή η περίοδος που (και) στην Ελλάδα ασχολούμαστε και με την Eurovision. Δεν ήταν πάντα έτσι. Από τα θρυλικά ρεπορτάζ των μεσημεριανών εκπομπών των 90s και των αρχών του 2000 για το αν φορούσε εσώρουχο η Καίτη Γαρμπή, μέχρι το αν οι Lordi έκαναν (μέσα στο σπιτάκι μας) σατανιστική τελετή πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο αν ο σέρβος σκηνοθέτης αδίκησε με τα πλάνα του την Καλομοίρα και για αυτό δεν κερδίσαμε το 2008, φτάσαμε σε ένα σημείο που για περίπου μια 10ετία (από το 2014 έως το 2024) κάθε φορά που διαβάζαμε τη λέξη Eurovision αναρωτιόμασταν «από πότε είναι αυτή η εφημερίδα;»

Τα τρία τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από το 2024 και την Μαρίνα Σάττι και ακόμα περισσότερο με την Κλαυδία πέρσι, αλλά και την επιστροφή του Εθνικού Τελικού για την Eurovision αρχίσαμε και πάλι να ασχολούμαστε σαν χώρα με την Eurovision.

Φέτος μετά από 24 τραγούδια, δυο ημιτελικούς κι έναν τελικό επιλέξαμε να στείλουμε στην Eurovision τον Akyla με το τραγούδι Ferto! Πριν καλά καλά πάρει το χρίσμα ο Akylas, φιγουράριζε στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων (για πολύ καιρό στην πρώτη θέση), ενώ δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από την 6η θέση.

Ωστόσο, όποιος ασχολείται με την Eurovision ξέρει ότι αυτά μπορούν πολύ εύκολα να ανατραπούν από μια πολύ απλή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή;

Μετά από αυτή την σύντομη ιστορική ανατροπή στην Ελλάδα και την Eurovision πάμε να δούμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε 18 μέρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Ώρα Eurovision

Σε αντίστροφη μέτρηση λοιπόν έχει ήδη μπει η φετινή Eurovision, καθώς απομένουν μόλις 18 ημέρες μέχρι την 16η Μαΐου, όπου και είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, συγκεντρώνοντας για ακόμη μια χρονιά τα βλέμματα εκατομμυρίων τηλεθεατών από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο!

Φέτος, η καρδιά του διαγωνισμού θα χτυπήσει στη Βιέννη, με τη Wiener Stadthalle να μετατρέπεται στο απόλυτο επίκεντρο της μουσικής… και όχι μόνο.

Μπορεί ο τελικός της Eurovision να είναι προγραμματισμένος σε 18 μέρες από σήμερα και οι ημιτελικοί σε 14 και 16 μέρες, ωστόσο η πιο σημαντική ημερομηνία είναι σε πέντε μέρες. Αυτό διότι αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσουν οι πρόβες των διαγωνιζόμενων πάνω στην σκηνή που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.

Τα στοιχήματα και οι ανατροπές

Τότε, άπαντες, στοιχηματικές και Eurofans θα δουν για πρώτη φορά κάποια από τα όσα θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι και τότε ενδεχομένως να έχουμε τα πάνω κάτω στα στοιχήματα, δεν είναι λίγες άλλωστε οι φορές που κάτι τέτοιο έχει συμβεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού το 2024, όταν μέχρι και λίγες μέρες πριν τους ημιτελικούς η Κροατία και οι Baby Lasagna θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί, όταν ξαφνικά όλα άλλαξαν και η Ελβετία με το Nemo πήρε το πάνω χέρι και τελικά τη νίκη. Το ίδιο και πέρσι όπου η Σουηδία με τους KAJ και το «Bara bada bastu» έμοιαζε να κάνει τον δικό της αγώνα, όταν λίγες ώρες πριν τον τελικό η Αυστρία την πέρασε στα προγνωστικά κατακτώντας εν τέλει και τη νίκη, με τη Σουηδία να τερματίζει στην 4η θέση.

