Έφτασε πάλι αυτή η περίοδος του χρόνου. Αυτή η περίοδος που (και) στην Ελλάδα ασχολούμαστε και με την Eurovision. Δεν ήταν πάντα έτσι. Από τα θρυλικά ρεπορτάζ των μεσημεριανών εκπομπών των 90s και των αρχών του 2000 για το αν φορούσε εσώρουχο η Καίτη Γαρμπή, μέχρι το αν οι Lordi έκαναν (μέσα στο σπιτάκι μας) σατανιστική τελετή πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο αν ο σέρβος σκηνοθέτης αδίκησε με τα πλάνα του την Καλομοίρα και για αυτό δεν κερδίσαμε το 2008, φτάσαμε σε ένα σημείο που για περίπου μια 10ετία (από το 2014 έως το 2024) κάθε φορά που διαβάζαμε τη λέξη Eurovision αναρωτιόμασταν «από πότε είναι αυτή η εφημερίδα;»

Τα τρία τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από το 2024 και την Μαρίνα Σάττι και ακόμα περισσότερο με την Κλαυδία πέρσι, αλλά και την επιστροφή του Εθνικού Τελικού για την Eurovision αρχίσαμε και πάλι να ασχολούμαστε σαν χώρα με την Eurovision.

Φέτος μετά από 24 τραγούδια, δυο ημιτελικούς κι έναν τελικό επιλέξαμε να στείλουμε στην Eurovision τον Akyla με το τραγούδι Ferto! Πριν καλά καλά πάρει το χρίσμα ο Akylas, φιγουράριζε στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων (για πολύ καιρό στην πρώτη θέση), ενώ δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από την 6η θέση.

Ωστόσο, όποιος ασχολείται με την Eurovision ξέρει ότι αυτά μπορούν πολύ εύκολα να ανατραπούν από μια πολύ απλή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή;

Μετά από αυτή την σύντομη ιστορική ανατροπή στην Ελλάδα και την Eurovision πάμε να δούμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε 18 μέρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Ώρα Eurovision

Σε αντίστροφη μέτρηση λοιπόν έχει ήδη μπει η φετινή Eurovision, καθώς απομένουν μόλις 18 ημέρες μέχρι την 16η Μαΐου, όπου και είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, συγκεντρώνοντας για ακόμη μια χρονιά τα βλέμματα εκατομμυρίων τηλεθεατών από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο!

Φέτος, η καρδιά του διαγωνισμού θα χτυπήσει στη Βιέννη, με τη Wiener Stadthalle να μετατρέπεται στο απόλυτο επίκεντρο της μουσικής… και όχι μόνο.

Μπορεί ο τελικός της Eurovision να είναι προγραμματισμένος σε 18 μέρες από σήμερα και οι ημιτελικοί σε 14 και 16 μέρες, ωστόσο η πιο σημαντική ημερομηνία είναι σε πέντε μέρες. Αυτό διότι αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσουν οι πρόβες των διαγωνιζόμενων πάνω στην σκηνή που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.

Τα στοιχήματα και οι ανατροπές

Τότε, άπαντες, στοιχηματικές και Eurofans θα δουν για πρώτη φορά κάποια από τα όσα θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι και τότε ενδεχομένως να έχουμε τα πάνω κάτω στα στοιχήματα, δεν είναι λίγες άλλωστε οι φορές που κάτι τέτοιο έχει συμβεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού το 2024, όταν μέχρι και λίγες μέρες πριν τους ημιτελικούς η Κροατία και οι Baby Lasagna θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί, όταν ξαφνικά όλα άλλαξαν και η Ελβετία με το Nemo πήρε το πάνω χέρι και τελικά τη νίκη. Το ίδιο και πέρσι όπου η Σουηδία με τους KAJ και το «Bara bada bastu» έμοιαζε να κάνει τον δικό της αγώνα, όταν λίγες ώρες πριν τον τελικό η Αυστρία την πέρασε στα προγνωστικά κατακτώντας εν τέλει και τη νίκη, με τη Σουηδία να τερματίζει στην 4η θέση.

Φέτος τα πράγματα μοιάζουν λίγο πιο απλά. Η Φινλανδία δείχνει να έχει πάρει από νωρίς πολύ μεγάλο προβάδισμα, αφού αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει το 31% όσον αφορά στις πιθανότητες επικράτησης.