Φέτος τα πράγματα μοιάζουν λίγο πιο απλά. Η Φινλανδία δείχνει να έχει πάρει από νωρίς πολύ μεγάλο προβάδισμα, αφού αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει το 31% όσον αφορά στις πιθανότητες επικράτησης.

Δεύτερη και… πολύ μακριά (στα στοιχήματα πάντα) η Δανία με 11% και μια ανάσα πίσω (με 10%) η Γαλλία.

Ίδιο ποσοστό με την Γαλλία, αλλά μια θέση πιο κάτω, ήτοι στην 4η, βρίσκεται η Ελλάδα με τον Akyla, ο οποίος μοιάζει να έχει αξιοποιήσει στο έπακρο το Ευρωπαϊκό τουρ που έκανε και να εδραιώνεται (τουλάχιστον στοιχηματικά) στην πρώτη 5αδα, η οποία συμπληρώνεται με την Αυστραλία με πιθανότητες νίκης στο 6%.

Αναλυτικά τα στοιχήματα

Ποιος θα είναι ο νικητής;

Όπως αναφέραμε παραπάνω, όλα μπορούν να ανατραπούν, εκτός από την πρώτη θέση. Αυτό διότι βάσει της επικρατούσας ατμόσφαιρας τόσο στις ιστοσελίδες των Eurofans όσο και στα Social Media η Φινλανδία απολαμβάνει μια καθολική αποδοχή, την οποία χρόνια έχουμε να δούμε.

Εκτός, από το ότι οι στοιχηματικές του δίνουν τεράστιο προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, προηγούνται και στο μεγαλύτερο fan vote, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο το Εurovisionworld.com.

Παράλληλα, βρίσκεται σταθερά μέσα στα πρώτα πέντε τραγούδια στο Spotify, αλλά και στο Youtube.

Ενώ και η σκηνική παρουσία τους, αν πάρουμε μια ιδέα από τον Εθνικό Τελικό της Φινλανδίας, θα είναι εντυπωσιακή.

Τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη

Παρ’ όλα αυτά δεν αποκλείεται φέτος να υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις καθώς υπάρχουν τρία τραγούδια, τα οποία ενώ στα στοιχήματα βρίσκονται αρκετά χαμηλά, έχουν κάνει χαμό στα social media και είναι απορίας άξιο με ποια κριτήρια βρίσκονται τόσο χαμηλά.

Το πρώτο είναι η Κύπρος και η Αντιγόνη με το «Jalla». Ένα τραγούδι που έχει γίνει viral στα social media και σαρώνει σε streams και προβολές σε Spotify και Youtube, παρ’ όλα αυτά είναι κολλημένο εκτός «10άδας» και συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην 11η θέση των στοιχημάτων.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με την Dara και το «Bangaranga», με την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας να κάνει… χαμό σε κάθε της εμφάνιση, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε διάφορες συναυλίες που διοργανώνονται ανά την Ευρώπη εν όψει της Eurovision. Αυτή τη στιγμή η Dara βρίσκεται στη 13η θέση.

Δεν αποκλείεται λοιπόν, τόσο η Αντιγόνη, όσο και η Dara, με την εντυπωσιακή του παρουσία τους πάνω στη σκηνή να κάνουν άλμα πολλών θέσεων το βράδυ του τελικού.

Τέλος, υπάρχει και το τραγούδι της Ιταλίας με τον Sal Da Vinci και το «Per sempre sì» το οποίο όχι μόνο κέρδισε ολόκληρο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αλλά βρίσκεται έκτοτε νούμερο 1 στα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify και τις περισσότερες προβολές στο Youtube. Κυριολεκτικά, δεν έχει υπάρξει μια εβδομάδα που να έχει πέσει από την πρώτη θέση σε προβολές και streams ανάμεσα στα τραγούδια της φετινής Eurovision. Κι όμως τα στοιχήματα το δίνουν στην 9η θέση.

Προς το παρόν, αυτά ήταν όλα έπρεπε να γνωρίζετε για την Eurovision. Θα επανέλθουμε με νέο άρθρο, όταν ξεκινήσουν οι πρόβες και έχουμε καλύτερη άποψη για όλα θα συμβούν στους δυο ημιτελικούς καθώς και στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου.

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