Δεύτερη και… πολύ μακριά (στα στοιχήματα πάντα) η Δανία με 11% και μια ανάσα πίσω (με 10%) η Γαλλία.

Ίδιο ποσοστό με την Γαλλία, αλλά μια θέση πιο κάτω, ήτοι στην 4η, βρίσκεται η Ελλάδα με τον Akyla, ο οποίος μοιάζει να έχει αξιοποιήσει στο έπακρο το Ευρωπαϊκό τουρ που έκανε και να εδραιώνεται (τουλάχιστον στοιχηματικά) στην πρώτη 5αδα, η οποία συμπληρώνεται με την Αυστραλία με πιθανότητες νίκης στο 6%.

Αναλυτικά τα στοιχήματα

Ποιος θα είναι ο νικητής;

Όπως αναφέραμε παραπάνω, όλα μπορούν να ανατραπούν, εκτός από την πρώτη θέση. Αυτό διότι βάσει της επικρατούσας ατμόσφαιρας τόσο στις ιστοσελίδες των Eurofans όσο και στα Social Media η Φινλανδία απολαμβάνει μια καθολική αποδοχή, την οποία χρόνια έχουμε να δούμε.

Εκτός, από το ότι οι στοιχηματικές του δίνουν τεράστιο προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, προηγούνται και στο μεγαλύτερο fan vote, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο το Εurovisionworld.com.

Παράλληλα, βρίσκεται σταθερά μέσα στα πρώτα πέντε τραγούδια στο Spotify, αλλά και στο Youtube.

#Eurovision Song Contest 2026 weekly Spotify chart – April 17-23, 2026 pic.twitter.com/ThC5j5iGAx — Eurovision Charts (@esc_charts) April 24, 2026

Ενώ και η σκηνική παρουσία τους, αν πάρουμε μια ιδέα από τον Εθνικό Τελικό της Φινλανδίας, θα είναι εντυπωσιακή.

Τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη

Παρ’ όλα αυτά δεν αποκλείεται φέτος να υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις καθώς υπάρχουν τρία τραγούδια, τα οποία ενώ στα στοιχήματα βρίσκονται αρκετά χαμηλά, έχουν κάνει χαμό στα social media και είναι απορίας άξιο με ποια κριτήρια βρίσκονται τόσο χαμηλά.

Το πρώτο είναι η Κύπρος και η Αντιγόνη με το «Jalla». Ένα τραγούδι που έχει γίνει viral στα social media και σαρώνει σε streams και προβολές σε Spotify και Youtube, παρ’ όλα αυτά είναι κολλημένο εκτός «10άδας» και συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην 11η θέση των στοιχημάτων.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με την Dara και το «Bangaranga», με την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας να κάνει… χαμό σε κάθε της εμφάνιση, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε διάφορες συναυλίες που διοργανώνονται ανά την Ευρώπη εν όψει της Eurovision. Αυτή τη στιγμή η Dara βρίσκεται στη 13η θέση.

Δεν αποκλείεται λοιπόν, τόσο η Αντιγόνη, όσο και η Dara, με την εντυπωσιακή του παρουσία τους πάνω στη σκηνή να κάνουν άλμα πολλών θέσεων το βράδυ του τελικού.

Τέλος, υπάρχει και το τραγούδι της Ιταλίας με τον Sal Da Vinci και το «Per sempre sì» το οποίο όχι μόνο κέρδισε ολόκληρο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αλλά βρίσκεται έκτοτε νούμερο 1 στα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify και τις περισσότερες προβολές στο Youtube. Κυριολεκτικά, δεν έχει υπάρξει μια εβδομάδα που να έχει πέσει από την πρώτη θέση σε προβολές και streams ανάμεσα στα τραγούδια της φετινής Eurovision. Κι όμως τα στοιχήματα το δίνουν στην 9η θέση.

Προς το παρόν, αυτά ήταν όλα έπρεπε να γνωρίζετε για την Eurovision. Θα επανέλθουμε με νέο άρθρο, όταν ξεκινήσουν οι πρόβες και έχουμε καλύτερη άποψη για όλα θα συμβούν στους δυο ημιτελικούς καθώς και στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου.